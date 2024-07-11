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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Пакш
0:2
Второй тайм: 81'
Корвинул Хунедоара
0'
0:1
9' Гол
Буш Сержиу
32' Желтая карточка
Akos Kinyik
0:2
45' Гол
Marius Lupu
52' Желтая карточка
Sandu Florin Maxim
72' Желтая карточка
Вечеи Балинт
76' Красная карточка
Сабо Балинт

Ход матча

9'
0:1
Буш Сержиу
32'
Akos Kinyik
 
45'
0:2
Marius Lupu
(Някша Александру)
46'
Barna Toth
Erik Silye
 
46'
Харасти Жолт
Балог Балаж
 
52'
 
Sandu Florin Maxim
62'
Бёде Даниэль
Конывес Норберт
 
69'
Вечеи Балинт
Виндеккер Йожеф
 
72'
Вечеи Балинт
 
76'
Сабо Балинт
 
78'
 
Поп Ионут
Хрездац Денис

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 106
Пакш 90.6% (96)
X 8.5% (9)
Корвинул Хунедоара 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пакш
Ничья
Корвинул Хунедоара
15.90
6.13
1.19
Все Коэффициенты
1
Саппанош
Петер
14
Erik
Silye
2
Akos
Kinyik
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
8
Балог
Балаж
22
Виндеккер
Йожеф
21
Kristof
Papp
30
Сабо
Янош
27
Сабо
Балинт
15
Конывес
Норберт
12
Stefan
Lefter
13
Flavius
Iacob
6
Viorel
Lica
30
Antonio
Manolache
7
Marius
Lupu
97
Хрездац
Денис
11
Роджер
VII
10
Някша
Александру
8
Antonio
Bradu
19
Daniel
Pirvulescu
9
Буш
Сержиу
Пакш
3-5-2
Корвинул Хунедоара
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корвинул Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буш Сержиу 1 1
Marius Lupu 1 1
Някша Александру 0 0

Карточки

Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akos Kinyik 1 0
Корвинул Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sandu Florin Maxim 1 0

Результаты последних матчей

Пакш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0
Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1 МТК Будапешт - Пакш 0:2 Уйпешт - Пакш 1:2
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1
Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Корвинул Хунедоара - Миовени 2:0 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Корвинул Хунедоара 0:0 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Арджеш 2:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Слатина 3:0 Прогресул Печица - Корвинул Хунедоара 0:6 Стяуа Бухарест - Корвинул Хунедоара 0:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 2
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Корвинул Хунедоара Буш Сержиу 1
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Пакш Akos Kinyik 1
Весь список
  • 46'
    Эрик Шийе уходит с поля. Barna Toth выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Някша Александру сделал результативную передачу.
  • 47'
    Г О О О О Л - Marius Lupu бьет в цель!
  • 32'
    Akos Kinyik получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Буш Сержиу бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 106
    Пакш 90.6% (96)
    X 8.5% (9)
    Корвинул Хунедоара 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пакш
    Ничья
    Корвинул Хунедоара
    15.90
    6.13
    1.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Пакш 0:2 Корвинул Хунедоара онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пакш 0:2 Корвинул Хунедоара

    Исход игры
    Пакш
    90.6% (96)
    Ничья
    8.5% (9)
    Корвинул Хунедоара
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (34)
    Меньше
    66.67% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    30.39% (31)
    Нет
    69.61% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Пакш
    28.3% (30)
    1:0 Пакш
    28.3% (30)
    2:1 Пакш
    17% (18)
    3:0 Пакш
    8.5% (9)
    1:1 Ничья
    6.6% (7)
    3:1 Пакш
    1.9% (2)
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    Корвинул Хунедоара
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