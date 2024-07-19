Тур: 1. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 3934 Главный судья: Бурхардт Йорген
3:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолИнгвартсен Маркус
2:0
19' ГолАнкерсен Петер
50' Желтая карточкаKasper Davidsen
86' Желтая карточкаMylian Jimenez
3:0
88' ГолХансен Мадс
90' Желтая карточкаЭгели Синдре Валле
90'+7
Ход матча
18'
19'
2:0
50'
86'
88'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
611 Количество передач 609
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «Норшелланна»
-
19
Хэй
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
- Нападающий
-
17 Levy Nene
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
10 Oliver RossНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
13 Bjarne Pudel
-
-
-
37 Amar Diagne
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Норшелланн
Ольборг
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
39.1%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
46 матчей
34.8%
32.6%
32.6%
16 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
12 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Среднее время на гол
55
82
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1
1.35
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
60
56
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
Среднее время на гол
69
73
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Мадс
|1
|1
|Анкерсен Петер
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|1
|1
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mylian Jimenez
|1
|0
|Kasper Davidsen
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ольборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3 Фредерисия - Ольборг 2:3 Ольборг - Сённерйюск 2:2 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 Ольборг - Даллас 1:3 Раннерс - Ольборг 0:4
Результаты матчей
Норшелланн
Ольборг
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Норшелланн
|Хансен Мадс
|1
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|1
|Мидтьюлланн
|Букса Адам
|1
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|1
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|1
|АГФ Орхус
|Якоб Андерсен
|1
|АГФ Орхус
|Далсгор Хенрик
|1
|АГФ Орхус
|Андерсон Микаэль
|1
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|1
|Норшелланн
|Эгели Синдре Валле
|1