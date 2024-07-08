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Тур: 1. Стадион: .
Ла-Фиорита
 
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Ислочь Минск
Прогнозы 53
Ла-Фиорита 24.5% (13)
X 24.5% (13)
Ислочь Минск 50.9% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ла-Фиорита
Ничья
Ислочь Минск
6.50
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6.90
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1.51
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0
Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 0:3
Ислочь Минск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5
Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ла-Фиорита - Ислочь Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Ла-Фиорита 24.5% (13)
    X 24.5% (13)
    Ислочь Минск 50.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ла-Фиорита
    Ничья
    Ислочь Минск
    6.50
    Реклама, betcity.ru
    6.90
    Реклама, zenit.win
    1.51
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ла-Фиорита - Ислочь Минск онлайн

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    Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Ислочь Минск

    Исход игры
    Ла-Фиорита
    24.1% (13)
    Ничья
    24.1% (13)
    Ислочь Минск
    51.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.2% (12)
    1:2 Ислочь Минск
    16.7% (9)
    2:1 Ла-Фиорита
    16.7% (9)
    0:1 Ислочь Минск
    14.8% (8)
    0:2 Ислочь Минск
    9.3% (5)
    1:0 Ла-Фиорита
    3.7% (2)
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    Ла-Фиорита
    Ислочь Минск
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