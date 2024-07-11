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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Валюр Рейкьявик
2:2
Конец матча
Влазния Шкодер
0'
1:0
12' Гол
Триггвасон Гудмундюр-Андри
14' Желтая карточка
Делиу Ардит
20' Желтая карточка
Балай Беким
1:1
23' Гол
Крюми Ардит
50' Желтая карточка
Крюми Ардит
82' Вторая желтая карточка
Делиу Ардит
1:2
85' Гол
Kevin Dodaj
85' Желтая карточка
Kevin Dodaj
90' Желтая карточка
Сигурдссон Кристинн
2:2
90' Гол
Lukas Logi Heimisson
90'+10

Ход матча

12'
Триггвасон Гудмундюр-Андри
(Ларуссон Сигирдюр-Эгиль)
1:0
14'
 
Делиу Ардит
20'
 
Балай Беким
23'
1:1
Крюми Ардит
50'
 
Крюми Ардит
55'
Харальдссон Триггви
Триггвасон Гудмундюр-Андри
 
73'
 
Rejan Alivoda
Чато Клинти
73'
 
Andrey Yago
Байрами Мелос
77'
Lukas Logi Heimisson
Сигурдссон Гильфи
 
80'
 
Kevin Dodaj
Amir Kahrimanovic
82'
 
Делиу Ардит
85'
1:2
Kevin Dodaj
85'
 
Kevin Dodaj
89'
Финсен Олафур
Антонссон Бьярни
 
90'
Сигурдссон Кристинн
 
90'
 
Саля Эслит
Эсат Мала
90'
Lukas Logi Heimisson
2:2

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 102
Валюр Рейкьявик 82.4% (84)
X 13.7% (14)
Влазния Шкодер 3.9% (4)
Все прогнозы
1
Шрам
Фредерик
3
Гуннарссон
Хердюр-Инги
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
21
Jakob
Franz
Palsson
11
Ларуссон
Сигирдюр-Эгиль
10
Сигурдссон
Кристинн
6
Антонссон
Бьярни
23
Сигурдссон
Гильфи
8
Йоунссон
Йоунатан
9
Педерсен
Патрик
14
Триггвасон
Гудмундюр-Андри
1
Kristi
Qarri
2
Гуришта
Эрденис
4
Marko
Juric
34
Milos
Stojanovic
II
21
Делиу
Ардит
16
Байрами
Мелос
10
Amir
Kahrimanovic
6
Крюми
Ардит
25
Чато
Клинти
9
Балай
Беким
20
Эсат
Мала
Валюр Рейкьявик
4-3-3
Влазния Шкодер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Валюр Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Триггвасон Гудмундюр-Андри 1 1
Lukas Logi Heimisson 1 1
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 0 0
Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крюми Ардит 1 1
Kevin Dodaj 1 1

Карточки

Валюр Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигурдссон Кристинн 1 0
Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делиу Ардит 1 1
Балай Беким 1 0
Крюми Ардит 1 0
Kevin Dodaj 1 0

Результаты матчей

Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2 Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2 Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5
Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Филкир Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 0:0 Валюр Рейкьявик - Акранес 2:0 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 5:1
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 3:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:5
Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Теута - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Лачи 1:2 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Влазния Шкодер - Эрзени 1:1 Кукес - Влазния Шкодер 2:0 Скендербеу - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эрзени 6:1 Влазния Шкодер - Тирана 3:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Эрзени - Влазния Шкодер 2:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 2:1

Результаты матчей

Валюр Рейкьявик
Влазния Шкодер

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Валюр Рейкьявик
Влазния Шкодер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Весь список
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    Прогнозы 102
    Валюр Рейкьявик 82.4% (84)
    X 13.7% (14)
    Влазния Шкодер 3.9% (4)
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    Прогнозы на матч Валюр Рейкьявик 2:2 Влазния Шкодер

    Исход игры
    Валюр Рейкьявик
    82.4% (84)
    Ничья
    13.7% (14)
    Влазния Шкодер
    3.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.56% (44)
    Меньше
    56.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.47% (54)
    Нет
    46.53% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Валюр Рейкьявик
    32.4% (33)
    1:0 Валюр Рейкьявик
    24.5% (25)
    2:0 Валюр Рейкьявик
    18.6% (19)
    1:1 Ничья
    10.8% (11)
    3:1 Валюр Рейкьявик
    5.9% (6)
    1:2 Влазния Шкодер
    3.9% (4)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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