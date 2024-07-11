Тур: 1. Стадион: Эйр Албания.
1:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМуратай Валентино
1:1
15' ГолYuri4
66' Желтая карточкаAlex Tanque
71' Желтая карточкаЗека Агим
83' Желтая карточкаIgor Leonardo
90' Желтая карточкаАгирре Леандро
90'+8
Ход матча
2'
15'
1:1
62'
66'
71'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
14
Гуйе
Магетте
28
Oresti
Rifa
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
10
Yuri4
23
Alex
Tanque
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Oresti RifaНападающий
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Зека АгимПолузащитник
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Yuri4Полузащитник
-
23 Alex TanqueНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
94 Гути ТенориоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Winston Muscat
Бомбардиры внутри турнира
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муратай Валентино
|1
|1
Марсашлокк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri4
|1
|1
Карточки
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зека Агим
|1
|0
Марсашлокк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агирре Леандро
|1
|0
|Igor Leonardo
|1
|0
|Alex Tanque
|1
|0
Результаты матчей
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1
Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Тирана 2:1
Марсашлокк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсашлокк - Бальцан 0:1 Хибернианс - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Марсашлокк 0:3
Марсашлокк - Гзира Юнайтед 1:1 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Марсашлокк - Биркиркара 0:0 Марсашлокк - Моста 1:2 Валлетта - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Сиренс - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Гудья Юнайтед 2:1 Нашшар Лайонз - Марсашлокк 0:0 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Марсашлокк - Хибернианс 1:1 Флориана - Марсашлокк 3:2 Марсашлокк - Санта-Лючия Ф.К. 3:0 Гзира Юнайтед - Марсашлокк 2:4 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Биркиркара - Марсашлокк 0:2
Результаты матчей
Партизани
Марсашлокк
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Партизани
Марсашлокк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизани 1:1 Марсашлокк
Исход игры
Партизани
96.1% (98)
Ничья
2% (2)
Марсашлокк
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.69% (31)
Меньше
69.31% (70)
Обе команды забьют
Да
22.77% (23)
Нет
77.23% (78)
Популярный счёт
2:0 Партизани
44.1% (45)
1:0 Партизани
21.6% (22)
2:1 Партизани
15.7% (16)
3:0 Партизани
8.8% (9)
3:1 Партизани
3.9% (4)
1:1 Ничья
2% (2)
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