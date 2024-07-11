Тур: 1. Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана.
2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолСапала Игор
35' Желтая карточкаArbnor Ramadani
62' Желтая карточкаЯрох Бартош
71' Желтая карточкаНамани Хамди
80' Желтая карточкаOlivier Sukiennicki
83' Желтая карточкаМусоли Бесар
2:0
90' ГолРодадо Анхель
90'+8
Ход матча
2'
1:0
35'
62'
71'
83'
90'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
31
Чичкан
Антон
25
Ярох
Бартош
77
Баэна
Анхель
21
Patryk
Gogol
17
Ergyn
Ahmeti
15
Landrit
Rama
11
Бафтиу
Бленд
27
Янузи
Ахмед
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
-
25 Ярох БартошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Баэна АнхельПолузащитник
-
21 Patryk GogolПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ergyn AhmetiЗащитник
- Защитник
-
15 Landrit RamaЗащитник
- Защитник
-
11 Бафтиу БлендПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
-
19 Бютючи АрберНападающий
-
-
-
14 Adem Maliqi
-
20 Lulzim Peci
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tahir Batatina
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапала Игор
|1
|1
|Родадо Анхель
|1
|1
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярох Бартош
|1
|0
|Olivier Sukiennicki
|1
|0
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусоли Бесар
|1
|0
|Намани Хамди
|1
|0
|Arbnor Ramadani
|1
|0
Результаты матчей
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Висла Краков
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФ Лапи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 0:3 ГКС Катовице - Висла Краков 5:2 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4
Заглембе Сосновец - Висла Краков 1:1 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Подбескидзе 3:1 ЦВКС Ресовия - Висла Краков 1:1 Знич Прушкув - Висла Краков 2:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:1 Висла Краков - Мотор Люблин 1:3 Висла Краков - Пяст 2:1 Хробры Глогув - Висла Краков 3:2 Висла Краков - Сталь Жешув 1:2 Висла Краков - Медзь Легница 2:0 Арка Гдыня - Висла Краков 1:1 Одра Ополе - Висла Краков 1:2 Висла Краков - Видзев Лодзь 2:1 Висла Краков - Тыхы 0:1 Сталь Жешув - Висла Краков 1:2
КФ Лапи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Партизани - КФ Лапи 0:0 КФ Лапи - Тиквеш 1:2 КФ Лапи - Шкендия 2:0
Liria2 - КФ Лапи 1:5 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 КФ Лапи - Малишева 1:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Ферроникели 3:2 Приштина - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Фуше Косово 1:0 Дукаджини - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 0:1 КФ Лапи - Liria2 3:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Малишева - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Гиляни 2:1 Ферроникели - КФ Лапи 0:1 КФ Лапи - Приштина 0:0 Фуше Косово - КФ Лапи 0:3
Результаты матчей
Висла Краков
КФ Лапи
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Висла Краков
КФ Лапи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Корвинул Хунедоара
|Marius Lupu
|3
|Ботев Пловдив
|Уджа Энтони
|1 (1)
|Тобол
|Иванович Игор
|1 (1)
|Эльфсборг
|Хульт Никлас
|1
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Пакш
|Сабо Балинт
|1
|Тобол
|Шахов Евгений
|1
|Корвинул Хунедоара
|Sandu Florin Maxim
|1
|Пакш
|Вечеи Балинт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Висла Краков 2:0 КФ Лапи
Исход игры
Висла Краков
94.2% (97)
Ничья
5.8% (6)
КФ Лапи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.56% (44)
Меньше
56.44% (57)
Обе команды забьют
Да
36.63% (37)
Нет
63.37% (64)
Популярный счёт
2:0 Висла Краков
30.1% (31)
2:1 Висла Краков
25.2% (26)
1:0 Висла Краков
20.4% (21)
3:0 Висла Краков
8.7% (9)
3:1 Висла Краков
4.9% (5)
1:1 Ничья
4.9% (5)
4:0 Висла Краков
1.9% (2)
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