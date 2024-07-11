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Тур: 1. Стадион: .
Торпедо-БелАЗ
 
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Милсами
Прогнозы 114
Торпедо-БелАЗ 86% (98)
X 8.8% (10)
Милсами 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо-БелАЗ
Ничья
Милсами
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6.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Абрамович
Евгений
27
Нечаев
Данила
13
Залеский
Алексей
11
Левицкий
Денис
19
Руцкий
Илья
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Побудей
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Мякиш
Максим
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Шукуров
Алимардон
17
Ковалев
Антон
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Кобец
Андрей
15
Скавыш
Максим
31
Чобан
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14
Милич
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Терехов
Ярослав
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Амоуджи
Витус
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Гынсарь
Раду
15
Ime
Ndon
22
Камара
Мамаду
17
Спатару
Дану
Торпедо-БелАЗ
3-4-2-1
Милсами
4-3-3

Результаты последних матчей

Торпедо-БелАЗ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торпедо-БелАЗ - Славия Мозырь 3:0 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Молодечно - Торпедо-БелАЗ 0:2
Витебск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 ФК Гомель - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Нафтан 2:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:2 Торпедо-БелАЗ - Сморгонь 2:0 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Арсенал Дзержинск - Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Торпедо-БелАЗ - Шахтёр Солигорск 2:0
Милсами
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 3:0
Зимбру - Милсами 3:1 Дачия-Буюканы - Милсами 1:4 Петрокуб - Милсами 3:0 Зимбру - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:0 Бельцы - Милсами 1:0 Милсами - Зимбру 0:0 Милсами - Зимбру 1:2 ФК Валмиера - Милсами 1:3 Дила - Милсами 0:0 Кызылкум - Милсами 2:1 Петрокуб - Милсами 1:0 Флорешты - Милсами 1:0 Милсами - Спарта Селемет 3:1 Милсами - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Милсами 2:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В первом матче двухматчевого противостояния в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций белорусский клуб "Торпедо-БелАЗ" из Жодино сыграет с молдавской командой "Милсами" из Орхея. Игра состоится на нейтральном поле в венгерском Сомбатхее. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо-БелАЗ - Милсами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 33 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Прогнозы 114
Торпедо-БелАЗ 86% (98)
X 8.8% (10)
Милсами 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо-БелАЗ
Ничья
Милсами
3.60
Реклама, zenit.win
5.30
6.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Торпедо-БелАЗ - Милсами онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо-БелАЗ - Милсами

Исход игры
Торпедо-БелАЗ
85.8% (97)
Ничья
8.8% (10)
Милсами
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
51.96% (53)
Нет
48.04% (49)
Популярный счёт
2:1 Торпедо-БелАЗ
31% (35)
1:0 Торпедо-БелАЗ
25.7% (29)
2:0 Торпедо-БелАЗ
12.4% (14)
1:1 Ничья
6.2% (7)
3:1 Торпедо-БелАЗ
5.3% (6)
3:0 Торпедо-БелАЗ
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:2 Милсами
1.8% (2)
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