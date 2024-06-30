Тур: 1. Стадион: UTB Novogorsk-Dynamo.
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
60 Боков ДанилаВратарь
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Исаев Кирилл
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.61
0.81
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
84
95
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
102
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
84.4% (114)
Ничья
11.1% (15)
Ахмат
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
50.4% (68)
1:0 Динамо Москва
11.9% (16)
1:1 Ничья
8.1% (11)
2:0 Динамо Москва
8.1% (11)
3:2 Динамо Москва
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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