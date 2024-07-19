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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3934 Главный судья: Бурхардт Йорген
Норшелланн
3:0
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
18' Гол
Ингвартсен Маркус
2:0
19' Гол
Анкерсен Петер
50' Желтая карточка
Kasper Davidsen
86' Желтая карточка
Mylian Jimenez
3:0
88' Гол
Хансен Мадс
90' Желтая карточка
Эгели Синдре Валле
90'+7

Ход матча

18'
Ингвартсен Маркус
(Вилладсен Оливер)
1:0
19'
Анкерсен Петер
2:0
46'
 
Джон Келвин
Айдэйл Джон
50'
 
Kasper Davidsen
66'
Эгели Синдре Валле
Антман Оливер
 
66'
 
Кабальо Диего
Noel Atli Arnorsson
66'
 
Mylian Jimenez
Kasper Davidsen
66'
 
Жассон Андрес
Хёйхольт Мальте
74'
Хансен Мадс
Хардер Конрад
 
75'
Сертдемир Зидан
Доржелес Марио
 
81'
 
Bjarne Pudel
Sebastian Otoa
84'
Levy Nene
Ингвартсен Маркус
 
86'
 
Mylian Jimenez
88'
Хансен Мадс
(Сертдемир Зидан)
3:0
90'
Эгели Синдре Валле
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 611 Количество передач 609
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
23
Вилладсен
Оливер
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
5
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
22
Антман
Оливер
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
3
Sebastian
Otoa
24
Noel
Atli
Arnorsson
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
14
Хёйхольт
Мальте
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
10
Oliver
Ross
Норшелланн
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Ольборг

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

46 матчей

34.8%
32.6%
32.6%
16 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
12 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

СД
5:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Среднее время на гол

55
82

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1
1.35

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

60
56

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43

Среднее время на гол

69
73

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Мадс 1 1
Анкерсен Петер 1 1
Ингвартсен Маркус 1 1
Вилладсен Оливер 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгели Синдре Валле 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mylian Jimenez 1 0
Kasper Davidsen 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 Ольборг - Даллас 1:3 Раннерс - Ольборг 0:4

Результаты матчей

Норшелланн
Ольборг

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АГФ Орхус
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ольборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сённерйюск
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Норшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ольборг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Норшелланн Хансен Мадс 1
Норшелланн Анкерсен Петер 1
Мидтьюлланн Букса Адам 1
Норшелланн Ингвартсен Маркус 1
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Якоб Андерсен 1
АГФ Орхус Далсгор Хенрик 1
АГФ Орхус Андерсон Микаэль 1
Ольборг Mylian Jimenez 1
Норшелланн Эгели Синдре Валле 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 3934 болельщиков
  • 97'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
  • 97'
    Levy Nene пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем
  • 97'
    Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Шанс! Oliver Ross из команды Ольборг пробил головой, но мимо
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 92'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 92'
      Oliver Ross не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 91'
      Йоргенсен Каспер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 90'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Отличный гол забил Хансен Мадс
    • 88'
      Сертдемир Зидан сделал результативную передачу.
    • 88'
      Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с левой ноги!
    • 88'
      Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 88'
      Шанс! Матиас Йоргенсен из команды Ольборг пробил головой, но мимо
    • 88'
      Кабальо Диего из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 87'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Милиан Хименес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 86'
      Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Милиан Хименес из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Levy Nene.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Ольборг: 51%.
    • 85'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Кабальо Диего навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 83'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 83'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 82'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 81'
      Тактическая замена. Sebastian Otoa уходит с поля и его заменяет Бьярне Пудел
    • 81'
      Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 81'
      Oliver Ross выиграл воздушное противоборство у Анкерсен Петер.
    • 81'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 80'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 80'
      Кабальо Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Мелкер Виделль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 79'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Кабальо Диего навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 78'
      Oliver Ross пробил со штрафного прямо в стенку
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Oliver Ross
    • 77'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Сертдемир Зидан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Оооо... вот это был удар! Жассон Андрес должен был забить с этой позиции.
    • 76'
      Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Ольборг: 49%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 75'
      Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 74'
      Тактическая замена. Хардер Конрад уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 74'
      Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Мелкер Виделль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 74'
      Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Sebastian Otoa возвращается на поле.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 73'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 73'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Otoa получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 72'
      Sebastian Otoa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 72'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Кабальо Диего успешно блокирует удар.
    • 71'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 70'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Милиан Хименес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 68'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
    • 66'
      Тактическая замена. Хёйхольт Мальте уходит с поля и его заменяет Жассон Андрес
    • 66'
      Тактическая замена. Kasper Davidsen уходит с поля и его заменяет Милиан Хименес
    • 66'
      Тактическая замена. Noel Atli Arnorsson уходит с поля и его заменяет Кабальо Диего
    • 66'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Эгели Синдре Валле
    • 66'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде
    • 65'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Ольборг: 49%.
    • 65'
      Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 64'
      Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 63'
      Доржелес Марио успешно блокирует удар.
    • 63'
      Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 63'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 63'
      Ольборг начинает контратаку
    • 62'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Kasper Davidsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Доржелес Марио возвращается на поле.
    • 62'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 62'
      Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 61'
      Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 60'
      Мелкер Виделль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Антман Оливер задерживает мяч рукой
    • 59'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 59'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Хорошую попытку сделал Матиас Йоргенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Kasper Davidsen из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 57'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Oliver Ross ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Ольборг: 49%.
    • 55'
      Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 55'
      Kasper Davidsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Мюллер Винсент из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 53'
      Sebastian Otoa успешно блокирует удар.
    • 53'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Хёйхольт Мальте из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 52'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Kasper Davidsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Kasper Davidsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 50'
      Kasper Davidsen наказан за толчок Хардер Конрад
    • 50'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Oliver Ross.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мелкер Виделль
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 46'
      Тактическая замена. Айдэйл Джон уходит с поля и его заменяет Джон Келвин
    • 46'
      Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Ольборг: 52%.
    • 47'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 45'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Хардер Конрад. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 44'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 41'
      Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Oliver Ross. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Kasper Davidsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
    • 40'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Хардер Конрад нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Йоргенсен Каспер из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Мелкер Виделль не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Хёйхольт Мальте нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Ольборг: 50%.
    • 35'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 35'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 34'
      Мюллер Винсент из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Sebastian Otoa ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 32'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 31'
      Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Ольборг: 46%.
    • 30'
      Мелкер Виделль не смог попасть в створ ударом издали
    • 29'
      Айдэйл Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 29'
      Йоргенсен Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 27'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 26'
      Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Ольборг: 45%.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Свенссон Даниэль из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Davidsen
    • 26'
      Kasper Davidsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Айдэйл Джон пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 25'
      Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Хардер Конрад из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kasper Davidsen
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Хардер Конрад создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Ольборг: 40%.
    • 19'
      Анкерсен Петер удалось забить из легкой позиции.
    • 19'
      Г О О О О Л - Анкерсен Петер из команды Норшеланн забивает головой!
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Вилладсен Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Ингвартсен Маркус делает важнейший сейв!
    • 19'
      Kasper Davidsen наказан за толчок Хэй Лукас
    • 19'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Доржелес Марио сделал ключевой пас для гола!
    • 18'
      Вилладсен Оливер сделал результативную передачу.
    • 18'
      ГОООООЛ - Ингвартсен Маркус Норшеланн забивает ударом головой
    • 18'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Матиас Йоргенсен из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Kasper Davidsen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Ольборг: 44%.
    • 15'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 13'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Крамер Ларс II успешно блокирует удар.
    • 12'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Мелкер Виделль из команды Ольборг разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Ольборг: 48%.
    • 10'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Oliver Ross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Крамер Ларс II наказан за толчок Антман Оливер
    • 8'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Sebastian Otoa успешно блокирует удар.
    • 8'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Oliver Ross из команды Ольборг в офсайде
    • 7'
      Мелкер Виделль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Ольборг: 57%.
    • 5'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Sebastian Otoa из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Матиас Йоргенсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 3'
      Oliver Ross выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Мелкер Виделль
    • 1'
      Хардер Конрад наказан за толчок Sebastian Otoa
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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