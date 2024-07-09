Тур: 1. Стадион: Аукштайтия.
0'
1:0
17' ГолВелюлис Эрнестас
55' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
57' Желтая карточкаРасимавичюс Рокас
58' Желтая карточкаДьенг Шейку
2:0
65' ПенальтиГоробцов Николас
3:0
67' ГолМбо Ноэль
71' Вторая желтая карточкаДьенг Шейку
Ход матча
17'
58'
65'
2:0
67'
3:0
71'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
22
Тымбур
Эмил
21
Дьенг
Шейку
85
Маенпяя
Ники
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
-
17 Nojus Luksys
-
-
13 Daniel Bukel
-
Главный тренер: Джино Леттьери
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
94 Эрвин ЛиНападающий
-
22 Liam Moeller
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велюлис Эрнестас
|1
|1
|Мбо Ноэль
|1
|1
|Горобцов Николас
|1 (1)
|1
|Мазань Роберт
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьенг Шейку
|1
|1
|Расимавичюс Рокас
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0
ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1
Будет доступно позже.
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Мазань Роберт
|0 (1)
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1
|Паневежис
|Расимавичюс Рокас
|1
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Паневежис 3:0 ХИК
Исход игры
Паневежис
6.1% (6)
Ничья
11.1% (11)
ХИК
82.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
50.56% (45)
Меньше
49.44% (44)
Обе команды забьют
Да
59.55% (53)
Нет
40.45% (36)
Популярный счёт
1:2 ХИК
34.3% (34)
0:1 ХИК
21.2% (21)
0:2 ХИК
14.1% (14)
1:1 Ничья
9.1% (9)
1:3 ХИК
5.1% (5)
2:1 Паневежис
4% (4)
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