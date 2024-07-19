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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Ягеллония Белосток
0:0
Второй тайм: 51'
Пуща Неполомице
0'
41' Желтая карточка
Абрамович Давид

Ход матча

41'
 
Абрамович Давид
46'
 
Ли Чжин-Хен
Вальски Михал
46'
 
Konrad Stepien
Абрамович Давид
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Пуща Неполомице
1.70
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7.00
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7.90
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Все Коэффициенты
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
39
Нгиамба
Орельен
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
1
Kewin
Komar
67
Ревенко
Иоан-Кэлин
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
4
Шимонович
Давид
14
Jacub
Serafin
33
Абрамович
Давид
16
Вальски
Михал
11
Холевяк
Матеуш
17
Радецки
Матеуш
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Пуща Неполомице

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
3:3
Э
4:1
КП
0:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
38

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 1 0

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1
Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1
Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Р. Жешув - Пуща Неполомице 1:1 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Ракув 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Пуща Неполомице
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ягеллония Белосток
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пуща Неполомице
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Пуща Неполомице
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ягеллония Белосток
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шленск Вроцлав
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лехия Гданьск
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Абрамович Давид 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Абрамович Давид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Пуща Неполомице
1.70
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7.00
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