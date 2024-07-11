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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Висла Краков
2:0
Конец матча
КФ Лапи
0'
1:0
2' Гол
Сапала Игор
35' Желтая карточка
Arbnor Ramadani
62' Желтая карточка
Ярох Бартош
71' Желтая карточка
Намани Хамди
80' Желтая карточка
Olivier Sukiennicki
83' Желтая карточка
Мусоли Бесар
2:0
90' Гол
Родадо Анхель
90'+8

Ход матча

2'
Сапала Игор
1:0
35'
 
Arbnor Ramadani
46'
 
Мусоли Бесар
Arbnor Ramadani
62'
Ярох Бартош
 
68'
Karol Dziedzic
Patryk Gogol
 
68'
Млыньски Матеуш
Сапала Игор
 
71'
 
Намани Хамди
73'
 
Elvir Gashijan
Янузи Ахмед
78'
 
Бютючи Арбер
Блякчори Илир
78'
 
Lulzim Peci
Ergyn Ahmeti
80'
Olivier Sukiennicki
 
81'
Киакос Яннис
Баэна Анхель
 
83'
 
Мусоли Бесар
90'
Родадо Анхель
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 103
Висла Краков 94.2% (97)
X 5.8% (6)
КФ Лапи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
6
Урига
Алан
5
Колли
Джозеф
4
Rafal
Mikulec
7
Сапала
Игор
8
Marc
Carbo
77
Баэна
Анхель
21
Patryk
Gogol
19
Olivier
Sukiennicki
9
Родадо
Анхель
1
Авдыли
Илир
16
Красники
Илир
17
Ergyn
Ahmeti
6
Diar
Vokrri
15
Landrit
Rama
22
Хусейни
Мухамед
11
Бафтиу
Бленд
18
Блякчори
Илир
10
Arbnor
Ramadani
7
Намани
Хамди
27
Янузи
Ахмед
Висла Краков
4-2-3-1
КФ Лапи
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапала Игор 1 1
Родадо Анхель 1 1
КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярох Бартош 1 0
Olivier Sukiennicki 1 0
КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусоли Бесар 1 0
Намани Хамди 1 0
Arbnor Ramadani 1 0

Результаты матчей

Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4
Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1 Сталь Жешув - Висла Краков 1:2
КФ Лапи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0
Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0 Фуше Косово - КФ Лапи 0:3

Результаты матчей

Висла Краков
КФ Лапи

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Висла Краков
КФ Лапи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ружомберок Симон Габриэл 3
Корвинул Хунедоара Marius Lupu 3
Ботев Пловдив Уджа Энтони 1 (1)
Тобол Иванович Игор 1 (1)
Эльфсборг Хульт Никлас 1
Весь список

Топ нарушителей
Пафос Matias Melluso 1 1
Пакш Сабо Балинт 1
Тобол Шахов Евгений 1
Корвинул Хунедоара Sandu Florin Maxim 1
Пакш Вечеи Балинт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Arbnor Ramadani получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Сапала Игор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Висла Краков 94.2% (97)
    X 5.8% (6)
    КФ Лапи 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Висла Краков 2:0 КФ Лапи

    Исход игры
    Висла Краков
    94.2% (97)
    Ничья
    5.8% (6)
    КФ Лапи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.56% (44)
    Меньше
    56.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    36.63% (37)
    Нет
    63.37% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Висла Краков
    30.1% (31)
    2:1 Висла Краков
    25.2% (26)
    1:0 Висла Краков
    20.4% (21)
    3:0 Висла Краков
    8.7% (9)
    3:1 Висла Краков
    4.9% (5)
    1:1 Ничья
    4.9% (5)
    4:0 Висла Краков
    1.9% (2)
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