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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 12456 Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
1:1
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
1:0
8' Гол
Бех Тобиас
35' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
36' Желтая карточка
Уве Реслер
1:0
41' Не забитый пенальти
Мортенсен Патрик
1:1
47' Гол
Букса Адам
89' Желтая карточка
Якоб Андерсен
90' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
90'+10

Ход матча

8'
Бех Тобиас
1:0
35'
Андерсон Микаэль
 
36'
Уве Реслер
 
41'
Мортенсен Патрик
1:0
46'
 
Рёмер Андре
Брюнхильдсен Ола
47'
1:1
Букса Адам
(Симсир Араль)
56'
 
Аскилдсен Кристоффер
Кастильо Денил
68'
 
Бак Виктор
Паулиньо VI
68'
 
Осорио Дарио
Франкулино
72'
Frederik Brandhof
Линкс Гифт
 
77'
Хеуген Сигурд
Бех Тобиас
 
77'
Каль Эрик
Йенсен-Эббью Йонас
 
81'
 
Чилуфя Эдвард
Симсир Араль
87'
Якоб Андерсен
Беихмо Феликс
 
87'
Акото Михаэль
Андерсон Микаэль
 
89'
Якоб Андерсен
 
90'
Далсгор Хенрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 364 Количество передач 390
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
2
Беихмо
Феликс
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
31
Бех
Тобиас
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
21
Кастильо
Денил
58
Симсир
Араль
18
Букса
Адам
7
Франкулино
9
Брюнхильдсен
Ола
АГФ Орхус
3-5-2
Мидтьюлланн
4-2-3-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
78.6%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 6 ничьих 33 победы

Первый тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 23 победы

53 матча

20.8%
17%
62.2%
11 побед 9 ничьих 33 победы

Первый тайм

15.1%
39.6%
45.3%
8 побед 21 ничья 24 победы

Второй тайм

22.6%
34%
43.4%
12 побед 18 ничьих 23 победы

История матчей

ТМК
4:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
ТМК
2:3
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:0
СД
4:0
СД
4:0
СД
1:4
СД
0:1
ТМК
2:0
СД
1:2
СД
3:0
СД
3:4
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:2
СД
0:0
ТМК
1:3
СД
4:0
СД
0:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
2:1
ТМС
4:1
СД
0:4
СД
3:0
СД
0:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
3:2
СД
0:2
СЛ
4:2
К
0:1
СЛ
1:0
ТМС
1:1
СЛ
2:2
СЛ
2:4
ТМС
1:4
СЛ
3:2
ТМС
3:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
3:2
ТМС
1:2
К
0:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.08

Среднее время на гол

73
83

Всего голов

54
53

Голов в среднем за матч

2.08
1.96

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

87
81

Голов в среднем за матч

1.64
1.53

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
44
Больше 83%
Меньше 17%
9
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
21
Больше 40%
Меньше 60%
32
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 1 1
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 1 1
Симсир Араль 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Уве Реслер 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АГФ Орхус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9
АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2
Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ольборг
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Норшелланн
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Норшелланн Ингвартсен Маркус 1
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Норшелланн Вилладсен Оливер 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
АГФ Орхус Уве Реслер 1
Весь список
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