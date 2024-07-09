Тур: 1. Стадион: Сентенари Стэдиум.
0:1
Конец матча
0'
10' Красная карточкаЭлионай
24' Желтая карточкаГомес Кике
33' Желтая карточкаЭмерсон Марселина
0:1
37' ГолБритто Итан
45' Вторая желтая карточкаГомес Кике
45' Желтая карточкаДе Барр Тиджей
63' Желтая карточкаАйю Абдул
71' Желтая карточкаБорг Стив
74' Желтая карточкаСантана Наузет
90' Желтая карточкаМонтебелло Лука
90' Желтая карточкаDan Bent
90'+6
Ход матча
10'
24'
37'
0:1
45'
45'
63'
71'
74'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 1
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
14
Элионай
12
Прша
Роко
99
Raphael
10
Мбонг
Джозеф
24
Сержант
Джек
20
Бритто
Итан
26
Dan
Bent
23
Joe
21
Нано
70
Victor
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Нападающий
-
99 RaphaelНападающий
-
10 Мбонг ДжозефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Zinnari
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Сержант ДжекЗащитник
- Защитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
- Полузащитник
-
26 Dan BentПолузащитник
- Полузащитник
-
23 JoeПолузащитник
-
21 НаноПолузащитник
- Нападающий
-
70 Victor VНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
-
18 ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Торилья ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Клинтон КайлНападающий
-
17 Мартин ПедроНападающий
-
30 Carlos Cid
-
Главный тренер: Муньос Хави
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Линкольн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бритто Итан
|1
|1
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элионай
|0
|1
|Борг Стив
|1
|0
|Эмерсон Марселина
|1
|0
|Монтебелло Лука
|1
|0
Линкольн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Кике
|1
|1
|Айю Абдул
|1
|0
|Сантана Наузет
|1
|0
|Де Барр Тиджей
|1
|0
|Dan Bent
|1
|0
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1
Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 3:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1
Линкольн
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Сент-Джозефс - Линкольн 1:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Линкольн - Монс Кальпе 5:1 Линкольн - Европа Поинт 4:0
Манчестер-62 - Линкольн 1:9 Линкольн - ФК Европа 3:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:6 Линкольн - ФК Европа 2:1 Лайонз Гибралтар - Линкольн 0:2 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Манчестер-62 - Линкольн 0:7 Линкольн - Европа Поинт 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 2:8 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Линкс УЧА - Линкольн 0:3 Линкольн - Люцерн 0:5 Линкольн - Сент-Джозефс 1:2 Линкольн - Колледж 1975 7:0 ФК Европа - Линкольн 1:4 Линкольн - Лайонз Гибралтар 2:0
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
Линкольн
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хамрун Спартанс
Линкольн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1