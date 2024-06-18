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История личных встреч
Торпедо Москва
Шинник
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
8 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.6
Среднее время на гол
67
150
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.19
0.88
Тотал матчей
2.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
102
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2
Шинник
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Алания - Шинник 1:1 Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Шинник
Исход игры
Торпедо Москва
69.2% (27)
Ничья
28.2% (11)
Шинник
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (16)
Меньше
58.97% (23)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
38.5% (15)
1:1 Ничья
28.2% (11)
1:0 Торпедо Москва
23.1% (9)
2:0 Торпедо Москва
7.7% (3)
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