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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Атлетик Эскальдес
0:1
Конец матча
Дюделанж
0'
0:1
17' Гол
Боич Филип
41' Желтая карточка
Хаджи Самир
45' Желтая карточка
Yannick Schaus
64' Желтая карточка
Кирш Мехди
78' Желтая карточка
Tim Flick
78' Желтая карточка
Jordan Nsang
79' Желтая карточка
Guilain Zrankeon
85' Желтая карточка
Луиси Антонио
85' Желтая карточка
Munoz Pedja
90'+9

Ход матча

17'
0:1
Боич Филип
41'
 
Хаджи Самир
45'
 
Yannick Schaus
56'
 
Tim Flick
Yannick Schaus
64'
 
Кирш Мехди
65'
Родригес Давид
Иробисо Кристиан
 
72'
 
Энгларо Иван
Боич Филип
78'
 
Tim Flick
78'
Jordan Nsang
 
79'
 
Guilain Zrankeon
82'
 
Oege-Sietse van Lingen
Evan Rotundo
82'
 
Луиси Антонио
Хаджи Самир
82'
Систеро Алейш
Adria Cosialls
 
82'
Munoz Pedja
David Valero
 
85'
 
Луиси Антонио
85'
Munoz Pedja
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 104
Атлетик Эскальдес 14.4% (15)
X 6.7% (7)
Дюделанж 78.8% (82)
Все прогнозы
25
Грасия
Сауль
21
Jordan
Nsang
31
Yeray
Carpio
55
Chechu
Meneses
5
Adria
Cosialls
27
Alvaro
Roncal
12
Сгро
Марсель
17
Барренечеа
Иньиго
9
Faysal
Chouaib
11
David
Valero
19
Иробисо
Кристиан
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
22
Guilain
Zrankeon
33
Штумпф
Крис
6
Фрере
Бруно
8
Боич
Филип
17
Yannick
Schaus
7
Evan
Rotundo
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
Атлетик Эскальдес
4-4-2
Дюделанж
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боич Филип 1 1

Карточки

Атлетик Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Munoz Pedja 1 0
Jordan Nsang 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луиси Антонио 1 0
Кирш Мехди 1 0
Хаджи Самир 1 0
Yannick Schaus 1 0
Guilain Zrankeon 1 0
Tim Flick 1 0

Результаты матчей

Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Атлетик Америка 8:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:0 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 1:2 Рейнджерс II - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 1:3 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Атлетик Америка - Атлетик Эскальдес 1:8 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 5:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 0:5 Ордино - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 3:0 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 0:2 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:2
Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0
Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0

Результаты матчей

Атлетик Эскальдес
Дюделанж

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Эскальдес
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Флориана Thiaguinho Santos 1 (1)
Лиепая Симич Марко 1
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Калев Клаван Рагнар 1
Милсами Болохан Вадим 1
Весь список
  • 78'
    Jordan Nsang получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Тим Роб Флик получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Боич Филип уходит с поля. Энгларо Иван выходит вместо него
  • 65'
    Иробисо Кристиан уходит с поля. Родригес Давид выходит вместо него
  • 64'
    Кирш Мехди получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Yannick Schaus уходит с поля. Тим Роб Флик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Yannick Schaus получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Хаджи Самир получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Боич Филип бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Атлетик Эскальдес 14.4% (15)
    X 6.7% (7)
    Дюделанж 78.8% (82)
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    Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:1 Дюделанж

    Исход игры
    Атлетик Эскальдес
    14.4% (15)
    Ничья
    6.7% (7)
    Дюделанж
    78.8% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.17% (63)
    Меньше
    38.83% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.02% (68)
    Нет
    33.98% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Дюделанж
    46.2% (48)
    0:1 Дюделанж
    17.3% (18)
    0:2 Дюделанж
    9.6% (10)
    2:1 Атлетик Эскальдес
    6.7% (7)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    1:0 Атлетик Эскальдес
    4.8% (5)
    1:3 Дюделанж
    3.8% (4)
    2:0 Атлетик Эскальдес
    1.9% (2)
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