Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
Ход матча
25'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
77
Аланко
Саму
96
Тордой
Арпад
77
Кендыш
Юрий
26
Захари
Йоанн
80
Антал
Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
-
-
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
96 Тордой АрпадВратарь
- Защитник
-
77 Кендыш ЮрийЗащитник
-
26 Захари ЙоаннЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ходжич АрминНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Адама
|1
|1
|Бопесу Жоэль
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Мэгпайс
|Тейлор Эштон
|1
|Милсами
|Камара Мамаду
|1
|Жальгирис
|Фофана Адама
|1
|Милсами
|Спатару Дану
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Тре Пенне
|Палацци Мирко
|1
|Шяуляй
|Дапкус Мартинас
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|1
Прогнозы на матч ВПС 0:1 Жальгирис
Исход игры
ВПС
26% (27)
Ничья
28.8% (30)
Жальгирис
45.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
75.49% (77)
Нет
24.51% (25)
Популярный счёт
1:2 Жальгирис
34.6% (36)
1:1 Ничья
27.9% (29)
1:0 ВПС
11.5% (12)
2:1 ВПС
10.6% (11)
0:1 Жальгирис
5.8% (6)
0:2 Жальгирис
2.9% (3)
3:0 ВПС
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!