Тур: 1. Стадион: Ружомберок.
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Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2
Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1
Тобол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Актобе - Тобол 3:4 Атырау - Тобол 0:0 Атырау - Тобол 4:0 Тобол - Кайрат 1:0
Тобол - Кайсар 1:2 Тобол - Атырау 1:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Тобол - Астана 1:0 Тобол - Жетысу 1:0 Тобол - Женис 1:1 Астана - Тобол 2:2 Кайсар - Тобол 0:3 Кызылжар - Тобол 0:0 Тобол - Елимай Семей 4:2 Тобол - Туран Туркестан 2:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0 Актобе - Тобол 2:4 Тобол - Самгурали Цхалтубо 0:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ружомберок - Тобол
Исход игры
Ружомберок
57.7% (30)
Ничья
19.2% (10)
Тобол
23.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
2:1 Ружомберок
25% (13)
1:0 Ружомберок
19.2% (10)
1:1 Ничья
19.2% (10)
1:2 Тобол
13.5% (7)
2:0 Ружомберок
5.8% (3)
0:1 Тобол
3.8% (2)
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