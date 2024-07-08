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Тур: 1. Стадион: .
Паневежис
 
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ХИК

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0
ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Паневежис - ХИК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июля 2024, осталось 22 часа 4 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Паневежис
    Ничья
    ХИК
    7.00
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    4.40
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    1.57
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Паневежис - ХИК

    Исход игры
    Паневежис
    42.9% (3)
    Ничья
    0% (0)
    ХИК
    57.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (6)
    Меньше
    14.29% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (6)
    Нет
    14.29% (1)
    Популярный счёт
    1:2 ХИК
    42.9% (3)
    2:1 Паневежис
    28.6% (2)
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