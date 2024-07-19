Тур: 1. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
12'
17
Шварц
Петр
11
Dominik
Pila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ортис АрнауНападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
45 Marcel Bajko
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Лехия Гданьск
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.37
1.13
Среднее время на гол
65
80
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.49
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Neugebauer
|1
|1
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Jezierski
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 3:1 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Ягеллония Белосток
|Нене III
|1
|Лехия Гданьск
|Tomasz Neugebauer
|1
|Ягеллония Белосток
|Дигес Адриан
|0 (1)
|Ягеллония Белосток
|Виллар Мики
|0 (1)
|Ягеллония Белосток
|Диаби Мохамед
|1
|Пуща Неполомице
|Konrad Stepien
|1
|Пуща Неполомице
|Абрамович Давид
|1
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1
|Ягеллония Белосток
|Скшипчак Матеуш
|1