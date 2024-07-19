Тур: 1. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Бурхардт Йорген
2:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
18'
19'
2:0
50'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
312 Количество передач 337
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
17 Levy Nene
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
10 Oliver RossНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
13 Bjarne Pudel
-
-
-
37 Amar Diagne
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Норшелланн
Ольборг
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
46 матчей
34.8%
32.6%
32.6%
16 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
12 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1
1.35
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
60
56
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
69
73
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анкерсен Петер
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|1
|1
|Вилладсен Оливер
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 Ольборг - Даллас 1:3 Раннерс - Ольборг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
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|П
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|2:0
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|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
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|0
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|3.
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|1 - 1
|1
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|0 - 0
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|10.
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|0 - 0
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|0:2
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|0
|0
|1
|0 - 2
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|Команда
|Матчи
|И
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|Г
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|2 - 0
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|0
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|3.
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|0
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|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
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|0 - 0
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|5.
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|7.
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|10.
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|0 - 0
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|11.
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|0 - 0
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|12.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
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|0
|1
|0
|1 - 1
|1
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|0 - 0
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|5.
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|0 - 0
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|6.
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|0 - 0
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|7.
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|8.
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|9.
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|0 - 0
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|10.
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|0
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|0 - 0
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|11.
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|12.
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|0 - 2
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- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|1
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|1
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|1
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|1
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|0 (1)
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|АГФ Орхус
|Андерсон Микаэль
|1
|АГФ Орхус
|Уве Реслер
|1