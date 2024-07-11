Тур: 1. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
1:1
Конец матча
0'
1:0
20' Гол в свои воротаМици Гледи
33' Желтая карточкаАуро Альваро
42' Желтая карточкаПергджони Флорьян
1:1
87' ГолRimal Haxhiu
90' Желтая карточкаМонтейру Педру
90'+9
Ход матча
20'
1:0
33'
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кляич
Филип
14
Перес
Фелипе
21
Ауро
Альваро
13
Arhan
Isuf
80
Edison
Kola
6
Солер
Ян
33
Ermal
Meta
20
Jordi
Jaku
14
Rimal
Haxhiu
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ауро АльвароПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Arhan IsufЗащитник
-
80 Edison KolaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Солер ЯнПолузащитник
-
33 Ermal MetaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Jordi JakuНападающий
-
14 Rimal HaxhiuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Ярмуни ВалидНападающий
-
77 Гюмси АльдиНападающий
- Нападающий
-
-
12 Leon Kozi
-
-
-
-
27 Melsi Cereni
-
Главный тренер: Бледи Шкемби
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rimal Haxhiu
|1
|1
Карточки
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауро Альваро
|1
|0
|Монтейру Педру
|1
|0
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пергджони Флорьян
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5
Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1 Вильярреал-2 - Торпедо Кутаиси 1:4 Левадия Таллин - Торпедо Кутаиси 1:3
Тирана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Тирана - Шкендия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Тирана - Влазния Шкодер 0:0
Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Тирана - Кукес 1:0 Эрзени - Тирана 0:2 Тирана - Кукес 1:0 Скендербеу - Тирана 0:0 Кукес - Тирана 2:0 Тирана - Теута 1:2 Тирана - Динамо Тирана 3:2 Тирана - Эгнатия 1:1 Тирана - Теута 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Тирана - Лачи 1:1 Теута - Тирана 0:0 Партизани - Тирана 2:1 Тирана - Эрзени 1:1
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
Тирана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Торпедо Кутаиси
Тирана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 1:1 Тирана
Исход игры
Торпедо Кутаиси
81.9% (86)
Ничья
6.7% (7)
Тирана
11.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (54)
Меньше
47.06% (48)
Обе команды забьют
Да
57.84% (59)
Нет
42.16% (43)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Кутаиси
35.2% (37)
1:0 Торпедо Кутаиси
21% (22)
2:0 Торпедо Кутаиси
17.1% (18)
1:2 Тирана
7.6% (8)
1:1 Ничья
4.8% (5)
3:1 Торпедо Кутаиси
3.8% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Тирана
1.9% (2)
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