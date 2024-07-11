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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Торпедо Кутаиси
1:1
Конец матча
Тирана
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Мици Гледи
33' Желтая карточка
Ауро Альваро
42' Желтая карточка
Пергджони Флорьян
1:1
87' Гол
Rimal Haxhiu
90' Желтая карточка
Монтейру Педру
90'+9

Ход матча

20'
Мици Гледи
1:0
33'
Ауро Альваро
 
42'
 
Пергджони Флорьян
64'
 
Ярмуни Валид
Байрович Адмир
64'
Манджгаладзе Гиули
Нинкович Никола
 
64'
Жоржинью
Мчедлишвили Георгий
 
78'
 
Пренгай Фатмир
Jordi Jaku
78'
 
Hajrulla Tola
Йонузи Фьоарт
78'
 
Дембеле Махамаду
Солер Ян
81'
Бидзинашвили Ираклий
Ауро Альваро
 
87'
1:1
Rimal Haxhiu
90'
Монтейру Педру
 
90'
 
Гюмси Альди
Arhan Isuf

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 105
Торпедо Кутаиси 81.9% (86)
X 6.7% (7)
Тирана 11.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кляич
Филип
22
Мчедлишвили
Георгий
3
Монтейру
Педру
5
Надарая
Цотне
27
Шергелашвили
Лаша
20
Жуниор
Элитон
7
Гигаури
Мераб
14
Перес
Фелипе
10
Нинкович
Никола
21
Ауро
Альваро
9
Йонсен
Бьорн
1
Селмани
Гентьян
13
Arhan
Isuf
80
Edison
Kola
18
Пергджони
Флорьян
3
Мици
Гледи
6
Солер
Ян
33
Ermal
Meta
8
Йонузи
Фьоарт
20
Jordi
Jaku
14
Rimal
Haxhiu
9
Байрович
Адмир
Торпедо Кутаиси
4-2-3-1
Тирана
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rimal Haxhiu 1 1

Карточки

Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауро Альваро 1 0
Монтейру Педру 1 0
Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пергджони Флорьян 1 0

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Телави 1:0 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5
Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Самтредия 4:1 Вильярреал-2 - Торпедо Кутаиси 1:4 Левадия Таллин - Торпедо Кутаиси 1:3
Тирана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Тирана - Шкендия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Тирана - Влазния Шкодер 0:0
Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Тирана - Кукес 1:0 Эрзени - Тирана 0:2 Тирана - Кукес 1:0 Скендербеу - Тирана 0:0 Кукес - Тирана 2:0 Тирана - Теута 1:2 Тирана - Динамо Тирана 3:2 Тирана - Эгнатия 1:1 Тирана - Теута 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Тирана - Лачи 1:1 Теута - Тирана 0:0 Партизани - Тирана 2:1 Тирана - Эрзени 1:1

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
Тирана

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торпедо Кутаиси
Тирана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Пергджони Флорьян получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Г О О О О Л - Мици Гледи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Торпедо Кутаиси 81.9% (86)
    X 6.7% (7)
    Тирана 11.4% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 1:1 Тирана

    Исход игры
    Торпедо Кутаиси
    81.9% (86)
    Ничья
    6.7% (7)
    Тирана
    11.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (54)
    Меньше
    47.06% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.84% (59)
    Нет
    42.16% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Кутаиси
    35.2% (37)
    1:0 Торпедо Кутаиси
    21% (22)
    2:0 Торпедо Кутаиси
    17.1% (18)
    1:2 Тирана
    7.6% (8)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    3:1 Торпедо Кутаиси
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Тирана
    1.9% (2)
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