Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
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Результаты последних матчей
Ла-Фиорита
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 2:0 Мурата - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Мурата 1:3 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 0:0
Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 1:0 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:2 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:0 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 San Marino Academy U22 - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Пеннаросса 3:0 Ла-Фиорита - Сан-Джованни 2:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Ла-Фиорита 1:2 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 4:0 Фольгоре Фальчано - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Фаэтано 2:1 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 0:3
Ислочь Минск
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витебск - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:0 Локомотив Гомель - Ислочь Минск 0:5
Ислочь Минск - ФК Гомель 1:0 Ислочь Минск - Сморгонь 1:2 Нафтан - Ислочь Минск 2:1 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Ислочь Минск - Минск 3:0 Сморгонь - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 1:1 БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Торпедо-БелАЗ - Ислочь Минск 0:1 Ислочь Минск - Арсенал Дзержинск 0:2 Славия Мозырь - Ислочь Минск 2:1 Ислочь Минск - Шахтёр Солигорск 0:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Ислочь Минск
Исход игры
Ла-Фиорита
24.1% (13)
Ничья
24.1% (13)
Ислочь Минск
51.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.2% (12)
1:2 Ислочь Минск
16.7% (9)
2:1 Ла-Фиорита
16.7% (9)
0:1 Ислочь Минск
14.8% (8)
0:2 Ислочь Минск
9.3% (5)
1:0 Ла-Фиорита
3.7% (2)
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