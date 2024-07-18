0:0
Перерыв
Ход матча
37'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Паэс
Кендри
80
Ортис
Хулио
50
Keny
Arroyo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Keny ArroyoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Guido Villar
-
53 Justin Lerma
-
-
-
56 Руис Элкин
-
-
32 Ariel Angulo
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Mateo Mendia
-
14 Luca Langoni
-
-
46 Juan Payal
-
52 Walter Molas
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|3
|0.43
|Kevin Zenon
|2
|0.29
|Рохо Маркос
|1
|0.14
|Фигаль Хорхе
|1
|0.14
|Сараччи Марсело
|1
|0.14
|Мерентиель Мигель
|1
|0.14
|Aaron Anselmino
|1
|0.14
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Ренато
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Оренсе 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2