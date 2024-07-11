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Приветствуем всех любителей футбола! В первом матче двухматчевого противостояния в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" из Жодино сыграет с молдавской командой "Милсами" из Орхея. Игра состоится на нейтральном поле в венгерском Сомбатхее. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.