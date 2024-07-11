Тур: 1. Стадион: Стьёрнувёллюр.
0'
20' Желтая карточкаScot Whiteside
1:0
22' ГолАтласон Эмиль
25' Желтая карточкаKjartan Mar Kjartansson
1:0
27' Не забитый пенальтиШилдс Крис
2:0
60' ГолАтласон Эмиль
90'+6
Ход матча
20'
22'
1:0
27'
1:0
60'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 11
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
37
Ryan
McKay
27
Ethan
McGee
17
МакКи
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
37 Haukur Brink
-
-
-
Главный тренер: Йокулл Элисабетарсон
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Ryan McKayЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ethan McGeeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 МакКи КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Уолш ДэвидВратарь
-
21 Арчер ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
36 Rhys Annett
-
67 Matthew Orr
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
Стьярнан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атласон Эмиль
|2
|2
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Стьярнан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kjartan Mar Kjartansson
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Scot Whiteside
|1
|0
Результаты матчей
Стьярнан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Стьярнан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стьярнан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
КР Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Стьярнан 4:3
Стьярнан - Хабнарфьордюр 4:2 Тор Акурейри - Стьярнан 0:1 Вестри - Стьярнан 4:2 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Стьярнан - Акюрейри 5:0 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Стьярнан - КР Рейкьявик 5:3 Стьярнан - Фрам 1:1 Стьярнан - Акранес 4:1 Филкир Рейкьявик - Стьярнан 0:1 Аугнаблик - Стьярнан 1:2 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Стьярнан - Брентфорд 2 3:1 Стьярнан - Полесье 1:1
Линфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Линфилд - Голуэй Юнайтед 1:0 Мойола - Линфилд 1:3 Арка Гдыня - Линфилд 5:2 Клифтонвилл - Линфилд 3:1
Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Линфилд - Ларн 1:1 Линфилд - Колрейн 2:2 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Гленторан - Линфилд 0:0 Каррик Рейнджерс - Линфилд 2:3 Гленторан - Линфилд 1:3 Линфилд - Ньюри Сити 6:0 Линфилд - Портадаун 3:1 Инститьют - Линфилд 1:3 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Колрейн - Линфилд 3:0 Гленавон - Линфилд 2:2 Линфилд - Баллимена Юнайтед 2:0 Линфилд - Данганнон Свифт 1:2
Результаты матчей
Стьярнан
Линфилд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Стьярнан
Линфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Морнар
|Сератлич Эрмин
|1
|Каернарфон Таун
|Даррен Томас
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Стьярнан 2:0 Линфилд
Исход игры
Стьярнан
50.5% (51)
Ничья
29.7% (30)
Линфилд
19.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
45% (45)
Меньше
55% (55)
Обе команды забьют
Да
71% (71)
Нет
29% (29)
Популярный счёт
2:1 Стьярнан
26.7% (27)
1:1 Ничья
25.7% (26)
1:0 Стьярнан
16.8% (17)
1:2 Линфилд
13.9% (14)
2:0 Стьярнан
5% (5)
0:1 Линфилд
5% (5)
2:2 Ничья
3% (3)
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