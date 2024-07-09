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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
ТНС
3:0
Конец матча
Дечич
0'
1:0
4' Гол
Янг Брэд
22' Желтая карточка
Уйкай Леон
2:0
28' Гол
Янг Брэд
3:0
39' Гол
Дэвис Дэниэл
45' Желтая карточка
Матич Боян
81' Желтая карточка
Дэвис Дэниэл
84' Желтая карточка
Робертс Коннор
90'+6

Ход матча

4'
Янг Брэд
(Дэниэлс Джошуа)
1:0
22'
 
Уйкай Леон
28'
Янг Брэд
2:0
39'
Дэвис Дэниэл
(Броббелл Райан)
3:0
45'
 
Матич Боян
46'
 
Ian Puleio
Стиепович Огнен
46'
 
Джёлай Марио
Машович Ален
59'
 
Каевич Асмир
Божович Драшко
67'
Rory Holden
Кларк Бен
 
73'
 
Секулович Петар
Милич Стефан
78'
Бэйкер Эшли
Уильямс Джордан III
 
78'
Макманус Деклан
Янг Брэд
 
81'
Дэвис Дэниэл
 
81'
 
Стрикович Вук
Аугусто Кайке
84'
Робертс Коннор
 
88'
Sion Bradley
Броббелл Райан
 
88'
Уильямс Даниэль
Рэдмонд Даниэл
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
2
Паск
Джош
6
Jack
Bodenham
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
10
Рэдмонд
Даниэл
21
Смит
Лео
8
Броббелл
Райан
23
Янг
Брэд
17
Уильямс
Джордан
III
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
17
Уйкай
Леон
6
Малешевич
Лука
8
Аугусто
Кайке
16
Божанович
Матия
33
Стиепович
Огнен
7
Божович
Драшко
12
Машович
Ален
50
Матич
Боян
ТНС
4-3-3
Дечич
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Брэд 2 2
Дэвис Дэниэл 1 1
Дэниэлс Джошуа 0 0
Броббелл Райан 0 0
Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0
Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйкай Леон 1 0
Матич Боян 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3
Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0 Фалкирк - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:1 ТНС - Кардифф МЮ 8:0
Дечич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1
Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3 Дечич - Петровац 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 2:2

Результаты матчей

ТНС
Дечич

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Дечич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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