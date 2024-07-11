  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тиквеш
0:0
Первый тайм: 13'
Брейдаблик
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 15 Владение мячом, % 85
Прогнозы 100
Тиквеш 21% (21)
X 19% (19)
Брейдаблик 60% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тиквеш
Ничья
Брейдаблик
3.60
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
3.70
Все Коэффициенты
1
Stefan
Tasev
21
Aleksandar
Varelovski
5
Мойсов
Даниэль
4
Oliver
Stoimenovski
3
Маневски
Михаил
20
Тодоров
Миле
77
Robertinho
7
Ediz
Spahiu
24
Kristijan
Stojkovski
10
Martin
Stojanov
9
Gjorgji
Gjorgjiev
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
24
Arnor
Gauti
Jonsson
3
Сигурьонссон
Оливер
8
Эйнарссон
Виктор
11
Aron
Bjarnason
I
22
Торвальдссон
Исак
23
Кристинссон
Кристофер
Инги
Тиквеш
4-2-3-1
Брейдаблик
4-3-3

Результаты последних матчей

Тиквеш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4
Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0 Шкупи - Тиквеш 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1
Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 54 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 100
Тиквеш 21% (21)
X 19% (19)
Брейдаблик 60% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тиквеш
Ничья
Брейдаблик
3.60
Реклама, fon.bet
3.40
Реклама, pari.ru
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тиквеш 0:0 Брейдаблик онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогнозы на матч Тиквеш 0:0 Брейдаблик

Исход игры
Тиквеш
21% (21)
Ничья
19% (19)
Брейдаблик
60% (60)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (45)
Меньше
54.55% (54)
Обе команды забьют
Да
61.62% (61)
Нет
38.38% (38)
Популярный счёт
1:2 Брейдаблик
34% (34)
1:1 Ничья
17% (17)
0:1 Брейдаблик
15% (15)
1:0 Тиквеш
11% (11)
0:2 Брейдаблик
8% (8)
2:1 Тиквеш
7% (7)
2:0 Тиквеш
2% (2)
1:3 Брейдаблик
2% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тиквеш
Брейдаблик
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный