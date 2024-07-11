Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
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7.00 Точный счёт – 0:2
23
Пецци
Энрико
34
Nicola
Greco
18
Joao
Felipe
23
Ибрагим
Фард
22
Булмага
Вику
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пецци ЭнрикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Nicola GrecoПолузащитник
-
18 Joao FelipeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаго РамироПолузащитник
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21 Yasin Arradi
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Главный тренер: Томас Манфредини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ибрагим ФардЗащитник
-
22 Булмага ВикуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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11 Кобеев МирасПолузащитник
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Главный тренер: Комаровский Дмитрий
Результаты последних матчей
Ла-Фиорита
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0
Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 0:3
Ислочь Минск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5
Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогноз на матч от Liveresult
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7.00 Точный счёт – 0:2
Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Ислочь Минск
Исход игры
Ла-Фиорита
16.5% (19)
Ничья
20% (23)
Ислочь Минск
63.5% (73)
Тотал 2.5
Больше
33.02% (35)
Меньше
66.98% (71)
Обе команды забьют
Да
51.89% (55)
Нет
48.11% (51)
Популярный счёт
0:1 Ислочь Минск
20.9% (24)
0:2 Ислочь Минск
18.3% (21)
1:1 Ничья
17.4% (20)
1:2 Ислочь Минск
16.5% (19)
2:1 Ла-Фиорита
8.7% (10)
1:0 Ла-Фиорита
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Ла-Фиорита
1.7% (2)
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