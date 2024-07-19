3:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолАрче Алекс
2:0
27' ГолАд Рикардо
48' Желтая карточкаХулио Джоян
3:0
53' ГолХулио Джоян
64' Желтая карточкаLisandro Alzugaray
87' Желтая карточкаКайседо Луис
90'+5
Ход матча
16'
1:0
27'
2:0
48'
53'
3:0
87'
88
Ангуло
Марко
19
Арче
Алекс
26
Хулио
Джоян
18
Кайседо
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Арче АлексНападающий
-
26 Хулио ДжоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Freddy Mina
-
30 Gian Allala
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
19 Jose Briceno
-
-
-
Главный тренер: Flabio Torres
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ад Рикардо
|1
|1
|Хулио Джоян
|1
|1
|Арче Алекс
|1
|1
Олвейс Реди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wesley Tanque
|3
|0.43
|Куэльяр Эктор
|2
|0.29
|Кайседо Луис
|1
|0.14
|Террасас Адалид
|1
|0.14
|Мартинес Хулиан
|1
|0.14
|Darlison Rodriguez
|1
|0.14
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Хулио Джоян
|1
|0
Олвейс Реди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Луис
|2
|0
|Wesley Tanque
|2
|0
|Медина Даниэль
|1
|0
|Суарес Марсело
|1
|0
|Карабали Хосе
|1
|0
|Террасас Адалид
|1
|0
|Вака Пабло
|1
|0
|Куэльяр Эктор
|1
|0
|Flabio Torres
|1
|0
|Матеус Робсон
|1
|0
|Darlison Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
ЛДУ Кито
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олвейс Реди
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0
Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2 Университарио Депортес Лима - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Имбабура 5:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:2 Кумбайа - ЛДУ Кито 1:3
Олвейс Реди
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олвейс Реди - Реал Томайпо 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Вильстерман - Олвейс Реди 1:0 Олвейс Реди - Насьональ Потоси 2:1
Ройял Пари - Олвейс Реди 0:2 Сесар Вальехо - Олвейс Реди 2:2 Олвейс Реди - Блуминг 1:0 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Олвейс Реди - Сесар Вальехо 2:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1 ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Олвейс Реди
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Олвейс Реди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2