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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Флориана
3:1
Конец матча
Тре Пенне
0'
16' Желтая карточка
Нвоко Кирьян
23' Желтая карточка
Nicola Vecchio
24' Желтая карточка
Палацци Мирко
35' Желтая карточка
Велла Данстэн
0:1
50' Гол
Гвиди Томмасо
1:1
55' Гол
Нвоко Кирьян
2:1
57' Гол
Велла Данстэн
3:1
63' Гол
Thiaguinho Santos
90'+7

Ход матча

16'
Нвоко Кирьян
 
23'
 
Nicola Vecchio
24'
 
Палацци Мирко
35'
Велла Данстэн
 
50'
0:1
Гвиди Томмасо
55'
Нвоко Кирьян
(Рейд Кемар)
1:1
57'
Велла Данстэн
(Thiaguinho Santos)
2:1
63'
Thiaguinho Santos
(Рейд Кемар)
3:1
67'
 
Cristian Grieco
Дорми Лоренцо
67'
Anthony Obonogwu
Нвоко Кирьян
 
67'
Весельи Маттиа
Thiaguinho Santos
 
67'
Ариас Улисес
Велла Данстэн
 
82'
Фернандиньо
Куро Александрос
 
82'
 
Чеккароли Лука
Гвиди Томмасо
82'
 
Malvin Zeka
Скарпони Марчелло
82'
 
Казадей Энрико
Палацци Мирко
87'
Дзаммит-Лонарделли Карло
Гарсия Алехандро
 
90'
 
Джованьоли Фабио
Нигретти Джакомо

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 102
Флориана 89.2% (91)
X 6.9% (7)
Тре Пенне 3.9% (4)
Все прогнозы
45
Мафумби
Кристоффер
77
Гарсия
Алехандро
III
17
Спитери
Оуэн
4
Эль-Хасни
Уалид
55
Куро
Александрос
20
Гарсия
Матиас
12
Велла
Данстэн
11
Thiaguinho
Santos
8
Греч
Джейк
9
Рейд
Кемар
22
Нвоко
Кирьян
26
Мигани
Маттиа
28
Нигретти
Джакомо
4
Nicola
Vecchio
19
Ломбарди
Николас
3
Палацци
Мирко
14
Скарпони
Марчелло
21
Амати
Армандо
13
Боччолетти
Беньямин
10
Дорми
Лоренцо
9
Пьери
Риккардо
7
Гвиди
Томмасо
Флориана
4-2-3-1
Тре Пенне
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 1
Велла Данстэн 1 1
Нвоко Кирьян 1 1
Рейд Кемар 0 0
Тре Пенне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гвиди Томмасо 1 1

Карточки

Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Тре Пенне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палацци Мирко 1 0
Nicola Vecchio 1 0

Результаты матчей

Флориана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тре Пенне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Флориана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тре Пенне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флориана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Флориана - Слима Уондерерс 0:0 Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0
Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Флориана - Марсашлокк 3:2 Моста - Флориана 0:3 Флориана - Валлетта 1:0
Тре Пенне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Мурата - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Космос Cерравалле 0:0 Космос Cерравалле - Тре Пенне 1:1 Ювенес-Догана - Тре Пенне 4:2
Тре Пенне - Ювенес-Догана 3:0 Тре Пенне - Виртус 0:1 Тре Фьори - Тре Пенне 2:1 Ла-Фиорита - Тре Пенне 3:2 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 2:1 СП Либертас1 - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Доманьяно 0:2 ФК Фьорентино - Тре Пенне 0:4 Тре Пенне - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Тре Пенне 0:2 Пеннаросса - Тре Пенне 0:5 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:3 Фаэтано - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - Кайлунго 4:0 San Marino Academy U22 - Тре Пенне 1:5 Тре Пенне - Ювенес-Догана 2:3

Результаты матчей

Флориана
Тре Пенне

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Флориана
Тре Пенне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Милсами Камара Мамаду 2
Стьярнан Атласон Эмиль 2
Милсами Спатару Дану 2
Урарту Мовсесян Эдгар 2
Морнар Джюришич Марко 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Морнар Сератлич Эрмин 1
Каернарфон Таун Даррен Томас 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Рейд Кемар сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Нвоко Кирьян бьет в цель!
    • 50'
      Г О О О О Л - Гвиди Томмасо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Велла Данстэн получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Палацци Мирко получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Nicola Vecchio получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Нвоко Кирьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hibernians Ground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Флориана 89.2% (91)
    X 6.9% (7)
    Тре Пенне 3.9% (4)
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    Где смотреть матч Флориана 3:1 Тре Пенне онлайн

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    Прогнозы на матч Флориана 3:1 Тре Пенне

    Исход игры
    Флориана
    89.2% (91)
    Ничья
    6.9% (7)
    Тре Пенне
    3.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.57% (43)
    Меньше
    57.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    32.67% (33)
    Нет
    67.33% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Флориана
    28.4% (29)
    1:0 Флориана
    21.6% (22)
    2:1 Флориана
    20.6% (21)
    3:0 Флориана
    12.7% (13)
    1:1 Ничья
    5.9% (6)
    1:2 Тре Пенне
    3.9% (4)
    3:1 Флориана
    2% (2)
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