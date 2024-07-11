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Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:1
Первый тайм: 43'
Жальгирис
0'
0:1
25' Гол
Фофана Адама

Ход матча

25'
0:1
Фофана Адама
(Бопесу Жоэль)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 104
ВПС 26% (27)
X 28.8% (30)
Жальгирис 45.2% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Жальгирис
7.80
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4.51
3.55
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
7
Alfie
Cicale
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
30
Вахтера
Йонас
16
Teemu
Hytoenen
96
Тордой
Арпад
45
Моуташи
Жорис
77
Кендыш
Юрий
26
Захари
Йоанн
7
Бопесу
Жоэль
17
Матулявичюс
Гедрюс
22
Вербицкас
Овидиус
8
Карасима
Юкиёси
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
2
Фофана
Адама
ВПС
5-3-2
Жальгирис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Адама 1 1
Бопесу Жоэль 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Мэгпайс Тейлор Эштон 1
Милсами Камара Мамаду 1
Жальгирис Фофана Адама 1
Милсами Спатару Дану 1
Весь список

Топ нарушителей
Дерри Сити Конноли Марк 1
Тре Пенне Палацци Мирко 1
Шяуляй Дапкус Мартинас 1
Вележ Штурм Клемен 1
Дюделанж Хаджи Самир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Бопесу Жоэль сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Адама Фофана бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 52 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 104
ВПС 26% (27)
X 28.8% (30)
Жальгирис 45.2% (47)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Жальгирис
7.80
Реклама, fon.bet
4.51
3.55
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 0:1 Жальгирис онлайн

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Прогнозы на матч ВПС 0:1 Жальгирис

Исход игры
ВПС
26% (27)
Ничья
28.8% (30)
Жальгирис
45.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
75.49% (77)
Нет
24.51% (25)
Популярный счёт
1:2 Жальгирис
34.6% (36)
1:1 Ничья
27.9% (29)
1:0 ВПС
11.5% (12)
2:1 ВПС
10.6% (11)
0:1 Жальгирис
5.8% (6)
0:2 Жальгирис
2.9% (3)
3:0 ВПС
1.9% (2)
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