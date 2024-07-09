Тур: 1. Стадион: Викингсведлюр.
0:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаНьюджент Даррах
55' Желтая карточкаГуннарссон Карл
81' Вторая желтая карточкаНьюджент Даррах
85' Желтая карточкаПёльс Леон
90' Желтая карточкаХор Шон
90'+7
Ход матча
51'
55'
81'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
17 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
10
Пуньед
Пабло
18
Кларк
Тревор
3
Хор
Шон
29
Бирн
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кларк ТреворПолузащитник
-
3 Хор ШонПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бирн ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Lee SteacyВратарь
-
30 Лейтис ТомсВратарь
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кенни ДжонниНападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
14 Cian Barrett
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуннарссон Карл
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньюджент Даррах
|1
|1
|Хор Шон
|1
|0
|Пёльс Леон
|1
|0
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1
Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 5:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2
Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:0
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1