Тур: 1. Стадион: Siska Sports Park.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
20
Beno
Selan
33
Тучич
Милан
22
Пул
Деклан
21
Уильямс
Арон
14
Noah
Edwards
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Gasper JovanЗащитник
-
10 Пекар МартинПолузащитник
-
20 Beno SelanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Тучич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ликар УрошВратарь
-
21 Штравс Лан
-
-
-
-
25 Tais Sabotic
-
66 Lan Hribar
-
12 Luka Dakic
-
26 Vid Hojc
-
23 Kevin Benkic
-
Главный тренер: Ales Arnol
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Пул ДекланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уильямс АронПолузащитник
-
14 Noah EdwardsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Luca Hogan
-
-
10 Elliot Dugan
-
-
-
-
27 Jack Burman
-
Главный тренер: Neil Gibson
Результаты последних матчей
Браво
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1
Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0 Домжале - Браво 1:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0
Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0 Колвин Бэй - Коннас Куэй 2:3
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогнозы на матч Браво 0:0 Коннас Куэй
Исход игры
Браво
87.7% (93)
Ничья
7.5% (8)
Коннас Куэй
4.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
28.85% (30)
Нет
71.15% (74)
Популярный счёт
2:0 Браво
34.9% (37)
1:0 Браво
22.6% (24)
2:1 Браво
15.1% (16)
3:0 Браво
8.5% (9)
1:1 Ничья
4.7% (5)
3:1 Браво
3.8% (4)
1:2 Коннас Куэй
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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