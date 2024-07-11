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Тур: 1. Стадион: .
Браво
0:0
Первый тайм: 26'
Коннас Куэй
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 106
Браво 87.7% (93)
X 7.5% (8)
Коннас Куэй 4.7% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Браво
Ничья
Коннас Куэй
1.22
7.10
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17.00
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Все Коэффициенты
31
Орбанич
Матия
5
Спанринг
Марк
50
Якшич
Неманья
3
Родригеш
Мигель
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
20
Beno
Selan
8
Gasper
Trdin
30
Станкович
Якослав
15
Поплатник
Матей
33
Тучич
Милан
31
Рэтклифф
Джордж
22
Пул
Деклан
6
Эдвардс
Кай
2
Дисней
Джон
5
Нэш
Бенджамин
21
Уильямс
Арон
14
Noah
Edwards
3
Мэрриотт
Кристофер
11
Callum
Bratley
7
Jack
Kenny
12
Harry
Franklin
Браво
4-4-2
Коннас Куэй
4-3-3

Результаты последних матчей

Браво
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1
Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0 Домжале - Браво 1:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0
Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0 Колвин Бэй - Коннас Куэй 2:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 106
Браво 87.7% (93)
X 7.5% (8)
Коннас Куэй 4.7% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Браво
Ничья
Коннас Куэй
1.22
7.10
Реклама, fon.bet
17.00
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браво 0:0 Коннас Куэй онлайн

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Прогнозы на матч Браво 0:0 Коннас Куэй

Исход игры
Браво
87.7% (93)
Ничья
7.5% (8)
Коннас Куэй
4.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
28.85% (30)
Нет
71.15% (74)
Популярный счёт
2:0 Браво
34.9% (37)
1:0 Браво
22.6% (24)
2:1 Браво
15.1% (16)
3:0 Браво
8.5% (9)
1:1 Ничья
4.7% (5)
3:1 Браво
3.8% (4)
1:2 Коннас Куэй
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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