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  3. Копа Судамерикана 2024
ЛДУ Кито
3:0
Конец матча
Олвейс Реди
0'
1:0
16' Гол
Арче Алекс
2:0
27' Гол
Ад Рикардо
48' Желтая карточка
Хулио Джоян
3:0
53' Гол
Хулио Джоян
64' Желтая карточка
Lisandro Alzugaray
87' Желтая карточка
Кайседо Луис
90'+5
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
3
Мина
Ричард
33
Киньонес
Лионель
20
Fernando
Cornejo
I
5
Самбрано
Оскар
88
Ангуло
Марко
9
Lisandro
Alzugaray
19
Арче
Алекс
26
Хулио
Джоян
1
Бароя
Алайн
2
Медина
Даниэль
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
8
Karl
Mboudou
13
Куэльяр
Эктор
21
Матеус
Робсон
10
Террасас
Адалид
14
Карабали
Хосе
70
Cristian
Canozales
ЛДУ Кито
Олвейс Реди

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ад Рикардо 1 1
Хулио Джоян 1 1
Арче Алекс 1 1
Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wesley Tanque 3 0.43
Куэльяр Эктор 2 0.29
Кайседо Луис 1 0.14
Террасас Адалид 1 0.14
Мартинес Хулиан 1 0.14
Darlison Rodriguez 1 0.14

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lisandro Alzugaray 1 0
Хулио Джоян 1 0
Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Луис 2 0
Wesley Tanque 2 0
Медина Даниэль 1 0
Суарес Марсело 1 0
Карабали Хосе 1 0
Террасас Адалид 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Flabio Torres 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олвейс Реди - Реал Томайпо 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1
Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Олвейс Реди

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Олвейс Реди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Г О О О О Л - Ад Рикардо бьет в цель!
    • 16'
      Киньонес Лионель сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Арче Алекс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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