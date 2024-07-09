Тур: 1. Стадион: Парк Холл.
0'
1:0
4' ГолЯнг Брэд
22' Желтая карточкаУйкай Леон
2:0
28' ГолЯнг Брэд
3:0
39' ГолДэвис Дэниэл
45' Желтая карточкаМатич Боян
81' Желтая карточкаДэвис Дэниэл
84' Желтая карточкаРобертс Коннор
90'+6
Ход матча
4'
1:0
22'
28'
2:0
39'
3:0
45'
67'
81'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дэвис
Дэниэл
19
Кларк
Бен
21
Смит
Лео
23
Янг
Брэд
17
Уйкай
Леон
12
Машович
Ален
50
Матич
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Бэйкер ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
18 Rory Holden
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
-
39 Tom Jones
-
13 Рэмсэй Алекс
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Машович АленПолузащитник
-
50 Матич БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джёлай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Anel Asovic
-
11 Ian Puleio
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янг Брэд
|2
|2
|Дэвис Дэниэл
|1
|1
|Дэниэлс Джошуа
|0
|0
|Броббелл Райан
|0
|0
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйкай Леон
|1
|0
|Матич Боян
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3
Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Бала Таун - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:0 Фалкирк - ТНС 0:1 ТНС - Ньютаун 3:1 ТНС - Кардифф МЮ 8:0
Дечич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1
Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3 Дечич - Петровац 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 2:2
Результаты матчей
ТНС
Дечич
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ТНС
Дечич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1