1:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолMiguel Benitez2
45' Желтая карточкаLeonardo Godoy
45' Желтая карточкаJulimar
1:0
45' Не забитый пенальтиDiego Churin
45' Желтая карточкаДа Мотта Роберт
63' Желтая карточкаChristian Baez
67' Желтая карточкаChristian Cardoso
1:1
69' ГолChristian Cardoso
71' Желтая карточкаEnzo Daniel Gimenez
1:1
79' Не забитый пенальтиФернандиньо XII
82' Желтая карточкаPablo I
90'+5
Ход матча
33'
1:0
45'
45'
45'
45'
1:0
45'
58'
63'
69'
79'
1:1
82'
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
20
Julimar
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Edgar Paez
-
-
-
-
-
-
36 Luis Olmedo
-
37 Diego Leon
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Emersonn
-
-
-
22 Madson II
-
57 Joao Cruz
-
-
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
42
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Benitez2
|1
|1
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|5
|0.71
|Каноббио Агустин
|2
|0.29
|Lucas Esquivel
|2
|0.29
|Ди Йорио Лукас
|2 (1)
|0.29
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.29
|Pablo I
|1
|0.14
|Madson II
|1
|0.14
|Christian Cardoso
|1
|0.14
|Bruno Zapelli
|1
|0.14
|Filipinho
|1
|0.14
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Baez
|1
|0
|Да Мотта Роберт
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julimar
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Thiago Heleno
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
6
Серро Портеньо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
100%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
18
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
100%
5
28%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 0:2 Серро Портеньо - Коло-Коло 1:1
Такуари - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 2:0 Сол де Америка - Серро Портеньо 0:3 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 1:1 Альянса Лима - Серро Портеньо 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 4:0 Серро Портеньо - Флуминенсе 0:0 2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3 Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2
Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Данубио 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Райо Зулиано - Атлетико Паранаэнсе 1:5 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Ипиранга Эрешин - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Данубио - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Результаты матчей
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2
|Бельграно
|Лосада Науэль
|1 2
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 2