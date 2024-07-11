  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Монако
 
Позже
Серкль Брюгге
Прогнозы 53
Монако 96.2% (51)
X 3.8% (2)
Серкль Брюгге 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Монако
Серкль Брюгге

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
1:0
ТМС
0:2
ТМК
0:2
ТМК
1:4
ТМК
2:3

Голы

Всего голов

1
11

Голов в среднем за матч

1
2.2

Среднее время на гол

90
40

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
49

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1
Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2 Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2
Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Серкль Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2024, осталось 2 дня 3 часа 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 39.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Монако 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Серкль Брюгге 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Монако - Серкль Брюгге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Монако - Серкль Брюгге

    Исход игры
    Монако
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Серкль Брюгге
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50.98% (26)
    Нет
    49.02% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Монако
    39.6% (21)
    2:1 Монако
    34% (18)
    3:1 Монако
    11.3% (6)
    1:0 Монако
    5.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Серкль Брюгге
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный