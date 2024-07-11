Тур: 1. Стадион: Тодор Проески.
3:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЭйнарссон Виктор
0:2
31' ГолКристинссон Кристофер Инги
33' Желтая карточкаЭйнарссон Виктор
45' Желтая карточкаМойсов Даниэль
58' Желтая карточкаMartin Stojanov
1:2
74' ГолKristijan Stojkovski
76' Желтая карточкаВитао
77' Желтая карточкаСпиркоски Благоя
2:2
80' ГолMartin Stojanov
3:2
83' ГолLeo Guerra
86' Желтая карточкаKristijan Stojkovski
90'+6
Ход матча
13'
31'
33'
45'
58'
74'
76'
77'
80'
2:2
83'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 20
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Тодоров
Миле
77
Robertinho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тодоров МилеПолузащитник
-
77 RobertinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ВитаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Leo Guerra
-
-
-
Главный тренер: Горан Здравков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арнасон Халльдор
Бомбардиры внутри турнира
Тиквеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Guerra
|1
|1
|Kristijan Stojkovski
|1
|1
|Martin Stojanov
|1
|1
|Ediz Spahiu
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|1
|Эйнарссон Виктор
|1
|1
|Торвальдссон Исак
|0
|0
Карточки
Тиквеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойсов Даниэль
|1
|0
|Kristijan Stojkovski
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Спиркоски Благоя
|1
|0
|Martin Stojanov
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Тиквеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Тиквеш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Тиквеш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - Тиквеш 1:2 Тиквеш - Малишева 3:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4
Шкендия - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Воска Спорт 2:1 Вардар - Тиквеш 2:2 Тиквеш - Воска Спорт 0:0 Работнички - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Шкупи - Тиквеш 3:2 Тиквеш - Шкендия 2:1 КФ Гостивари - Тиквеш 2:1 Тиквеш - Академия Пандев 3:1 Тиквеш - Силекс 1:1 Тиквеш - Детонит 4:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 1:0 Тиквеш - Брегалница 2:1 Тиквеш - Силекс 1:0 Шкупи - Тиквеш 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1
Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Результаты матчей
Тиквеш
Брейдаблик
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тиквеш
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч Тиквеш 3:2 Брейдаблик
Исход игры
Тиквеш
20.6% (21)
Ничья
18.6% (19)
Брейдаблик
60.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (47)
Меньше
53.47% (54)
Обе команды забьют
Да
62.38% (63)
Нет
37.62% (38)
Популярный счёт
1:2 Брейдаблик
35.3% (36)
1:1 Ничья
16.7% (17)
0:1 Брейдаблик
14.7% (15)
1:0 Тиквеш
10.8% (11)
0:2 Брейдаблик
7.8% (8)
2:1 Тиквеш
6.9% (7)
2:0 Тиквеш
2% (2)
1:3 Брейдаблик
2% (2)
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