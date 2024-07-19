Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ОН ПРОМАЗАЛ - Мортенсен Патрик пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

40' После проверки VAR судья изменил решение - АГФ Орхус пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус

38' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Букса Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Рефери не любит споров - именно за это Уве Рослер сейчас получил желтую

36' Беихмо Феликс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Рефери не любит споров - именно за это Андерсон Микаэль сейчас получил желтую

32' Мортенсен Патрик завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

32' Оооо... вот это был удар! Тингагер Фредерик должен был забить с этой позиции.

32' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Тингагер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Андерсон Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

25' Игрок из команды АГФ Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Линкс Гифт получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Линкс Гифт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

21' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

18' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

18' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

14' Хорошую попытку сделал Беихмо Феликс . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Беихмо Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О Л - Тобиас Бех левой ногой классно пробил с лета.

6' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

3' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола