Тур: 1. Стадион: Ceres Park. Зрители: 12456 Главный судья: Крог Мортен
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБех Тобиас
35' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
36' Желтая карточкаУве Реслер
1:0
41' Не забитый пенальтиМортенсен Патрик
1:1
47' ГолБукса Адам
89' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
90' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
90'+10
Ход матча
8'
1:0
35'
36'
41'
1:0
47'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
364 Количество передач 390
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
18 Букса АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
39 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 6 ничьих 33 победы
Первый тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 24 победы
Второй тайм
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 23 победы
53 матча
20.8%
17%
62.2%
11 побед 9 ничьих 33 победы
Первый тайм
15.1%
39.6%
45.3%
8 побед 21 ничья 24 победы
Второй тайм
22.6%
34%
43.4%
12 побед 18 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.08
Среднее время на гол
73
83
Всего голов
54
53
Голов в среднем за матч
2.08
1.96
Среднее время на гол
43
45
Всего голов
87
81
Голов в среднем за матч
1.64
1.53
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
21
Больше 40%
Меньше 60%
32
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|1
|1
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|1
|1
|Симсир Араль
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9
АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|1
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|1
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|1
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|1
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|0 (1)
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|АГФ Орхус
|Андерсон Микаэль
|1
|АГФ Орхус
|Уве Реслер
|1