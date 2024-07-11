Тур: 1. Стадион: Kiraly Sportcentrum.
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Прогноз на матч от Liveresult
19
Руцкий
Илья
97
Мякиш
Максим
31
Чобан
Михаил
25
Nabil
Khali
10
Гынсарь
Раду
15
Ime
Ndon
17
Спатару
Дану
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Руцкий ИльяЗащитник
- Защитник
-
97 Мякиш МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Пацко НикитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Sasa Domic
-
-
Главный тренер: Молош Дмитрий
- Основной состав
-
31 Чобан МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Nabil KhaliЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гынсарь РадуПолузащитник
-
15 Ime NdonНападающий
- Нападающий
-
17 Спатару ДануНападающий
- Запасные игроки
-
6 Гимп ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Sorin Chele
-
-
12 Denis Vornic
-
Главный тренер: Пикущак Игорь
Результаты последних матчей
Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 3:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Молодечно - Торпедо-БелАЗ 0:2
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 2:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:0 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Арсенал Дзержинск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 2:0
Милсами
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 3:0
Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0 Милсами - Спарта Селемет 3:1 Милсами - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Милсами 2:1
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - Милсами
Исход игры
Торпедо-БелАЗ
85.8% (97)
Ничья
8.8% (10)
Милсами
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
51.96% (53)
Нет
48.04% (49)
Популярный счёт
2:1 Торпедо-БелАЗ
31% (35)
1:0 Торпедо-БелАЗ
25.7% (29)
2:0 Торпедо-БелАЗ
12.4% (14)
1:1 Ничья
6.2% (7)
3:1 Торпедо-БелАЗ
5.3% (6)
3:0 Торпедо-БелАЗ
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Милсами
1.8% (2)
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