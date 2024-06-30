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Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 23'
Ахмат
0'
Прогнозы 135
Динамо Москва 84.4% (114)
X 11.1% (15)
Ахмат 4.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ахмат
1.84
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4.05
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Динамо Москва
Ахмат

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.61
0.81

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

84
95

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
102

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0
  • Первый тайм
  • 19'
    Камилов теперь по левому флангу попытался пройти к воротам оппонента, но его подача была слишком далека от идеальной. Мяч на выходе забрал вратарь. 
  • 18'
    Подача с левого края от Бителло последовала в центр штрафной, но слишком высоким был этот пас. На выходе сработал вратарь гостей Опарин. 
  • 17'
    Кстати говоря, жарко в Химках. Столбик термометра +30 показывает. Больше душно болельщикам все-таки. Но игра даже в таких условиях довольно веселая.
  • 16'
    В отличие от многих других матчей российских клубов из РПЛ, эта встреча не в закрытом для нас, зрителей формате проходит. Но вот болельщиков на арене нет.
  • 15'
    Грулёв грудью принял мяч, развернулся к воротам и пробил по рамке противника. Сфера полетела существенно выше цели. Но там явно игрока "Динамо" толкали в спину. 
  • 13'
    В Химках эта встреча проходит. Немало интересного нам сулит данный поединок. Ну мы ждем голов, конечно же. Без них сейчас никуда.
  • Фол, нарушение
    12'
    Бителло получил в центре поля толчок в спину. Не может пока что подняться с газона футболист, но встречу он все же продолжит. В сторону скамейке он уже махнул, что все в порядке. 
  • 11'
    Швец забрасывал мяч в штрафную соперника. Ковачев сумел до снаряда тут добраться, однако головой ткнул снаряд в сторону ворот крайне неудачно.
  • 10'
    10 минут отыграли соперники в этом матче. Снова Скопинцев получил по ногам. Рефери не увидел в действиях соперника ничего криминального.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ковачев сейчас Скопинцева прихватил за футболку. Рефери тут же зафиксировал нарушение правил. Судья не показывает карточку желтого цвета тут. 
  • 7'
    Пока соперники больше присматриваются друг к другу. Почти не создают они угроз у ворот друг друга, но уже подходы к воротам мы с вами видим. 
  • 6'
    Попытались грозненцы провести прессинг и отобрать мяч у вратаря. Лещук не стал рисковать. В итоге просто выбил он мяч за лицевую линию. 
  • 5'
    Садулаев на левой бровке подобрал сейчас мяч, прострелил его в центр штрафной, но на выходе уверенно сработал Лещук, который зафиксировал снаряд в перчатках. 
  • 3'
    Атаку по левому флангу игроки "Ахмата" провели. Последовал прострел с левого края в центр, но на выходе уверенно сумел сработать вратарь.
  • 2'
    Футболисты "Динамо" вышли на футбольное поле в белых футболках и трусах, а игроки "Ахмата" предстали перед нами в бело-зеленом обмундировании.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи противникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках товарищеского матча сойдутся лицом к лицу "Динамо" и "Ахмат".

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50.4% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Динамо Москва 84.4% (114)
    X 11.1% (15)
    Ахмат 4.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.84
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    3.90
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Динамо Москва
    84.4% (114)
    Ничья
    11.1% (15)
    Ахмат
    4.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    50.4% (68)
    1:0 Динамо Москва
    11.9% (16)
    1:1 Ничья
    8.1% (11)
    2:0 Динамо Москва
    8.1% (11)
    3:2 Динамо Москва
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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