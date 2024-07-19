Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с левой ноги!

88' Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Норшеланн

88' Кабальо Диего из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Ольборг

87' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Милиан Хименес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

86' Сертдемир Зидан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Кабальо Диего навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Норшеланн начинает контратаку

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

81' Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

79' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Кабальо Диего навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Oliver Ross пробил со штрафного прямо в стенку

77' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Оооо... вот это был удар! Жассон Андрес должен был забить с этой позиции.

76' Матиас Йоргенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Удар от ворот произведет Ольборг

74' Хардер Конрад не смог попасть в створ ударом издали

74' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Эгели Синдре Валле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Норшеланн пытается что-то создать.

73' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Sebastian Otoa получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Sebastian Otoa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Норшеланн пытается что-то создать.

71' Удар от ворот произведет Норшеланн

71' Команда Норшеланн довольна результатом к этому моменту.

70' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Норшеланн контролирует мяч.

68' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

66' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

65' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Мелкер Виделль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Мелкер Виделль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Хорошую попытку сделал Матиас Йоргенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Kasper Davidsen из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Норшеланн

55' Kasper Davidsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Матиас Йоргенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

53' Удар от ворот произведет Ольборг

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Kasper Davidsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.