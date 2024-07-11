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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Партизани
1:1
Конец матча
Марсашлокк
0'
1:0
2' Гол
Муратай Валентино
1:1
15' Гол
Yuri4
66' Желтая карточка
Alex Tanque
71' Желтая карточка
Зека Агим
83' Желтая карточка
Igor Leonardo
90' Желтая карточка
Агирре Леандро
90'+8

Ход матча

2'
Муратай Валентино
1:0
15'
1:1
Yuri4
62'
Зека Агим
Oresti Rifa
 
62'
Пилото Родриго
Мба Кристиан
 
66'
 
Alex Tanque
71'
Зека Агим
 
74'
 
Igor Leonardo
Патрик II
74'
Бинцука Кокси
Кара Теди
 
82'
Згуро Вангьел
Бухелай Пауло
 
82'
Мехмети Аднард
Муратай Валентино
 
83'
 
Igor Leonardo
89'
 
Гути Тенорио
Yuri4
90'
 
Агирре Леандро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 102
Партизани 96.1% (98)
X 2% (2)
Марсашлокк 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
23
Прека
Марселино
5
Битычи
Алтын
26
Бухелай
Пауло
21
Муратай
Валентино
14
Гуйе
Магетте
99
Ррапай
Аринальдо
28
Oresti
Rifa
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
95
Marko
Drobnjak
28
Nikola
Radjen
22
Lucas
Lopez
II
3
Джефферсон
Сантос
4
Микаллеф
Карл
27
Агирре
Леандро
30
Шиклуна
Райан
6
Мускат
Николай
10
Yuri4
23
Alex
Tanque
9
Патрик
II
Партизани
4-3-3
Марсашлокк
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муратай Валентино 1 1
Марсашлокк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri4 1 1

Карточки

Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зека Агим 1 0
Марсашлокк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агирре Леандро 1 0
Igor Leonardo 1 0
Alex Tanque 1 0

Результаты матчей

Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марсашлокк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Партизани - Шкендия 2:1 Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1
Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0 Скендербеу - Партизани 1:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Тирана 2:1
Марсашлокк
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсашлокк - Бальцан 0:1 Хибернианс - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Марсашлокк 0:3
Марсашлокк - Гзира Юнайтед 1:1 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Марсашлокк - Биркиркара 0:0 Марсашлокк - Моста 1:2 Валлетта - Марсашлокк 0:2 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Сиренс - Марсашлокк 1:1 Марсашлокк - Гудья Юнайтед 2:1 Нашшар Лайонз - Марсашлокк 0:0 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Марсашлокк - Хибернианс 1:1 Флориана - Марсашлокк 3:2 Марсашлокк - Санта-Лючия Ф.К. 3:0 Гзира Юнайтед - Марсашлокк 2:4 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Биркиркара - Марсашлокк 0:2

Результаты матчей

Партизани
Марсашлокк

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Партизани
Марсашлокк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Г О О О О Л - Yuri бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Партизани 96.1% (98)
    X 2% (2)
    Марсашлокк 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизани 1:1 Марсашлокк

    Исход игры
    Партизани
    96.1% (98)
    Ничья
    2% (2)
    Марсашлокк
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.69% (31)
    Меньше
    69.31% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    22.77% (23)
    Нет
    77.23% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Партизани
    44.1% (45)
    1:0 Партизани
    21.6% (22)
    2:1 Партизани
    15.7% (16)
    3:0 Партизани
    8.8% (9)
    3:1 Партизани
    3.9% (4)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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