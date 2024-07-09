  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Хамрун Спартанс
0:1
Конец матча
Линкольн
0'
10' Красная карточка
Элионай
24' Желтая карточка
Гомес Кике
33' Желтая карточка
Эмерсон Марселина
0:1
37' Гол
Бритто Итан
45' Вторая желтая карточка
Гомес Кике
45' Желтая карточка
Де Барр Тиджей
63' Желтая карточка
Айю Абдул
71' Желтая карточка
Борг Стив
74' Желтая карточка
Сантана Наузет
90' Желтая карточка
Монтебелло Лука
90' Желтая карточка
Dan Bent
90'+6

Ход матча

10'
Элионай
 
24'
 
Гомес Кике
33'
Эмерсон Марселина
 
37'
0:1
Бритто Итан
45'
 
Гомес Кике
45'
 
Де Барр Тиджей
46'
Эдерсон Бруно Домингос
Mayron Marques Barbosa Da Rocha
 
63'
 
Айю Абдул
68'
 
Муньос Рафаэль
Айю Абдул
68'
Монтебелло Лука
Мбонг Джозеф
 
70'
 
Кашаро Ли
Victor V
71'
Борг Стив
 
74'
 
Сантана Наузет
80'
 
Мартин Педро
Бритто Итан
80'
 
Торилья Грэм
Joe
80'
Talison Lui Barboza
Wendel Barros
 
85'
Эллул Маттиас
Камензули Райан
 
85'
Vitor Hugo Da Silva
Raphael
 
86'
 
Carlos Cid
Де Барр Тиджей
90'
Монтебелло Лука
 
90'
 
Dan Bent

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 1
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
94
Камензули
Райан
33
Mayron
Marques
Barbosa
Da
Rocha
4
Борг
Стив
28
Корболан
Хуан
14
Элионай
91
Эмерсон
Марселина
12
Прша
Роко
17
Wendel
Barros
99
Raphael
10
Мбонг
Джозеф
1
Сантана
Наузет
24
Сержант
Джек
6
Лопеш
Бернарду
20
Бритто
Итан
5
Айю
Абдул
26
Dan
Bent
10
Де
Барр
Тиджей
23
Joe
21
Нано
9
Гомес
Кике
70
Victor
V
Хамрун Спартанс
4-3-3
Линкольн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линкольн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бритто Итан 1 1

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элионай 0 1
Борг Стив 1 0
Эмерсон Марселина 1 0
Монтебелло Лука 1 0
Линкольн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Кике 1 1
Айю Абдул 1 0
Сантана Наузет 1 0
Де Барр Тиджей 1 0
Dan Bent 1 0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1
Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0
Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 2:0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
Линкольн

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хамрун Спартанс
Линкольн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Де Барр Тиджей получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Гомес Кике получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 37'
      Г О О О О Л - Бритто Итан бьет в цель!
    • 33'
      Эмерсон Марселина получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Гомес Кике получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Элионай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хамрун Спартанс 0:1 Линкольн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный