  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Шленск Вроцлав
0:1
Первый тайм: 39'
Лехия Гданьск
0'
8' Желтая карточка
Jakub Jezierski
0:1
12' Гол
Tomasz Neugebauer

Ход матча

8'
Jakub Jezierski
 
12'
0:1
Tomasz Neugebauer
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Лехия Гданьск
3.95
Реклама, fon.bet
4.30
4.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
5
Петков
Алекс
87
Петров
Симеон
3
Шота
Серафин
16
Покорны
Петер
7
Самец-Талар
Пётр
29
Jakub
Jezierski
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
4
Киндриш
Андрей
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
99
Tomasz
Neugebauer
16
Д`Арриго
Луис
79
Kacper
Sezonienko
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Лехия Гданьск

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
OE
1:1
OE
1:1
ВД
2:0
ВД
3:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.37
1.13

Среднее время на гол

65
80

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.49
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Neugebauer 1 1

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Jezierski 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1 Лехия Гданьск - Заглембе Сосновец 4:0 Подбескидзе - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - ЦВКС Ресовия 4:0 Знич Прушкув - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 3:1 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лехия Гданьск
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шленск Вроцлав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лехия Гданьск
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Пуща Неполомице
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шленск Вроцлав
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лехия Гданьск
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Пяст
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сталь Мелец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Видзев Лодзь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мотор Люблин
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лех
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гурник Забже
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краковия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Погонь Щецин
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Корона Кельце
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Радомяк Радом
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ГКС Катовице
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заглембе Любин
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шленск Вроцлав
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Пуща Неполомице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Ягеллония Белосток Нене III 1
Лехия Гданьск Tomasz Neugebauer 1
Ягеллония Белосток Дигес Адриан 0 (1)
Ягеллония Белосток Виллар Мики 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Белосток Диаби Мохамед 1
Пуща Неполомице Konrad Stepien 1
Пуща Неполомице Абрамович Давид 1
Пуща Неполомице Крачун Артур 1
Ягеллония Белосток Скшипчак Матеуш 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Tomasz Neugebauer бьет в цель!
  • 8'
    Jakub Jezierski получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Лехия Гданьск.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.85. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.85 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Лехия Гданьск
3.95
Реклама, fon.bet
4.30
4.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шленск Вроцлав 0:1 Лехия Гданьск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шленск Вроцлав
Лехия Гданьск
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный