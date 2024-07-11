Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
0:1
25' ГолФофана Адама
1:1
59' ГолProsper Ahiabu
62' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
72' Вторая желтая карточкаMikko Pitkaenen
90' Желтая карточкаХасселбайнк Глеофило
90' Желтая карточкаФофана Адама
1:2
90' ГолКендыш Юрий
90' Желтая карточкаНиеми Мийка
90'+7
Ход матча
25'
0:1
59'
1:1
62'
72'
90'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 10
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
77
Аланко
Саму
96
Тордой
Арпад
77
Кендыш
Юрий
26
Захари
Йоанн
80
Антал
Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
-
-
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
96 Тордой АрпадВратарь
- Защитник
-
77 Кендыш ЮрийЗащитник
-
26 Захари ЙоаннЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Антал ЛивиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ходжич АрминНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Prosper Ahiabu
|1
|1
|Вахтера Йонас
|0
|0
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Адама
|1
|1
|Кендыш Юрий
|1
|1
|Бопесу Жоэль
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|1
|1
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Адама
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ВПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жальгирис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1
Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4
Жальгирис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Кауно Жальгирис - Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 3:1 Банга Гаргждай - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Судува 4:0
Джюгас Тельшяй - Жальгирис 0:4 Жальгирис - Паневежис 2:1 ФК ТрансИнвест - Жальгирис 1:3 Шяуляй - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:0 Жальгирис - Банга Гаргждай 2:2 Судува - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Дайнава Алитус 4:0 Жальгирис - Джюгас Тельшяй 3:1 Паневежис - Жальгирис 1:2 Жальгирис - ФК ТрансИнвест 2:0 Жальгирис - Шяуляй 3:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:3 Банга Гаргждай - Жальгирис 1:4
Результаты матчей
ВПС
Жальгирис
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ВПС
Жальгирис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч ВПС 1:2 Жальгирис
Исход игры
ВПС
26% (27)
Ничья
28.8% (30)
Жальгирис
45.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (50)
Меньше
50.98% (52)
Обе команды забьют
Да
75.49% (77)
Нет
24.51% (25)
Популярный счёт
1:2 Жальгирис
34.6% (36)
1:1 Ничья
27.9% (29)
1:0 ВПС
11.5% (12)
2:1 ВПС
10.6% (11)
0:1 Жальгирис
5.8% (6)
0:2 Жальгирис
2.9% (3)
3:0 ВПС
1.9% (2)
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