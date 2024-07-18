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  3. Копа Судамерикана 2024
Либертад
2:0
Конец матча
Универсидад Католика Кито
0'
26' Желтая карточка
Luciano Nieto
33' Желтая карточка
Aron Rodriguez
42' Желтая карточка
Кабальеро Эрнесто
1:0
49' Гол
Кардосо Оскар
2:0
74' Гол
Lucas Sanabria2
82' Желтая карточка
Грильо Фаусто
90'+5
12
Мориниго
Родриго
2
Рамирес
Иван
14
Luis
Carlos
Cardozo
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
26
Кабальеро
Эрнесто
18
Франко
Иван
21
Lucas
Sanabria2
19
Ruben
Lezcano
10
Мельгарехо
Лоренсо
7
Кардосо
Оскар
22
Ромо
Рафаэль
13
Daykol
Romero
15
Вальесилья
Эксон
37
Грильо
Фаусто
18
Лоор
Лайян
4
Kevin
Minda
10
Facundo
Martin
Martinez
27
Kevin
Quevedo
21
Luciano
Nieto
7
Aron
Rodriguez
9
Фахардо
Хосе
Либертад
Универсидад Католика Кито

История личных встреч

Либертад
Универсидад Католика Кито

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
2:2
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 1
Lucas Sanabria2 1 1
Универсидад Католика Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Исмаэль 5 0.63
John Cifuentes 3 0.38
Фахардо Хосе 2 0.25

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 1 0
Универсидад Католика Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Martin Martinez 2 1
Грильо Фаусто 3 0
Luciano Nieto 2 0
Aron Rodriguez 2 0
John Cifuentes 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Фахардо Хосе 1 0
Joshue Quinonez 1 0
Лоор Лайян 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Универсидад Католика Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Универсидад Католика Кито
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Универсидад Католика Кито
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1
Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:3 Либертад - Тачира 3:0 Либертад - Гуарани Асунсьон 2:1 Насьональ Монтевидео - Либертад 2:0 Либертад - Олимпия Асунсьон 0:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2
Универсидад Католика Кито
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Универсидад Католика Кито - Макара 3:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Мушук Руна - Универсидад Католика Кито 2:1
Аукас - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Альянса Петролера 0:0 Универсидад Католика Кито - Текнико Университарио 3:2 Универсидад Католика Кито - Унион Ла-Калера 4:0 Эмелек - Универсидад Католика Кито 2:1 Универсидад Католика Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Универсидад Католика Кито - Кумбайа 2:1 Альянса Петролера - Универсидад Католика Кито 1:3 Имбабура - Универсидад Католика Кито 2:2 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Унион Ла-Калера - Универсидад Католика Кито 0:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0 Универсидад Католика Кито - Оренсе 5:1 Универсидад Католика Кито - Депортиво Куэнка 3:3 Либертад Лоха - Универсидад Католика Кито 0:1

Результаты матчей

Либертад
Универсидад Католика Кито

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Либертад
Универсидад Католика Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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