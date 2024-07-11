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Тур: 1. Стадион: .
Ружомберок
 
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Тобол
Прогнозы 113
Ружомберок 48.7% (55)
X 31.9% (36)
Тобол 19.5% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Тобол
2.75
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3.25
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2.85
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34
Фрюхвальд
Томаш
28
Селески
Александер
32
Малы
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Симон
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Кестль
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Гладик
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Габараев
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Чесноков
Ислам
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Эдем
Эссьен
Эдедем
8
Эль-Мессауди
Ахмед
28
Шахов
Евгений
7
Жумашев
Жаслан
77
Энен
Давид
10
Иванович
Игор
Ружомберок
4-2-3-1
Тобол
3-5-2

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2
Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0
Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ружомберок - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 113
    Ружомберок 48.7% (55)
    X 31.9% (36)
    Тобол 19.5% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ружомберок
    Ничья
    Тобол
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    3.25
    Реклама, ligastavok.ru
    2.85
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ружомберок - Тобол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ружомберок - Тобол

    Исход игры
    Ружомберок
    48.7% (55)
    Ничья
    31.9% (36)
    Тобол
    19.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (42)
    Меньше
    59.62% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (74)
    Нет
    28.85% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (33)
    2:1 Ружомберок
    23.9% (27)
    1:0 Ружомберок
    16.8% (19)
    1:2 Тобол
    8.8% (10)
    0:1 Тобол
    3.5% (4)
    2:0 Ружомберок
    2.7% (3)
    0:2 Тобол
    1.8% (2)
    3:1 Ружомберок
    1.8% (2)
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