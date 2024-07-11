Столкнулись соперники головами у ворот "Актобе" при розыгрыше углового. Хорошо, что все обошлось, но медики все равно на поле вышли.

Активная поддержка сейчас слышна в адрес игроков "Актобе". Стали более агрессивно вести себя болельщики за пределами поля. Теперь дело за футболистами.

Агбо сумел дальним ударом по воротам соперника отметиться - мяч полетел слишком высоко и крайне неточно. Взглядом проводил сферу за пределы поля вратарь.

Ромеро сместился из центра на левый край, откуда тут же выполнил подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.

Увязла сейчас игра в центре поля, стало куда меньше опасных моментов.Ждем мы все-таки голы, ведь времени для взятия ворот еще хватает.

Бессмертный снес оппонента в центре поля на большой скорости. Этого хватило, чтобы рефери впервые в матче показал карточку игроку хозяев.

Угловой ни к чему интересному у ворот "Актобе" не принес. Челик пришел на подачу стандарта и головой допрыгнул до сферы, но на метров пять выше цели сферу направил.

Ничего пока не удается "Актобе" сделать у ворот соперника, хотя два попадания в каркас ворот были в первом тайме. Но казахстанскому коллективу не повезло.

Анджушич попытался дальним ударом по воротам соперника отметиться. Мяч сорвался с ноги у футболиста и полетел намного выше цели.

"Сараево" на фоне соперника смотрится неплохо. Еще и стоит учитывать тот факт, что команда играет на выезде. Владеет инициативой все же команда хозяев.

Угловой гостевая команда попыталась сейчас заработать, но мяч ушел от нападающего "Сараево". Много пока ошибок на ровном месте у гостей.

Готовятся замены в матче. У нас же Солдо получает за удар соперника по ногам карточку желтого цвета от рефери.

Солдо теперь получил по ногам от соперника. Попытался он обратиться к рефери, чтобы тот показал карточку обидчику, но судья претензии проигнорировал.

Барач сейчас сумел грудью заблокировать прострел от соперника. В итоге мяч ушел за лицевую линию. Будет очередной угловой в матче.

Стартовал второй тайм на стадионе "Центральный"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Пока не вижу я замен в составах коллективов. Видимо, их действительно не было и в прежнем составе на футбольный газон вышли оппоненты.

Габи Кики оказался сейчас на футбольном газоне. Удар в спину футболист получил, но смог подняться с газона. Судя по всему, все с ним в порядке. Хотя медики долго над ним колдовали там.

Солдо по воротам соперника пробил сейчас, но попал в ногу защитнику, после чего сфера спланировала за пределы поля, на угловой.

Вэтэжелу получил удар по ногам от соперников. Желтой карточки его обидчик в этой ситуации не получил. Подкат был очень опасным.

Джорджевич сейчас по ноге получил от соперника. В результате чуть травму не получил игрок. Но поднимается игрок с газона, встречу он продолжит.

Самородов слишком агрессивно в прессинг пошел. В итоге по ноге он зарядил сопернику. Желтой карточки не получил футболист "Актобе".

Ромеро с правого края вышел на ударную позицию, пробил, но был далек от попадания в цель. Мяч полетел слишком сильно. Вратарь взглядом проводил сферу.

Прозвучал свисток на перерыв. Пока без голов в нашем матче. Ждем забитых мячей после перерыва. Пока же на табло нули.

42' Гостевая команда снова штрафной удар зарабатывает. Еще один фол фиксируется. По ноге прилетел удар игроку "Сараево".

41' Йович попыткой дальнего удара отметился тем временем. Мяч сорвался с ноги и за пределы футбольного поля улетел. Не самый перспективный выстрел.

40' Анджушич получил за "накладку" в центре поля еще одну карточку желтого цвета. Пока только гости предупреждения получают. Вторая карточкав матче.

39' Пять минут в первом тайме остается играть соперникам еще. Дальний улар по воротам от Ромеро сейчас последовал - мяч полетел слишком высоко и неточно.

38' Последние минуты первого тайма идут. Уже сейчас становится понятно, что первая половина встречи, скорее всего, взятие ворот соперникам не принесет.

37' В атаку устремились сейчас игроки "Актобе". Снова подача в центр штрафной, но в офсайде оказался Ромеро в этой ситуации. Судейский корпус работает четко и слаженно.

36' Сумел от соперника освободиться Ромеро, который с линии штрафной направлял мяч в сторону левого угла, но явно сорвал удар, направив сферу выше цели.

35' СТРУМИА! Опасно как! После подачи с правого края Думбуя из центра сделал скидку на левую штангу, откуда Струмиа в касание с двух метров пробил в перекладину!

33' Угловой заработали футболисты "Актобе" на правом фланге. Посмотрим, что казахстанская команда придумает в атаке после этого навеса.

32' Беганович в спину подтолкнул сейчас соперника, завалив его на газон. Рефери дал свисток, определив фол в атаке со стороны боснийцев.

31' Думбуя отметился дальним ударом по воротам соперника. С левого края в центр он сместился, нанес выстрел в дальний угол, но точности его выстрелу явно не хватило.

30' Джорджевич сейчас вышел на ударную позицию в центре, нанес удар по воротам соперника, но попал в своего же игрока. Мяч в итоге в створ так и не прилетел.

29' Интересно, что и сам Мустафич получил травму. Не может футболист встречу продолжить. Судя по всему, ему замена потребуется. Так и есть, Анджушич на поле вместо партнера появился.

28' Мустафич получает за "накладку" в центре поля первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока, который явно сфолил, неудачно сыграл на опережении.

27' Известно, что Дмитрий Парфёнов тренирует "Актобе". Очень приятные впечатления своими выступлениями команда производит, и сегодня также смотрится с позиции силы весьма уверенно.

25' Ромеро после подачи от левого углового флага добрался в центре до мяча, но головой он направил сферу несколько выше перекладины.

24' Ромеро нельзя было играть по мячу, который адресовал ему Самородов. И не стал он доставать до снаряда, в то время, как Роков сыграл кулаками за пределы поля. Угловой.

23' Офсайд тут же у Думбуя был зафиксирован в центре перед воротами "Сараево". Очень четко и слажено пока что бригада арбитров работает в матче.

22' МОМЕНТ! Самородов в центре получил мяч, пробил со средней дистанции в левый угол, но попал он в штангу. Мяч вылетел в поле, и его вынесли в центр поля защитники.

21' На своей половине поля перекатывают мяч хозяева. Ушли они под давлением соперника на свою половину поля. Пока без обострений действуют оппоненты.

20' Самородов классно с левого края выполнял навес на дальнюю штангу. Роков сумел в рамке уверенно сыграть и забрать в высоченном прыжке сферу в перчатки.

19' Боснийцы пока явно не в кондициях. Команда пребывает в плохой форме, и первая половина первого тайма это наглядно демонстрирует.

18' Чатакович у гостей едва ли не впервые вышел на ударную позицию. Пробил он с левого края в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой.

17' Самородову удалось сместиться с левого края в центр. Последовал удар от футболиста по центру - мяч сумел отбить в сторону от рамки Роков.

16' 12 700 фанатов вмещает стадион "Центральный" в Актобе. Мне кажется, что где-то на 90% местная футбольная арена сегодня заполнена.

15' Фол на половине поля "Актобе". Думбуя снова по ноге получил от своего соперника. Много фолят гости, но пока без желтых карточек они обходятся.

14' Казахстанская команда снова по левой бровке прошла к воротам соперника. Последовал навес в центр штрафной - Роков забрал сферу в перчатки.

12' Кстати говоря, все-таки пассивно себя ведут фанаты на стадионе. Ромеро, к примеру, нанес у хозяев удар по воротам оппонента, но болельщики на эту ситуацию никак не отреагировали.

11' Ромеро сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч полетел чуть выше перекладины. Вратарь проводил сферу взглядом.

10' Хорошая атака хозяев по центру была, но перевод на Думбуя оставлял желать лучшего. По итогу со снарядом расстались хозяева после неточной передачи.

9' Почти 10 минут отыграли соперники в этой встрече. Активнее "Актобе" в первом тайме. Видно, что коллектив из Казахстана хочет забить гол как можно скорее, но пока не получается.

7' Штрафной заработали игроки "Актобе" на правом фланге. Самородов выполнил заброс в центр штрафной, где до снаряда раньше других добрался вратарь.

6' Один из игроков "Актобе" на газоне оказался. Это как раз Думбуя, о котором мы только что говорили. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации.

5' Думбуя с левого края подключился к атаке своей команды. Выполнил 12-й номер хозяев подачу в центр штрафной, где никого не оказалось.

4' Неплохо сегодня все с посещаемостью. Немалое количество болельщиков собралось на стадионе "Центральный". Без поддержки "Актобе" не остался сегодня.

3' На первых минутах встречи "Актобе" захватил мяч под свой контроль. Активно с фланга на фланг команда хозяев мотает мяч под давлением оппонента.

2' Футболисты "Актобе" вышли на футбольное поле в красных цветах, а игроки "Сараево" предстали на поле в белом обмундировании.