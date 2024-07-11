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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тиквеш
3:2
Конец матча
Брейдаблик
0'
0:1
13' Гол
Эйнарссон Виктор
0:2
31' Гол
Кристинссон Кристофер Инги
33' Желтая карточка
Эйнарссон Виктор
45' Желтая карточка
Мойсов Даниэль
58' Желтая карточка
Martin Stojanov
1:2
74' Гол
Kristijan Stojkovski
76' Желтая карточка
Витао
77' Желтая карточка
Спиркоски Благоя
2:2
80' Гол
Martin Stojanov
3:2
83' Гол
Leo Guerra
86' Желтая карточка
Kristijan Stojkovski
90'+6

Ход матча

13'
0:1
Эйнарссон Виктор
(Торвальдссон Исак)
31'
0:2
Кристинссон Кристофер Инги
(Торвальдссон Исак)
33'
 
Эйнарссон Виктор
45'
Мойсов Даниэль
 
46'
Спиркоски Благоя
Тодоров Миле
 
46'
Leo Guerra
Oliver Stoimenovski
 
46'
Витао
Gjorgji Gjorgjiev
 
58'
Martin Stojanov
 
62'
 
Йоханнесен Патрик
Кристинссон Кристофер Инги
62'
 
Сигурдарсон Александер
Сигурьонссон Оливер
62'
 
Стейндорссон Кристинн
Йеоман Андри
66'
Манасиевски Давид
Robertinho
 
74'
Kristijan Stojkovski
(Ediz Spahiu)
1:2
76'
Витао
 
77'
Спиркоски Благоя
 
78'
Filip Mihailov
Маневски Михаил
 
80'
Martin Stojanov
2:2
83'
Leo Guerra
3:2
86'
Kristijan Stojkovski
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 20
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 102
Тиквеш 20.6% (21)
X 18.6% (19)
Брейдаблик 60.8% (62)
Все прогнозы
1
Stefan
Tasev
21
Aleksandar
Varelovski
5
Мойсов
Даниэль
4
Oliver
Stoimenovski
3
Маневски
Михаил
20
Тодоров
Миле
77
Robertinho
7
Ediz
Spahiu
24
Kristijan
Stojkovski
10
Martin
Stojanov
9
Gjorgji
Gjorgjiev
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
30
Йеоман
Андри
24
Arnor
Gauti
Jonsson
3
Сигурьонссон
Оливер
8
Эйнарссон
Виктор
11
Aron
Bjarnason
I
22
Торвальдссон
Исак
23
Кристинссон
Кристофер
Инги
Тиквеш
4-2-3-1
Брейдаблик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тиквеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Guerra 1 1
Kristijan Stojkovski 1 1
Martin Stojanov 1 1
Ediz Spahiu 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 1 1
Эйнарссон Виктор 1 1
Торвальдссон Исак 0 0

Карточки

Тиквеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойсов Даниэль 1 0
Kristijan Stojkovski 1 0
Витао 1 0
Спиркоски Благоя 1 0
Martin Stojanov 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Тиквеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Тиквеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Тиквеш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4
Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0 Шкупи - Тиквеш 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1
Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3

Результаты матчей

Тиквеш
Брейдаблик

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тиквеш
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Kristijan Stojkovski получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Г О О О О Л - Leo Guerra бьет в цель!
  • 80'
    Г О О О О Л - Martin Stojanov бьет в цель!
  • 78'
    Mihail Manevski уходит с поля. Filip Mihailov выходит вместо него
  • 77'
    Blagoja Spirkoski получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Витао получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тодоров Миле уходит с поля. Blagoja Spirkoski выходит вместо него
    • 46'
      Gjorgji Gjorgjiev уходит с поля. Витао выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Тиквеш 20.6% (21)
    X 18.6% (19)
    Брейдаблик 60.8% (62)
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    Где смотреть матч Тиквеш 3:2 Брейдаблик онлайн

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    Прогнозы на матч Тиквеш 3:2 Брейдаблик

    Исход игры
    Тиквеш
    20.6% (21)
    Ничья
    18.6% (19)
    Брейдаблик
    60.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.53% (47)
    Меньше
    53.47% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.38% (63)
    Нет
    37.62% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Брейдаблик
    35.3% (36)
    1:1 Ничья
    16.7% (17)
    0:1 Брейдаблик
    14.7% (15)
    1:0 Тиквеш
    10.8% (11)
    0:2 Брейдаблик
    7.8% (8)
    2:1 Тиквеш
    6.9% (7)
    2:0 Тиквеш
    2% (2)
    1:3 Брейдаблик
    2% (2)
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