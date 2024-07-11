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Тур: 1. Стадион: .
Эльфсборг
3:0
Второй тайм: 85'
Пафос
0'
1:0
9' Гол
Зенели Арбер
12' Желтая карточка
Оума Тимоти
26' Желтая карточка
Matias Melluso
38' Желтая карточка
Жайро
57' Вторая желтая карточка
Matias Melluso
1:0
59' Не забитый пенальти
Зенели Арбер
2:0
59' Гол
Хульт Никлас
3:0
82' Гол
Фрик Пер

Ход матча

9'
Зенели Арбер
1:0
12'
Оума Тимоти
 
26'
 
Matias Melluso
38'
 
Жайро
46'
 
Валакари Онни
Наме Мустафа
57'
 
Matias Melluso
59'
Зенели Арбер
1:0
59'
Хульт Никлас
2:0
60'
 
Пилеас Костас
Танкович Муамер
64'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Оума Тимоти
 
65'
Фрик Пер
Касем Ахмед
 
71'
Кайб Рами
Хедлунд Симон
 
72'
Camil Jebara
Зенели Арбер
 
79'
 
Элиа Мариос
Коррея Жоау
79'
 
Жажа Коэльо
Жайро
82'
Фрик Пер
(Michael Baidoo)
3:0
83'
Седерберг Ноа
Besfort Zeneli
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 104
Эльфсборг 96.2% (100)
X 0% (0)
Пафос 3.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Пафос
4.00
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9.50
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4.20
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Все Коэффициенты
31
Петтерссон
Исак
2
Terry
Yegbe
4
Хенрикссон
Густав
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
27
Besfort
Zeneli
15
Хедлунд
Симон
9
Зенели
Арбер
10
Michael
Baidoo
18
Касем
Ахмед
1
Ивушич
Ивица
3
Matias
Melluso
4
Квида
Джозев
5
Гольдар
Давид
77
Коррея
Жоау
6
Пеладжио
Педро
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
30
Драгомир
Влад
22
Танкович
Муамер
10
Жайро
Эльфсборг
3-4-3
Пафос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хульт Никлас 1 1
Зенели Арбер 1 1
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Тимоти 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Melluso 1 1
Жайро 1 0

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1
Пафос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 2
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Корвинул Хунедоара Буш Сержиу 1
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Пакш Akos Kinyik 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Жайро получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Матиас Меллусо получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Оума Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Зенели Арбер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 104
    Эльфсборг 96.2% (100)
    X 0% (0)
    Пафос 3.8% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльфсборг 3:0 Пафос

    Исход игры
    Эльфсборг
    96.2% (100)
    Ничья
    0% (0)
    Пафос
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (45)
    Меньше
    55.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    41.58% (42)
    Нет
    58.42% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Эльфсборг
    29.8% (31)
    2:1 Эльфсборг
    29.8% (31)
    1:0 Эльфсборг
    24% (25)
    3:1 Эльфсборг
    6.7% (7)
    3:0 Эльфсборг
    1.9% (2)
    1:2 Пафос
    1.9% (2)
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