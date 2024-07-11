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Тур: 1. Стадион: .
Висла Краков
1:0
Первый тайм: 12'
КФ Лапи
0'
1:0
2' Гол
Сапала Игор

Ход матча

2'
Сапала Игор
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 102
Висла Краков 95.1% (97)
X 4.9% (5)
КФ Лапи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
КФ Лапи
1.72
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6.20
5.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
7
Сапала
Игор
8
Marc
Carbo
77
Баэна
Анхель
21
Patryk
Gogol
19
Olivier
Sukiennicki
9
Родадо
Анхель
1
Авдыли
Илир
16
Красники
Илир
17
Ergyn
Ahmeti
6
Diar
Vokrri
15
Landrit
Rama
22
Хусейни
Мухамед
11
Бафтиу
Бленд
18
Блякчори
Илир
10
Arbnor
Ramadani
7
Намани
Хамди
27
Янузи
Ахмед
Висла Краков
4-2-3-1
КФ Лапи
5-4-1

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4
Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1 Сталь Жешув - Висла Краков 1:2
КФ Лапи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0
Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0 Фуше Косово - КФ Лапи 0:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 2
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Корвинул Хунедоара Буш Сержиу 1
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Пакш Akos Kinyik 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Сапала Игор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 30.4% пользователей.
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Прогнозы 102
Висла Краков 95.1% (97)
X 4.9% (5)
КФ Лапи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
КФ Лапи
1.72
Реклама, betcity.ru
6.20
5.20
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 1:0 КФ Лапи онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Висла Краков 1:0 КФ Лапи

Исход игры
Висла Краков
95.1% (97)
Ничья
4.9% (5)
КФ Лапи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44% (44)
Меньше
56% (56)
Обе команды забьют
Да
36% (36)
Нет
64% (64)
Популярный счёт
2:0 Висла Краков
30.4% (31)
2:1 Висла Краков
25.5% (26)
1:0 Висла Краков
20.6% (21)
3:0 Висла Краков
8.8% (9)
3:1 Висла Краков
4.9% (5)
1:1 Ничья
3.9% (4)
4:0 Висла Краков
2% (2)
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