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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Норшелланн
2:0
Второй тайм: 56'
Ольборг
0'
1:0
18' Гол
Ингвартсен Маркус
2:0
19' Гол
Анкерсен Петер
50' Желтая карточка
Kasper Davidsen

Ход матча

18'
Ингвартсен Маркус
(Вилладсен Оливер)
1:0
19'
Анкерсен Петер
2:0
46'
 
Джон Келвин
Айдэйл Джон
50'
 
Kasper Davidsen

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 312 Количество передач 337
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Ольборг
1.45
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4.80
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6.30
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
23
Вилладсен
Оливер
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
22
Антман
Оливер
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
24
Noel
Atli
Arnorsson
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
14
Хёйхольт
Мальте
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
10
Oliver
Ross
Норшелланн
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Ольборг

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

46 матчей

34.8%
32.6%
32.6%
16 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
12 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

СД
5:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1
1.35

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

60
56

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43

Среднее время на гол

69
73

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкерсен Петер 1 1
Ингвартсен Маркус 1 1
Вилладсен Оливер 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 Ольборг - Даллас 1:3 Раннерс - Ольборг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ольборг
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Норшелланн
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Норшелланн Ингвартсен Маркус 1
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Норшелланн Вилладсен Оливер 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
АГФ Орхус Уве Реслер 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Ольборг: 49%.
  • 55'
    Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 55'
    Kasper Davidsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 54'
    Мюллер Винсент из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 54'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 46'
      Тактическая замена. Айдэйл Джон уходит с поля и его заменяет Джон Келвин
    • 46'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Ольборг: 52%.
    • 47'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 45'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Хардер Конрад. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 44'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Oliver Ross. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Kasper Davidsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
    • 40'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Хардер Конрад нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Йоргенсен Каспер из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Мелкер Виделль не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Хёйхольт Мальте нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 35'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 35'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 34'
      Мюллер Винсент из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 32'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 31'
      Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Ольборг: 46%.
    • 30'
      Мелкер Виделль не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Айдэйл Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 29'
      Йоргенсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 27'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 26'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Ольборг: 45%.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Davidsen
    • 26'
      Kasper Davidsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Айдэйл Джон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 25'
      Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Хардер Конрад из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Davidsen
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Хардер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Ольборг: 40%.
    • 19'
      Анкерсен Петер удалось забить из легкой позиции.
    • 19'
      Г О О О О Л - Анкерсен Петер из команды Норшеланн забивает головой!
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Ингвартсен Маркус делает важнейший сейв!
    • 19'
      Kasper Davidsen наказан за толчок Хэй Лукас
    • 19'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Доржелес Марио сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • 18'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 18'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Матиас Йоргенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Kasper Davidsen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Ольборг: 44%.
    • 15'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 13'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Крамер Ларс II успешно блокирует удар.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Мелкер Виделль из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
    • 10'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Oliver Ross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Крамер Ларс II наказан за толчок Антман Оливер
    • 8'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Sebastian Otoa успешно блокирует удар.
    • 8'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Oliver Ross из команды Ольборг в офсайде
    • 7'
      Мелкер Виделль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Ольборг: 57%.
    • 5'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Sebastian Otoa из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Матиас Йоргенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 3'
      Oliver Ross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Мелкер Виделль
    • 1'
      Хардер Конрад наказан за толчок Sebastian Otoa
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Ольборг
    1.45
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    4.80
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    6.30
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