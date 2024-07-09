Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0'
0:1
6' ПенальтиОлару Дариус
0:2
11' ГолОлару Дариус
17' Желтая карточкаГолинуччи Алессандро
0:3
22' ГолПопа Даньел
0:4
27' ГолПопа Даньел
0:5
37' ГолОлару Дариус
0:6
70' ГолМикулеску Давид
0:7
73' ГолМикулеску Давид
79' Желтая карточкаКики Давид
81' Желтая карточкаNiccolo Pupeschi
1:7
86' ГолБаттистини Мануэль
90'+4
Ход матча
6'
0:1
11'
0:2
22'
0:3
27'
0:4
37'
0:5
70'
0:6
73'
0:7
79'
81'
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 14
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кики
Давид
27
Олару
Дариус
70
Luis
Phelipe
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Nicola Gori
-
-
-
-
45 Elia Ciacci
-
72 Luigi Rizzo
-
Главный тренер: Luigi Bizzotto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
70 Luis PhelipeПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Антви НанаНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
Бомбардиры внутри турнира
Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баттистини Мануэль
|1
|1
|Luigi Rizzo
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|3 (1)
|3
|Попа Даньел
|2
|2
|Микулеску Давид
|2
|2
|Эджума Малком
|0
|0
Карточки
Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Niccolo Pupeschi
|1
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Давид
|1
|0
Результаты матчей
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Виртус
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Тре Пенне - Виртус 0:1 Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3 Виртус - Космос Cерравалле 1:0
Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2 Виртус - Кайлунго 3:0 Космос Cерравалле - Виртус 3:0 Виртус - Мурата 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Виртус
ФКСБ
Точный счет
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:7
1 раз 100%
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
7
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Виртус
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Попа Даньел
|2 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|2
|ТНС
|Янг Брэд
|2
|Паневежис
|Велюлис Эрнестас
|1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 1
|Хамрун Спартанс
|Элионай
|1
|Линкольн
|Айю Абдул
|1