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Тур: 1.
Динамо Москва
 
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Ахмат
Прогнозы 66
Динамо Москва 87.9% (58)
X 12.1% (8)
Ахмат 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ахмат
1.85
3.75
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Ахмат

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

34 матча

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

1.61
0.81

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Среднее время на гол

84
95

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

66
102

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2024, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.5% пользователей.
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    • Прогнозы 66
    Динамо Москва 87.9% (58)
    X 12.1% (8)
    Ахмат 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.85
    3.75
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат

    Исход игры
    Динамо Москва
    88.2% (60)
    Ничья
    11.8% (8)
    Ахмат
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.52% (40)
    Меньше
    35.48% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.81% (47)
    Нет
    24.19% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    51.5% (35)
    1:0 Динамо Москва
    11.8% (8)
    2:0 Динамо Москва
    10.3% (7)
    1:1 Ничья
    10.3% (7)
    3:2 Динамо Москва
    2.9% (2)
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