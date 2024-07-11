Тур: 1. Стадион: Ружомберок.
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Прогноз на матч от Liveresult
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
14
Гладик
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
20 Хобот МарьянЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Мелихов ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Божко РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Галым БейбитПолузащитник
-
20 Кошта РуиНападающий
-
Главный тренер: Нурбол Жумаскалиев
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2
Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0
Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1
Будет доступно позже.
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ружомберок - Тобол
Исход игры
Ружомберок
48.7% (55)
Ничья
31.9% (36)
Тобол
19.5% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.38% (42)
Меньше
59.62% (62)
Обе команды забьют
Да
71.15% (74)
Нет
28.85% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (33)
2:1 Ружомберок
23.9% (27)
1:0 Ружомберок
16.8% (19)
1:2 Тобол
8.8% (10)
0:1 Тобол
3.5% (4)
2:0 Ружомберок
2.7% (3)
0:2 Тобол
1.8% (2)
3:1 Ружомберок
1.8% (2)
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