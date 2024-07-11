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Тур: 1. Стадион: .
Ла-Фиорита
 
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Ислочь Минск
Прогнозы 111
Ла-Фиорита 17.1% (19)
X 20.7% (23)
Ислочь Минск 62.2% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ла-Фиорита
Ничья
Ислочь Минск
8.10
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7.80
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1.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Виван
Джанлука
5
Marco
Mazzotti
87
Stefano
Scipioni
23
Пецци
Энрико
33
Дзафферани
Томмазо
14
Никола
Маззотти
20
Daniel
Cicarelli
11
Семприни
Якопо
34
Nicola
Greco
18
Joao
Felipe
17
Каселла
Франческо
28
Свирский
Александр
20
Веретило
Олег
5
Ковель
Максим
18
Гоманов
Кирилл
99
Юдчиц
Евгений
23
Ибрагим
Фард
22
Булмага
Вику
10
Сенко
Валерий
25
Галята
Даниил
70
Бутко
Александр
13
Шестюк
Александр
Ла-Фиорита
3-5-2
Ислочь Минск
5-3-2

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0
Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 0:3
Ислочь Минск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5
Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и настало время новой квалификации еврокубков. В одном из поединков Лиги конференций встретятся "Ла-Фиорита" и "Ислочь". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ла-Фиорита - Ислочь Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Ислочь Минск

Исход игры
Ла-Фиорита
16.5% (19)
Ничья
20% (23)
Ислочь Минск
63.5% (73)
Тотал 2.5
Больше
33.02% (35)
Меньше
66.98% (71)
Обе команды забьют
Да
51.89% (55)
Нет
48.11% (51)
Популярный счёт
0:1 Ислочь Минск
20.9% (24)
0:2 Ислочь Минск
18.3% (21)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:2 Ислочь Минск
16.5% (19)
2:1 Ла-Фиорита
8.7% (10)
1:0 Ла-Фиорита
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Ла-Фиорита
1.7% (2)
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