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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Викингур Рейкьявик
0:0
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
51' Желтая карточка
Ньюджент Даррах
55' Желтая карточка
Гуннарссон Карл
81' Вторая желтая карточка
Ньюджент Даррах
85' Желтая карточка
Пёльс Леон
90' Желтая карточка
Хор Шон
90'+7

Ход матча

51'
 
Ньюджент Даррах
55'
Гуннарссон Карл
 
66'
Вильяльмссон Маттиас
Хансен Николай
 
66'
Сигурпалсон Ари
Гюдьоунссон Хельги
 
66'
 
Кенни Джонни
Грин Аарон
73'
 
Фарруджиа Нил
Кларк Тревор
73'
 
Darragh Burns
Бирн Джек
81'
 
Ньюджент Даррах
81'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Пуньед Пабло
 
81'
Тордарсон Стигур
Ингимюндарсон Вальдимар
 
85'
 
Пёльс Леон
90'
 
Уоттс Дилан
90'
 
Хор Шон
90'
 
Тауэлл Ричард

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 17 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
6
Ванхамар
Гуннар
4
Экрот
Оливер
5
Фьолусон
Йон
Гудни
7
Агнарссон
Эрлингюр
10
Пуньед
Пабло
9
Гюдьоунссон
Хельги
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
2
Joshua
Honohan
15
Ньюджент
Даррах
7
Уоттс
Дилан
16
О'Нил
Гари
III
18
Кларк
Тревор
3
Хор
Шон
9
Грин
Аарон
29
Бирн
Джек
Викингур Рейкьявик
4-4-2
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуннарссон Карл 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньюджент Даррах 1 1
Хор Шон 1 0
Пёльс Леон 1 0

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1
Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 5:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2
Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0 Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 Шелбурн - Шемрок Роверс 0:0 Дерри Сити - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс Дублин 3:1 Голуэй Юнайтед - Шемрок Роверс 0:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 0:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
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Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
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