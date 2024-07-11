Тур: 1. Стадион: Siska Sports Park.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаТучич Милан
52' Желтая карточкаСпанринг Марк
57' Желтая карточкаШтравс Лан
72' Желтая карточкаHarry Franklin
75' Желтая карточкаЯкшич Неманья
77' Желтая карточкаРэтклифф Джордж
0:1
83' ГолBen Maher
90'+6
Ход матча
27'
49'
52'
57'
72'
75'
77'
83'
0:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
24
Gasper
Jovan
10
Пекар
Мартин
20
Beno
Selan
33
Тучич
Милан
22
Пул
Деклан
21
Уильямс
Арон
14
Noah
Edwards
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Gasper JovanЗащитник
-
10 Пекар МартинПолузащитник
-
20 Beno SelanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Тучич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ликар УрошВратарь
-
21 Штравс Лан
-
-
-
-
25 Tais Sabotic
-
66 Lan Hribar
-
12 Luka Dakic
-
26 Vid Hojc
-
23 Kevin Benkic
-
Главный тренер: Ales Arnol
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Пул ДекланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уильямс АронПолузащитник
-
14 Noah EdwardsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Luca Hogan
-
-
10 Elliot Dugan
-
-
-
-
27 Jack Burman
-
Главный тренер: Neil Gibson
Бомбардиры внутри турнира
Браво
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Коннас Куэй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ben Maher
|1
|1
|Callum Bratley
|0
|0
Карточки
Браво
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якшич Неманья
|1
|0
|Тучич Милан
|1
|0
|Штравс Лан
|1
|0
|Спанринг Марк
|1
|0
Коннас Куэй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэтклифф Джордж
|1
|0
|Harry Franklin
|1
|0
Результаты матчей
Браво
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коннас Куэй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Браво
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Браво
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1
Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0 Радомлье - Браво 0:1 Браво - Копер 0:0 Марибор - Браво 2:1 Браво - Целе 0:0 Домжале - Браво 1:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Коннас Куэй - Флинт Маунтин 4:3 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0
Коннас Куэй - Бала Таун 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:3 Коннас Куэй - Ньютаун 0:0 Коннас Куэй - Бала Таун 1:0 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 Бала Таун - Коннас Куэй 1:0 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Ньютаун - Коннас Куэй 2:3 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Пенибонт - Коннас Куэй 0:1 Коннас Куэй - ТНС 0:4 Ньютаун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Понтипридд Таун 3:1 Коннас Куэй - Барри Таун 7:0 Колвин Бэй - Коннас Куэй 2:3
Результаты матчей
Браво
Коннас Куэй
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Браво
Коннас Куэй
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогнозы на матч Браво 0:1 Коннас Куэй
Исход игры
Браво
87.7% (93)
Ничья
7.5% (8)
Коннас Куэй
4.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
33.65% (35)
Меньше
66.35% (69)
Обе команды забьют
Да
28.85% (30)
Нет
71.15% (74)
Популярный счёт
2:0 Браво
34.9% (37)
1:0 Браво
22.6% (24)
2:1 Браво
15.1% (16)
3:0 Браво
8.5% (9)
1:1 Ничья
4.7% (5)
3:1 Браво
3.8% (4)
1:2 Коннас Куэй
3.8% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!