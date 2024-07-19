0'
1:0
33' ГолNicolas Linares
45' Желтая карточкаIvan Roman
55' Желтая карточкаJonathan Benitez1
1:1
61' ГолДейверсон Силва
87' Желтая карточкаFernando Sobral
90' Желтая карточкаMax Alves
90' Желтая карточкаBruno VI
1:1
90' Не забитый пенальтиJoe Abrigo
90'+10
Ход матча
33'
1:0
45'
61'
1:1
87'
90'
90'
90'
90'
1:1
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
21
Railan
34
Bruno
VI
20
Рикельме
97
Andre1
10
Max
Alves
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
29 Ian Gargues
-
-
-
-
14 Joe Abrigo
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
97 Andre1Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 АллисонЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Linares
|1
|1
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|4
|0.57
|Fernando Sobral
|3
|0.43
|Дейверсон Силва
|3 (1)
|0.43
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Ivan Roman
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Alves
|2
|0
|Clayson
|0
|1
|Рамон
|1
|0
|Railan
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Ласерда Дерик
|1
|0
|Guilherme Madruga
|1
|0
|Gabriel Knesowitsch
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2
Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1
Результаты матчей
Палестино
Куяба
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Палестино
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2