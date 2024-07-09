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Тур: 1. Стадион: .
Хамрун Спартанс
0:0
Первый тайм: 22'
Линкольн
0'
10' Красная карточка
Элионай

Ход матча

10'
Элионай
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Линкольн
4.90
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5.05
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5.23
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
94
Камензули
Райан
33
Mayron
Marques
Barbosa
Da
Rocha
4
Борг
Стив
28
Корболан
Хуан
14
Элионай
91
Эмерсон
Марселина
12
Прша
Роко
17
Wendel
Barros
99
Raphael
10
Мбонг
Джозеф
1
Сантана
Наузет
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
5
Айю
Абдул
26
Dan
Bent
10
Де
Барр
Тиджей
23
Joe
21
Нано
9
Гомес
Кике
70
Victor
V
Хамрун Спартанс
4-3-3
Линкольн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элионай 0 1
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1
Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0
Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 2:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Паневежис Мазань Роберт 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1
Паневежис Расимавичюс Рокас 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    УДАЛЕНИЕ! - Элионай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хамрун Спартанс
Ничья
Линкольн
4.90
Реклама, bettery.ru
5.05
Реклама, zenit.win
5.23
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хамрун Спартанс 0:0 Линкольн онлайн

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