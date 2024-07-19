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  3. Копа Судамерикана 2024
Палестино
1:1
Конец матча
Куяба
0'
1:0
33' Гол
Nicolas Linares
45' Желтая карточка
Ivan Roman
55' Желтая карточка
Jonathan Benitez1
1:1
61' Гол
Дейверсон Силва
87' Желтая карточка
Fernando Sobral
90' Желтая карточка
Max Alves
90' Желтая карточка
Bruno VI
1:1
90' Не забитый пенальти
Joe Abrigo
90'+10
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
28
Dylan
Zuniga
5
Nicolas
Linares
7
Карраско
Браян
23
Ariel
Martinez
I
10
Misael
Davila
11
Jonathan
Benitez1
27
Junior
Marabel
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
21
Railan
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
30
Минейро
Лукас
97
Andre1
10
Max
Alves
5
Филипе
Аугусто
22
Ласерда
Дерик
9
Питта
Исидро
Палестино
Куяба

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Linares 1 1
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 4 0.57
Fernando Sobral 3 0.43
Дейверсон Силва 3 (1) 0.43

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Benitez1 1 0
Ivan Roman 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Alves 2 0
Clayson 0 1
Рамон 1 0
Railan 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Fernando Sobral 1 0
Ласерда Дерик 1 0
Guilherme Madruga 1 0
Gabriel Knesowitsch 1 0

Результаты матчей

Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2
Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1 Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0 Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2
Куяба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0 Куяба - Депортиво Гарсиласо 1:1 Куяба - Метрополитанос 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:3 Депортиво Гарсиласо - Куяба 1:1

Результаты матчей

Палестино
Куяба

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Палестино
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Питта Исидро уходит с поля. Дейверсон Силва выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Ivan Roman получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Николас Линарес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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