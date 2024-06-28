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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Ахмат
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.2%
29.4%
15 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
34 матча
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.1%
35.3%
20.6%
15 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
1.61
0.81
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Среднее время на гол
84
95
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
66
102
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Ахмат
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1
Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0 Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Ахмат
Исход игры
Динамо Москва
88.2% (60)
Ничья
11.8% (8)
Ахмат
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (40)
Меньше
35.48% (22)
Обе команды забьют
Да
75.81% (47)
Нет
24.19% (15)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
51.5% (35)
1:0 Динамо Москва
11.8% (8)
2:0 Динамо Москва
10.3% (7)
1:1 Ничья
10.3% (7)
3:2 Динамо Москва
2.9% (2)
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