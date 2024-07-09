Тур: 1. Стадион: Сентенари Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
10'
Статистика матча
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1 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 1
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0 Угловые 2
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0 Офсайды 0
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3 Нарушения правил 5
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0 Жёлтые карточки 0
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1 Красные карточки 0
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42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
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5.40 Точный счёт — 2:1
14
Элионай
12
Прша
Роко
99
Raphael
10
Мбонг
Джозеф
24
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
26
Dan
Bent
23
Joe
21
Нано
70
Victor
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Нападающий
-
99 RaphaelНападающий
-
10 Мбонг ДжозефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Alessandro Zinnari
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
26 Dan BentПолузащитник
- Полузащитник
-
23 JoeПолузащитник
-
21 НаноПолузащитник
- Нападающий
-
70 Victor VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
-
18 ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Клинтон КайлНападающий
-
17 Мартин ПедроНападающий
-
30 Carlos Cid
-
Главный тренер: Муньос Хави
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элионай
|0
|1
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1
Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0
Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 2:0
Будет доступно позже.
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Мазань Роберт
|0 (1)
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1
|Паневежис
|Расимавичюс Рокас
|1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|1
Прогноз на матч от Liveresult
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5.40 Точный счёт — 2:1