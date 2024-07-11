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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:2
Конец матча
Жальгирис
0'
0:1
25' Гол
Фофана Адама
1:1
59' Гол
Prosper Ahiabu
62' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
72' Вторая желтая карточка
Mikko Pitkaenen
90' Желтая карточка
Хасселбайнк Глеофило
90' Желтая карточка
Фофана Адама
1:2
90' Гол
Кендыш Юрий
90' Желтая карточка
Ниеми Мийка
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Фофана Адама
59'
Prosper Ahiabu
(Вахтера Йонас)
1:1
62'
Mikko Pitkaenen
 
69'
Хасселбайнк Глеофило
Вахтера Йонас
 
72'
Mikko Pitkaenen
 
74'
Ниеми Мийка
Teemu Hytoenen
 
76'
 
Ларссон Джейк
Фофана Адама
76'
 
Ходжич Армин
Антал Ливиу
86'
Энгстрем Йеспер
Alfie Cicale
 
90'
Хасселбайнк Глеофило
 
90'
 
Фофана Адама
90'
1:2
Кендыш Юрий
(Бопесу Жоэль)
90'
Ниеми Мийка
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 104
ВПС 26% (27)
X 28.8% (30)
Жальгирис 45.2% (47)
Все прогнозы
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
7
Alfie
Cicale
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
30
Вахтера
Йонас
16
Teemu
Hytoenen
96
Тордой
Арпад
45
Моуташи
Жорис
77
Кендыш
Юрий
26
Захари
Йоанн
7
Бопесу
Жоэль
17
Матулявичюс
Гедрюс
22
Вербицкас
Овидиус
8
Карасима
Юкиёси
10
Голубицкас
Паулюс
80
Антал
Ливиу
2
Фофана
Адама
ВПС
5-3-2
Жальгирис
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Prosper Ahiabu 1 1
Вахтера Йонас 0 0
Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Адама 1 1
Кендыш Юрий 1 1
Бопесу Жоэль 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 1 1
Ниеми Мийка 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Адама 1 0

Результаты матчей

ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4

Результаты матчей

ВПС
Жальгирис

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ВПС
Жальгирис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Бопесу Жоэль сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Адама Фофана бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    ВПС 26% (27)
    X 28.8% (30)
    Жальгирис 45.2% (47)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ВПС 1:2 Жальгирис онлайн

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    Прогнозы на матч ВПС 1:2 Жальгирис

    Исход игры
    ВПС
    26% (27)
    Ничья
    28.8% (30)
    Жальгирис
    45.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (50)
    Меньше
    50.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    75.49% (77)
    Нет
    24.51% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Жальгирис
    34.6% (36)
    1:1 Ничья
    27.9% (29)
    1:0 ВПС
    11.5% (12)
    2:1 ВПС
    10.6% (11)
    0:1 Жальгирис
    5.8% (6)
    0:2 Жальгирис
    2.9% (3)
    3:0 ВПС
    1.9% (2)
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