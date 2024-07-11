Тур: 1. Стадион: Hlidarendi.
2:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолТриггвасон Гудмундюр-Андри
14' Желтая карточкаДелиу Ардит
20' Желтая карточкаБалай Беким
1:1
23' ГолКрюми Ардит
50' Желтая карточкаКрюми Ардит
82' Вторая желтая карточкаДелиу Ардит
1:2
85' ГолKevin Dodaj
85' Желтая карточкаKevin Dodaj
90' Желтая карточкаСигурдссон Кристинн
2:2
90' ГолLukas Logi Heimisson
90'+10
Ход матча
14'
20'
23'
1:1
50'
82'
85'
1:2
85'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
59 Владение мячом, % 41
21
Делиу
Ардит
25
Чато
Клинти
20
Эсат
Мала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Пэлссон АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arnar Gretarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Делиу АрдитЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чато КлинтиНападающий
- Нападающий
-
20 Эсат МалаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Aron Jukaj
-
-
11 Mehdi Coba
-
-
22 Kevin Dodaj
-
29 Andrey Yago
-
-
-
76 Amir Brahimi
-
27 Arval Maliqi
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
Бомбардиры внутри турнира
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Триггвасон Гудмундюр-Андри
|1
|1
|Lukas Logi Heimisson
|1
|1
|Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
|0
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крюми Ардит
|1
|1
|Kevin Dodaj
|1
|1
Карточки
Валюр Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигурдссон Кристинн
|1
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делиу Ардит
|1
|1
|Балай Беким
|1
|0
|Крюми Ардит
|1
|0
|Kevin Dodaj
|1
|0
Результаты матчей
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2 Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2 Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5
Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 5:1
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 3:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:5
Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Теута - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Лачи 1:2 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Влазния Шкодер - Эрзени 1:1 Кукес - Влазния Шкодер 2:0 Скендербеу - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эрзени 6:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Эрзени - Влазния Шкодер 2:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 2:1
Результаты матчей
Валюр Рейкьявик
Влазния Шкодер
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Валюр Рейкьявик
Влазния Шкодер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогнозы на матч Валюр Рейкьявик 2:2 Влазния Шкодер
Исход игры
Валюр Рейкьявик
82.4% (84)
Ничья
13.7% (14)
Влазния Шкодер
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.56% (44)
Меньше
56.44% (57)
Обе команды забьют
Да
53.47% (54)
Нет
46.53% (47)
Популярный счёт
2:1 Валюр Рейкьявик
32.4% (33)
1:0 Валюр Рейкьявик
24.5% (25)
2:0 Валюр Рейкьявик
18.6% (19)
1:1 Ничья
10.8% (11)
3:1 Валюр Рейкьявик
5.9% (6)
1:2 Влазния Шкодер
3.9% (4)
0:0 Ничья
2% (2)
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