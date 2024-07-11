Тур: 1.
Позже
История личных встреч
Монако
Серкль Брюгге
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
11
Голов в среднем за матч
1
2.2
Среднее время на гол
90
40
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
49
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1
Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Прогнозы на матч Монако - Серкль Брюгге
Исход игры
Монако
96.2% (51)
Ничья
3.8% (2)
Серкль Брюгге
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (26)
Меньше
49.02% (25)
Обе команды забьют
Да
50.98% (26)
Нет
49.02% (25)
Популярный счёт
2:0 Монако
39.6% (21)
2:1 Монако
34% (18)
3:1 Монако
11.3% (6)
1:0 Монако
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!