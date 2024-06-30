Первый тайм

19' Камилов теперь по левому флангу попытался пройти к воротам оппонента, но его подача была слишком далека от идеальной. Мяч на выходе забрал вратарь.

18' Подача с левого края от Бителло последовала в центр штрафной, но слишком высоким был этот пас. На выходе сработал вратарь гостей Опарин.

17' Кстати говоря, жарко в Химках. Столбик термометра +30 показывает. Больше душно болельщикам все-таки. Но игра даже в таких условиях довольно веселая.

16' В отличие от многих других матчей российских клубов из РПЛ, эта встреча не в закрытом для нас, зрителей формате проходит. Но вот болельщиков на арене нет.

15' Грулёв грудью принял мяч, развернулся к воротам и пробил по рамке противника. Сфера полетела существенно выше цели. Но там явно игрока "Динамо" толкали в спину.

13' В Химках эта встреча проходит. Немало интересного нам сулит данный поединок. Ну мы ждем голов, конечно же. Без них сейчас никуда.