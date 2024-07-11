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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Браво
0:1
Конец матча
Коннас Куэй
0'
27' Желтая карточка
Тучич Милан
52' Желтая карточка
Спанринг Марк
57' Желтая карточка
Штравс Лан
72' Желтая карточка
Harry Franklin
75' Желтая карточка
Якшич Неманья
77' Желтая карточка
Рэтклифф Джордж
0:1
83' Гол
Ben Maher
90'+6

Ход матча

27'
Тучич Милан
 
49'
Штравс Лан
Beno Selan
 
52'
Спанринг Марк
 
57'
Штравс Лан
 
72'
 
Ben Maher
Уильямс Арон
72'
 
Elliot Dugan
Jack Kenny
72'
 
Harry Franklin
75'
Якшич Неманья
 
77'
 
Рэтклифф Джордж
83'
0:1
Ben Maher
(Callum Bratley)
83'
Matic Ivansek
Пекар Мартин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 106
Браво 87.7% (93)
X 7.5% (8)
Коннас Куэй 4.7% (5)
Все прогнозы
31
Орбанич
Матия
5
Спанринг
Марк
50
Якшич
Неманья
3
Родригеш
Мигель
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
20
Beno
Selan
8
Gasper
Trdin
30
Станкович
Якослав
15
Поплатник
Матей
33
Тучич
Милан
31
Рэтклифф
Джордж
22
Пул
Деклан
6
Эдвардс
Кай
2
Дисней
Джон
5
Нэш
Бенджамин
21
Уильямс
Арон
14
Noah
Edwards
3
Мэрриотт
Кристофер
11
Callum
Bratley
7
Jack
Kenny
12
Harry
Franklin
Браво
4-4-2
Коннас Куэй
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Браво
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннас Куэй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ben Maher 1 1
Callum Bratley 0 0

Карточки

Браво
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якшич Неманья 1 0
Тучич Милан 1 0
Штравс Лан 1 0
Спанринг Марк 1 0
Коннас Куэй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэтклифф Джордж 1 0
Harry Franklin 1 0

Результаты матчей

Браво
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коннас Куэй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Браво
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Браво
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1
Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0 Домжале - Браво 1:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0
Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0 Колвин Бэй - Коннас Куэй 2:3

Результаты матчей

Браво
Коннас Куэй

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Браво
Коннас Куэй

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Пекар Мартин уходит с поля. Matic Ivansek выходит вместо него
  • 83'
    Callum Bratley сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Ben Maher бьет в цель!
  • 77'
    Джордж Рэтклифф получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Якшич Неманья получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Jack Kenny уходит с поля. Elliot Dugan выходит вместо него
  • 72'
    Уильямс Арон уходит с поля. Ben Maher выходит вместо него
  • 72'
    Harry Franklin получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Штравс Лан получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    Спанринг Марк получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Beno Selan уходит с поля. Штравс Лан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Тучич Милан получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 106
    Браво 87.7% (93)
    X 7.5% (8)
    Коннас Куэй 4.7% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Браво 0:1 Коннас Куэй онлайн

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    Прогнозы на матч Браво 0:1 Коннас Куэй

    Исход игры
    Браво
    87.7% (93)
    Ничья
    7.5% (8)
    Коннас Куэй
    4.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.65% (35)
    Меньше
    66.35% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    28.85% (30)
    Нет
    71.15% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Браво
    34.9% (37)
    1:0 Браво
    22.6% (24)
    2:1 Браво
    15.1% (16)
    3:0 Браво
    8.5% (9)
    1:1 Ничья
    4.7% (5)
    3:1 Браво
    3.8% (4)
    1:2 Коннас Куэй
    3.8% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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