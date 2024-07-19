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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Серро Портеньо
1:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
33' Гол
Miguel Benitez2
45' Желтая карточка
Leonardo Godoy
45' Желтая карточка
Julimar
1:0
45' Не забитый пенальти
Diego Churin
45' Желтая карточка
Да Мотта Роберт
63' Желтая карточка
Christian Baez
67' Желтая карточка
Christian Cardoso
1:1
69' Гол
Christian Cardoso
71' Желтая карточка
Enzo Daniel Gimenez
1:1
79' Не забитый пенальти
Фернандиньо XII
82' Желтая карточка
Pablo I
90'+5
13
Jean
V
7
Enzo
Daniel
Gimenez
24
Christian
Baez
4
Eduardo
Brock
34
Miguel
Benitez2
11
Итурбе
Хуан
5
Морель
Хорхе
26
Да
Мотта
Роберт
22
Derlis
Rodriguez
19
Diego
Churin
8
Карризо
Федерико
24
Leonardo
Linck
29
Leonardo
Godoy
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
20
Julimar
7
Ди
Йорио
Лукас
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе

История личных встреч

Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Среднее время на гол

60
42

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
42

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Benitez2 1 1
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 5 0.71
Каноббио Агустин 2 0.29
Lucas Esquivel 2 0.29
Ди Йорио Лукас 2 (1) 0.29
Фернандиньо XII 2 (1) 0.29
Pablo I 1 0.14
Madson II 1 0.14
Christian Cardoso 1 0.14
Bruno Zapelli 1 0.14
Filipinho 1 0.14

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Baez 1 0
Да Мотта Роберт 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julimar 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Thiago Heleno 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Lucas Esquivel 1 0

Результаты матчей

Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
6
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
18
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
100%
5
28%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 0:2 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1
Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0

Результаты матчей

Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 5
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Бельграно Лосада Науэль 1 2
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Да Мотта Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Диего Чурин пробил пенальти, но не смог забить!
    • 49'
      Хулимар получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Леонардо Годой получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Жеан уходит с поля. Алексис Ариас выходит вместо него
    • 33'
      Derlis Rodriguez сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Miguel Benitez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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