Тур: 1. Стадион: Хибернианс Граунд.
0'
16' Желтая карточкаНвоко Кирьян
23' Желтая карточкаNicola Vecchio
24' Желтая карточкаАмати Армандо
35' Желтая карточкаВелла Данстэн
0:1
50' ГолГвиди Томмасо
1:1
55' ГолНвоко Кирьян
2:1
57' ГолВелла Данстэн
3:1
63' ГолThiaguinho Santos
Ход матча
16'
23'
24'
35'
50'
0:1
55'
1:1
57'
63'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
17
Спитери
Оуэн
22
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Спитери ОуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
70 ФернандиньоЗащитник
-
10 Ариас УлисесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Guy Yameogo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Simone Nanni
-
-
18 Malvin Zeka
-
Главный тренер: Берарди Никола
Бомбардиры внутри турнира
Флориана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiaguinho Santos
|1
|1
|Велла Данстэн
|1
|1
|Нвоко Кирьян
|1
|1
|Рейд Кемар
|0
|0
Тре Пенне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гвиди Томмасо
|1
|1
Карточки
Флориана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велла Данстэн
|1
|0
|Нвоко Кирьян
|1
|0
Тре Пенне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амати Армандо
|1
|0
|Nicola Vecchio
|1
|0
Результаты последних матчей
Флориана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0
Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2 Моста - Флориана 0:3 Флориана - Валлетта 1:0
Тре Пенне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Мурата - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Космос Cерравалле 0:0 Космос Cерравалле - Тре Пенне 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 4:2
Тре Пенне - Ювенес-Догана 3:0 Тре Пенне - Виртус 0:1 Тре Фьори - Тре Пенне 2:1 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 2:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Доманьяно 0:2 ФК Фьорентино - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Тре Пенне 0:2 Пеннаросса - Тре Пенне 0:5 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:3 Фаэтано - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Кайлунго 4:0 San Marino Academy U22 - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Ювенес-Догана 2:3
Будет доступно позже.
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Милсами
|Спатару Дану
|2
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2
|Флориана
|Thiaguinho Santos
|1 (1)
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Калев
|Клаван Рагнар
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
Прогнозы на матч Флориана 3:1 Тре Пенне
Исход игры
Флориана
89.2% (91)
Ничья
6.9% (7)
Тре Пенне
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (43)
Меньше
57.43% (58)
Обе команды забьют
Да
32.67% (33)
Нет
67.33% (68)
Популярный счёт
2:0 Флориана
28.4% (29)
1:0 Флориана
21.6% (22)
2:1 Флориана
20.6% (21)
3:0 Флориана
12.7% (13)
1:1 Ничья
5.9% (6)
1:2 Тре Пенне
3.9% (4)
3:1 Флориана
2% (2)
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