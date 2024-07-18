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  3. Копа Судамерикана 2024
Индепендьенте дель Валле
0:0
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
3' Желтая карточка
Адвинкула Луис
37' Желтая карточка
Ибарра Ренато

Ход матча

3'
 
Адвинкула Луис
37'
Ибарра Ренато
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Бока Хуниорс
1.82
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8.20
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Рамирес
Мойсес
13
Фернандес
Матиас
III
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
15
Кайседо
Бедер
16
Паэс
Кендри
80
Ортис
Хулио
18
Cristian
Zabala
30
Ибарра
Ренато
9
Лопес
Ренцо
50
Keny
Arroyo
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
45
Mauricio
Benitez
43
Milton
Delgado
50
Julian
Ceballos
16
Мерентиель
Мигель
11
Дженсон
Лукас
Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
2:3
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 3 0.43
Kevin Zenon 2 0.29
Рохо Маркос 1 0.14
Фигаль Хорхе 1 0.14
Сараччи Марсело 1 0.14
Мерентиель Мигель 1 0.14
Aaron Anselmino 1 0.14

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Ренато 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 3 0
Фернандес Пол 3 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Диего Мартинез 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Leandro Brey 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Индепендьенте дель Валле - Оренсе 1:0 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Макара - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте дель Валле 2:1 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 1:0 Имбабура - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 37'
    Ибарра Ренато получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Индепендьенте дель Валле.
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Лучшие коэффициенты
Индепендьенте дель Валле
Ничья
Бока Хуниорс
1.82
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