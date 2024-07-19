Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

93' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

93' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Jacob Andersen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Тактическая замена. Беихмо Феликс уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

84' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

81' Беихмо Феликс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Хеуген Сигурд

75' Хорошую попытку сделал Аскилдсен Кристоффер . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Андерссон Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен-Эббью Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Йенсен-Эббью Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

69' Матч возобновлен

68' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

65' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

62' Аскилдсен Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновлен

59' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

58' Симсир Араль пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

58' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

54' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

53' Хорошую попытку сделал Андерсон Микаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Тобиас Бех решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Кастильо Денил наказан за толчок Тобиас Бех

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Симсир Араль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника