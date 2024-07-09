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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Виртус
1:7
Конец матча
ФКСБ
0'
0:1
6' Пенальти
Олару Дариус
0:2
11' Гол
Олару Дариус
17' Желтая карточка
Голинуччи Алессандро
0:3
22' Гол
Попа Даньел
0:4
27' Гол
Попа Даньел
0:5
37' Гол
Олару Дариус
0:6
70' Гол
Микулеску Давид
0:7
73' Гол
Микулеску Давид
79' Желтая карточка
Кики Давид
81' Желтая карточка
Niccolo Pupeschi
1:7
86' Гол
Баттистини Мануэль
90'+4

Ход матча

6'
0:1
Олару Дариус
11'
0:2
Олару Дариус
(Эджума Малком)
17'
Голинуччи Алессандро
 
22'
0:3
Попа Даньел
(Олару Дариус)
27'
0:4
Попа Даньел
37'
0:5
Олару Дариус
(Попа Даньел)
46'
Elia Ciacci
Nicolo Vallocchia
 
46'
 
Дава Джойским
Нгезана Сиябонга
46'
 
Микулеску Давид
Балута Александр
46'
 
Альхассан Баба
Шут Адриан
46'
 
Антви Нана
Крецу Валентин
61'
 
Ликсандру Михай
Олару Дариус
66'
Luigi Rizzo
Сабато Роберто
 
70'
0:6
Микулеску Давид
73'
0:7
Микулеску Давид
(Эджума Малком)
78'
Nicola Gori
Michele Rinaldi I
 
79'
 
Кики Давид
81'
Niccolo Pupeschi
 
82'
Nicola Angeli
Andrea Montanari
 
82'
Пьовакари Федерико
Simone Benincasa
 
86'
Баттистини Мануэль
(Luigi Rizzo)
1:7

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 14
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Alex
Passaniti
19
Niccolo
Pupeschi
5
Michele
Rinaldi
I
34
Umberto
De
Lucia
7
Баттистини
Мануэль
6
Сабато
Роберто
4
Andrea
Montanari
17
Голинуччи
Алессандро
10
Иван
Буонокунто
31
Nicolo
Vallocchia
25
Simone
Benincasa
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Нгезана
Сиябонга
6
Харуц
Денис
12
Кики
Давид
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
25
Балута
Александр
27
Олару
Дариус
70
Luis
Phelipe
19
Попа
Даньел
Виртус
3-4-2-1
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баттистини Мануэль 1 1
Luigi Rizzo 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 3 (1) 3
Попа Даньел 2 2
Микулеску Давид 2 2
Эджума Малком 0 0

Карточки

Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Niccolo Pupeschi 1 0
Голинуччи Алессандро 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Давид 1 0

Результаты матчей

Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Виртус
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Тре Пенне - Виртус 0:1 Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3 Виртус - Космос Cерравалле 1:0
Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2 Виртус - Кайлунго 3:0 Космос Cерравалле - Виртус 3:0 Виртус - Мурата 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Виртус
ФКСБ

Точный счет

1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:7
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
7
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виртус
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Попа Даньел 2 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 2
ТНС Янг Брэд 2
Паневежис Велюлис Эрнестас 1
Весь список

Топ нарушителей
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 1
Хамрун Спартанс Элионай 1
Линкольн Айю Абдул 1
Весь список
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