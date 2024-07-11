Тур: 1. Стадион: Насьонал.
0:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолБоич Филип
41' Желтая карточкаХаджи Самир
45' Желтая карточкаYannick Schaus
64' Желтая карточкаКирш Мехди
78' Желтая карточкаTim Flick
78' Желтая карточкаJordan Nsang
79' Желтая карточкаGuilain Zrankeon
85' Желтая карточкаЛуиси Антонио
85' Желтая карточкаMunoz Pedja
90'+9
Ход матча
17'
0:1
41'
45'
64'
78'
78'
79'
85'
85'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
25
Грасия
Сауль
21
Jordan
Nsang
31
Yeray
Carpio
12
Сгро
Марсель
11
David
Valero
33
Штумпф
Крис
24
Кирш
Мехди
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
-
25 Грасия СаульВратарь
-
21 Jordan NsangЗащитник
-
31 Yeray CarpioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сгро МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 David ValeroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Emanuel
-
18 Munoz Pedja
-
-
Главный тренер: Dani Luque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кирш МехдиПолузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Tim Flick
-
14 Ibrahima Bah
-
80 Sinan Altun
-
-
Главный тренер: Marco Martino
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боич Филип
|1
|1
Карточки
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Munoz Pedja
|1
|0
|Jordan Nsang
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луиси Антонио
|1
|0
|Кирш Мехди
|1
|0
|Хаджи Самир
|1
|0
|Yannick Schaus
|1
|0
|Guilain Zrankeon
|1
|0
|Tim Flick
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Атлетик Америка 8:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:0
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:0 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 1:2 Рейнджерс II - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 1:3 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 0:4 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:1 Атлетик Америка - Атлетик Эскальдес 1:8 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 5:1 CF Esperanca - Атлетик Эскальдес 0:5 Ордино - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 3:0 Пас-де-ла-Каса - Атлетик Эскальдес 0:2 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:2
Дюделанж
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вильц - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Прогрес 0:2 Виктория Роспорт - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Унион Титус 3:0
Свифт Эсперанж - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Шиффланж 95 1:0 Мариска Мерш - Дюделанж 3:4 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:1 Дюделанж - Страссен 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Кэрьенг - Дюделанж 2:2 Дюделанж - Мондерканге 4:2 Расинг Юнион - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Фола 4:0 Прогрес - Дюделанж 1:0 Дюделанж - Виктория Роспорт 3:0 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0
Результаты матчей
Атлетик Эскальдес
Дюделанж
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетик Эскальдес
Дюделанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:1 Дюделанж
Исход игры
Атлетик Эскальдес
14.4% (15)
Ничья
6.7% (7)
Дюделанж
78.8% (82)
Тотал 2.5
Больше
61.17% (63)
Меньше
38.83% (40)
Обе команды забьют
Да
66.02% (68)
Нет
33.98% (35)
Популярный счёт
1:2 Дюделанж
46.2% (48)
0:1 Дюделанж
17.3% (18)
0:2 Дюделанж
9.6% (10)
2:1 Атлетик Эскальдес
6.7% (7)
1:1 Ничья
4.8% (5)
1:0 Атлетик Эскальдес
4.8% (5)
1:3 Дюделанж
3.8% (4)
2:0 Атлетик Эскальдес
1.9% (2)
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