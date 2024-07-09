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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
УЭ Санта-Колома
1:2
Конец матча
ФК Балкани
0'
1:0
22' Гол
Youssef El Ghazoui
28' Желтая карточка
Таки Астрит
1:1
42' Пенальти
Эмерлаху Линдон
61' Желтая карточка
Geralb Smajli
81' Желтая карточка
Youssef El Ghazoui
82' Желтая карточка
Гомес Адриан
1:2
90' Гол
Каррица Бернард
90' Желтая карточка
Исмайльгечи Марсель
90' Желтая карточка
Количи Энеа
90'+5

Ход матча

22'
Youssef El Ghazoui
1:0
28'
 
Таки Астрит
42'
1:1
Эмерлаху Линдон
61'
 
Geralb Smajli
64'
Jorge Bolivar
David Virgili
 
65'
 
Крейзу Алмир
Хамиди Валид
76'
Alex Gomez
Miguel Lopez
 
76'
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
 
81'
Youssef El Ghazoui
 
82'
Гомес Адриан
 
90'
1:2
Каррица Бернард
(Исмайльгечи Марсель)
90'
Youssef El Ghazoui
 
90'
 
Исмайльгечи Марсель
90'
 
Количи Энеа
90'
Manu Ribeiro
Путита
 
90'
 
Дуляй Кренар

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Alex
Ruiz
2
Miguel
Lopez
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
17
Гомес
Адриан
8
Моэдано
Андрес
6
Youssef
El
Ghazoui
10
Pablo
Molina
11
Joaquinete
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
22
David
Virgili
1
Количи
Энеа
2
Geralb
Smajli
20
Таки
Астрит
4
Халили
Гентрит
3
Потоку
Арбер
88
Путита
6
Эмерлаху
Линдон
14
Исмайльгечи
Марсель
11
Хамиди
Валид
99
Толай
Блеарт
25
Каррица
Бернард
УЭ Санта-Колома
4-3-3
ФК Балкани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Youssef El Ghazoui 1 1
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррица Бернард 1 1
Эмерлаху Линдон 1 (1) 1
Исмайльгечи Марсель 0 0

Карточки

УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Адриан 1 0
Youssef El Ghazoui 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Количи Энеа 1 0
Таки Астрит 1 0
Исмайльгечи Марсель 1 0
Geralb Smajli 1 0

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0 Пенья Энкарнада - УЭ Санта-Колома 0:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 0:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 6:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:5 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 0:0 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 2:3
ФК Балкани
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тиквеш - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2
КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Гиляни 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Ферроникели 2:2

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
ФК Балкани

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

УЭ Санта-Колома
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Эмерлаху Линдон из команды ФК Балкани забивает с точки!
    • 28'
      Astrit Thaqi получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Youssef El Ghazoui бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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