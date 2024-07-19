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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
1:0
Второй тайм: 46'
Мидтьюлланн
0'
1:0
8' Гол
Бех Тобиас
35' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
36' Желтая карточка
Уве Реслер
1:0
41' Не забитый пенальти
Мортенсен Патрик

Ход матча

8'
Бех Тобиас
1:0
35'
Андерсон Микаэль
 
36'
Уве Реслер
 
41'
Мортенсен Патрик
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 158 Количество передач 161
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Мидтьюлланн
3.35
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4.50
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7.70
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
21
Кастильо
Денил
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
7
Франкулино
9
Брюнхильдсен
Ола
АГФ Орхус
3-5-2
Мидтьюлланн
4-2-3-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 6 ничьих 33 победы

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 23 победы

53 матча

20.8%
17%
62.2%
11 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

15.1%
39.6%
45.3%
8 побед 21 ничья 24 победы

Второй тайм

22.6%
34%
43.4%
12 побед 18 ничьих 23 победы

История матчей

ТМК
4:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.08

Среднее время на гол

73
83

Всего голов

54
53

Голов в среднем за матч

2.08
1.96

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

87
81

Голов в среднем за матч

1.64
1.53

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
21
Больше 40%
Меньше 60%
32
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 1 1
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9
АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0
Команда И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мидтьюлланн
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АГФ Орхус
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
АГФ Орхус Уве Реслер 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АГФ Орхус
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.35
    Реклама, pari.ru
    4.50
    Реклама, betcity.ru
    7.70
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