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Тур: 1. Стадион: .
Паневежис
3:0
Второй тайм: 83'
ХИК
0'
1:0
17' Гол
Велюлис Эрнестас
55' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
57' Желтая карточка
Расимавичюс Рокас
58' Желтая карточка
Дьенг Шейку
2:0
65' Пенальти
Горобцов Николас
3:0
67' Гол
Мбо Ноэль
71' Вторая желтая карточка
Дьенг Шейку

Ход матча

17'
Велюлис Эрнестас
(Мазань Роберт)
1:0
55'
 
Канеллопулос Гиоргос
57'
Расимавичюс Рокас
 
58'
Дьенг Шейку
 
62'
Мбо Ноэль
Гуссиос Сиверт
 
62'
Чадженович Йован
Паласиос-Мартинес Федерико
 
65'
Горобцов Николас
2:0
67'
Мбо Ноэль
(Мазань Роберт)
3:0
68'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Паллас Ноа
68'
 
Лайонс-Фостер Бруклин
Michael Boamah
68'
 
Палуметс Кевор
Канеллопулос Гиоргос
71'
Дьенг Шейку
 
73'
 
Эрвин Ли
Банде Хассане
75'
Бенета Маркас
Велюлис Эрнестас
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 99
Паневежис 6.1% (6)
X 11.1% (11)
ХИК 82.8% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
ХИК
6.85
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9.50
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5.86
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Тымбур
Эмил
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
7
Велюлис
Эрнестас
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
10
Лукас
Де
Вега
21
Дьенг
Шейку
28
Гуссиос
Сиверт
85
Маенпяя
Ники
24
Michael
Boamah
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
18
Кескинен
Топи
30
Паллас
Ноа
8
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
17
Банде
Хассане
9
Планж
Люк
Паневежис
4-1-4-1
ХИК
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велюлис Эрнестас 1 1
Мбо Ноэль 1 1
Горобцов Николас 1 (1) 1
Мазань Роберт 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьенг Шейку 1 1
Расимавичюс Рокас 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0
ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Паневежис Мазань Роберт 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1
Паневежис Расимавичюс Рокас 1
ХИК Канеллопулос Гиоргос 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Мазань Роберт сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Велюлис Эрнестас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aukstaitija Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 99
    Паневежис 6.1% (6)
    X 11.1% (11)
    ХИК 82.8% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Паневежис
    Ничья
    ХИК
    6.85
    Реклама, melbet.ru
    9.50
    Реклама, fon.bet
    5.86
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Паневежис 3:0 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Паневежис 3:0 ХИК

    Исход игры
    Паневежис
    6.1% (6)
    Ничья
    11.1% (11)
    ХИК
    82.8% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.56% (45)
    Меньше
    49.44% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    59.55% (53)
    Нет
    40.45% (36)
    Популярный счёт
    1:2 ХИК
    34.3% (34)
    0:1 ХИК
    21.2% (21)
    0:2 ХИК
    14.1% (14)
    1:1 Ничья
    9.1% (9)
    1:3 ХИК
    5.1% (5)
    2:1 Паневежис
    4% (4)
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