Тур: 1. Стадион: Fehervari uti Stadion.
0:2
Второй тайм: 81'
0'
0:1
9' ГолБуш Сержиу
32' Желтая карточкаAkos Kinyik
0:2
45' ГолMarius Lupu
52' Желтая карточкаSandu Florin Maxim
72' Желтая карточкаВечеи Балинт
76' Красная карточкаСабо Балинт
Ход матча
9'
0:1
32'
45'
0:2
46'
72'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
14
Erik
Silye
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
30
Сабо
Янош
27
Сабо
Балинт
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Erik SilyeЗащитник
- Защитник
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
-
30 Сабо ЯношПолузащитник
-
27 Сабо БалинтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Отвош БенсЗащитник
-
12 Ваш ГаборЗащитник
-
77 Геве ЖолтЗащитник
- Полузащитник
-
10 Харасти ЖолтПолузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
-
17 Bence Kocsis
-
-
29 Barna Toth
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
Бомбардиры внутри турнира
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буш Сержиу
|1
|1
|Marius Lupu
|1
|1
|Някша Александру
|0
|0
Карточки
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akos Kinyik
|1
|0
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sandu Florin Maxim
|1
|0
Результаты последних матчей
Пакш
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0
Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0 Вашаш - Пакш 2:5 Пакш - Уйпешт 1:2 Диошдьёр - Пакш 2:1 Пакш - Дебрецен 1:1 МТК Будапешт - Пакш 0:2 Уйпешт - Пакш 1:2
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1
Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Корвинул Хунедоара - Миовени 2:0 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Корвинул Хунедоара 0:0 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Арджеш 2:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Слатина 3:0 Прогресул Печица - Корвинул Хунедоара 0:6 Стяуа Бухарест - Корвинул Хунедоара 0:1
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|2
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Корвинул Хунедоара
|Буш Сержиу
|1
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
|Пакш
|Akos Kinyik
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пакш 0:2 Корвинул Хунедоара
Исход игры
Пакш
90.6% (96)
Ничья
8.5% (9)
Корвинул Хунедоара
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (34)
Меньше
66.67% (68)
Обе команды забьют
Да
30.39% (31)
Нет
69.61% (71)
Популярный счёт
2:0 Пакш
28.3% (30)
1:0 Пакш
28.3% (30)
2:1 Пакш
17% (18)
3:0 Пакш
8.5% (9)
1:1 Ничья
6.6% (7)
3:1 Пакш
1.9% (2)
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