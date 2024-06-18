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Торпедо Москва
 
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Шинник
Прогнозы 39
Торпедо Москва 69.2% (27)
X 28.2% (11)
Шинник 2.6% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Торпедо Москва
Шинник

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.6

Среднее время на гол

67
150

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.19
0.88

Тотал матчей

2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
102

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2
Шинник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2024, осталось 2 дня 4 часа 58 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.5% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Торпедо Москва 69.2% (27)
    X 28.2% (11)
    Шинник 2.6% (1)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник

    Исход игры
    Торпедо Москва
    69.2% (27)
    Ничья
    28.2% (11)
    Шинник
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    1:0 Торпедо Москва
    23.1% (9)
    2:0 Торпедо Москва
    7.7% (3)
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