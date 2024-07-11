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Тур: 1. Стадион: .
Стьярнан
2:0
Второй тайм: 90+'
Линфилд
0'
20' Желтая карточка
Scot Whiteside
1:0
22' Гол
Атласон Эмиль
25' Желтая карточка
Kjartan Mar Kjartansson
1:0
27' Не забитый пенальти
Шилдс Крис
2:0
60' Гол
Атласон Эмиль

Ход матча

20'
 
Scot Whiteside
22'
Атласон Эмиль
1:0
25'
Kjartan Mar Kjartansson
 
27'
1:0
Шилдс Крис
60'
Атласон Эмиль
2:0
66'
Лаксдаль Даниэль
Kjartan Mar Kjartansson
 
73'
 
Matthew Fitzpatrick
МакКи Крис
77'
Hilmar Halldorsson1
Helgi Ingason
 
77'
 
Арчер Джошуа
Баллантайн Камерон
87'
Haukur Brink
Oervar Eggertsson
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 101
Стьярнан 50.5% (51)
X 29.7% (30)
Линфилд 19.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стьярнан
Ничья
Линфилд
1.99
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6.10
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4.00
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Все Коэффициенты
13
Росенерн
Маттиас
2
Айгиссон
Хейдар
5
Кристьянсон
Гудмундур
6
Sindri
Ingimarsson
4
Oli
Omarsson
32
Orvar
Orvarsson
80
Торкелссон
Роберт
Фрости
35
Helgi
Ingason
30
Kjartan
Mar
Kjartansson
7
Oervar
Eggertsson
22
Атласон
Эмиль
1
Джонс
Кристофер
37
Ryan
McKay
2
Роско
Сэм
4
Scot
Whiteside
27
Ethan
McGee
16
Баллантайн
Камерон
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
9
Купер
Джэл
17
МакКи
Крис
7
Миллар
Кирк
Стьярнан
5-4-1
Линфилд
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Стьярнан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атласон Эмиль 2 2
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Стьярнан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kjartan Mar Kjartansson 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Scot Whiteside 1 0

Результаты последних матчей

Стьярнан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3
Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Стьярнан - Брентфорд 2 3:1 Стьярнан - Полесье 1:1
Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Линфилд - Голуэй Юнайтед 1:0 Мойола - Линфилд 1:3 Арка Гдыня - Линфилд 5:2 Клифтонвилл - Линфилд 3:1
Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Линфилд - Ларн 1:1 Линфилд - Колрейн 2:2 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Гленторан - Линфилд 0:0 Каррик Рейнджерс - Линфилд 2:3 Гленторан - Линфилд 1:3 Линфилд - Ньюри Сити 6:0 Линфилд - Портадаун 3:1 Инститьют - Линфилд 1:3 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Колрейн - Линфилд 3:0 Гленавон - Линфилд 2:2 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Линфилд - Данганнон Свифт 1:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шилдс Крис пробил пенальти, но не смог забить!
  • 25'
    Kjartan Mar Kjartansson получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Г О О О О Л - Атласон Эмиль бьет в цель!
  • 20'
    Scot Whiteside получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stjoernuvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.7% пользователей.
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Прогнозы 101
Стьярнан 50.5% (51)
X 29.7% (30)
Линфилд 19.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стьярнан
Ничья
Линфилд
1.99
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6.10
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4.00
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Где смотреть матч Стьярнан 2:0 Линфилд онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Стьярнан 2:0 Линфилд

Исход игры
Стьярнан
50.5% (51)
Ничья
29.7% (30)
Линфилд
19.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
45% (45)
Меньше
55% (55)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
2:1 Стьярнан
26.7% (27)
1:1 Ничья
25.7% (26)
1:0 Стьярнан
16.8% (17)
1:2 Линфилд
13.9% (14)
2:0 Стьярнан
5% (5)
0:1 Линфилд
5% (5)
2:2 Ничья
3% (3)
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