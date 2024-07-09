Тур: 1. Стадион: Насьонал.
1:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолYoussef El Ghazoui
28' Желтая карточкаТаки Астрит
1:1
42' ПенальтиЭмерлаху Линдон
61' Желтая карточкаGeralb Smajli
81' Желтая карточкаYoussef El Ghazoui
82' Желтая карточкаГомес Адриан
1:2
90' ГолКаррица Бернард
90' Желтая карточкаИсмайльгечи Марсель
90' Желтая карточкаКоличи Энеа
90'+5
Ход матча
22'
28'
42'
1:1
61'
82'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
13
Alex
Ruiz
48
Чете
17
Гомес
Адриан
10
Pablo
Molina
11
Joaquinete
20
Таки
Астрит
88
Путита
11
Хамиди
Валид
99
Толай
Блеарт
- Основной состав
-
13 Alex RuizВратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Pablo MolinaПолузащитник
-
11 JoaquineteНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
18 Alex Gomez
-
26 Manu Ribeiro
-
-
-
-
Главный тренер: Boris Anton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамиди ВалидНападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
10 Крейзу АлмирНападающий
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
-
13 Art Miftari
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
Бомбардиры внутри турнира
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Youssef El Ghazoui
|1
|1
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррица Бернард
|1
|1
|Эмерлаху Линдон
|1 (1)
|1
|Исмайльгечи Марсель
|0
|0
Карточки
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Адриан
|1
|0
|Youssef El Ghazoui
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Количи Энеа
|1
|0
|Таки Астрит
|1
|0
|Исмайльгечи Марсель
|1
|0
|Geralb Smajli
|1
|0
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 2:3
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2
КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Гиляни 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Ферроникели 2:2
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
ФК Балкани
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
УЭ Санта-Колома
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1