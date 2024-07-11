Тур: 1. Стадион: Boraas Arena.
0'
1:0
9' ГолЗенели Арбер
12' Желтая карточкаОума Тимоти
26' Желтая карточкаMatias Melluso
38' Желтая карточкаЖайро
57' Вторая желтая карточкаMatias Melluso
1:0
59' Не забитый пенальтиЗенели Арбер
2:0
59' ГолХульт Никлас
3:0
82' ГолФрик Пер
90' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
90'+6
Ход матча
9'
1:0
12'
26'
38'
57'
59'
1:0
59'
2:0
65'
79'
82'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
16
Оума
Тимоти
18
Касем
Ахмед
77
Коррея
Жоау
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
10
Жайро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
-
-
Главный тренер: Oscar Hiljemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хульт Никлас
|1
|1
|Фрик Пер
|1
|1
|Зенели Арбер
|1
|1
|Michael Baidoo
|0
|0
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|1
|1
|Жайро
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1
Пафос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Пафос 2:3 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Неа Саламина - Пафос 0:5 Пафос - АЕК Ларнака 0:1 Пафос - Неа Саламина 0:0 Отеллос - Пафос 0:3
Результаты матчей
Эльфсборг
Пафос
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Корвинул Хунедоара
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1 (1)
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Сабо Балинт
|1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльфсборг 3:0 Пафос
Исход игры
Эльфсборг
96.2% (100)
Ничья
0% (0)
Пафос
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (45)
Меньше
55.45% (56)
Обе команды забьют
Да
41.58% (42)
Нет
58.42% (59)
Популярный счёт
2:0 Эльфсборг
29.8% (31)
2:1 Эльфсборг
29.8% (31)
1:0 Эльфсборг
24% (25)
3:1 Эльфсборг
6.7% (7)
3:0 Эльфсборг
1.9% (2)
1:2 Пафос
1.9% (2)
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