Тур: 1. Стадион: Тодор Проески.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
15 Владение мячом, % 85
20
Тодоров
Миле
77
Robertinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тодоров МилеПолузащитник
-
77 RobertinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ВитаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Leo Guerra
-
-
-
Главный тренер: Горан Здравков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арнасон Халльдор
Результаты последних матчей
Тиквеш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4
Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0 Шкупи - Тиквеш 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1
Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогнозы на матч Тиквеш 0:0 Брейдаблик
Исход игры
Тиквеш
21% (21)
Ничья
19% (19)
Брейдаблик
60% (60)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (45)
Меньше
54.55% (54)
Обе команды забьют
Да
61.62% (61)
Нет
38.38% (38)
Популярный счёт
1:2 Брейдаблик
34% (34)
1:1 Ничья
17% (17)
0:1 Брейдаблик
15% (15)
1:0 Тиквеш
11% (11)
0:2 Брейдаблик
8% (8)
2:1 Тиквеш
7% (7)
2:0 Тиквеш
2% (2)
1:3 Брейдаблик
2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!