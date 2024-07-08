Тур: 1. Стадион: Аукштайтия.
Прогноз на матч от Liveresult
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0
ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:0 Паневежис - ФК ТрансИнвест 1:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Шяуляй - Паневежис 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 4:2 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:0 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ильвес - ХИК 3:0 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ХИК - КуПС 3:1
ТуПС - ХИК 0:5 Гнистан - ХИК 0:4 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 Оулу - ХИК 1:0 ХИК - Ильвес 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1
Будет доступно позже.
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Паневежис - ХИК
Исход игры
Паневежис
42.9% (3)
Ничья
0% (0)
ХИК
57.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (6)
Меньше
14.29% (1)
Обе команды забьют
Да
85.71% (6)
Нет
14.29% (1)
Популярный счёт
1:2 ХИК
42.9% (3)
2:1 Паневежис
28.6% (2)
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