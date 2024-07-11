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Тур: 1. Стадион: .
Актобе
0:0
Второй тайм: 68'
Сараево
0'
24' Желтая карточка
Мустафич Мирза
37' Желтая карточка
Анджушич Неманья
55' Желтая карточка
Солдо Винко
66' Желтая карточка
Бессмертный Дмитрий

Ход матча

24'
 
Мустафич Мирза
26'
 
Анджушич Неманья
Мустафич Мирза
37'
 
Анджушич Неманья
55'
 
Солдо Винко
61'
Умаев Идрис
Думбуя Амаду
 
66'
Бессмертный Дмитрий
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 130
Актобе 77.7% (101)
X 16.9% (22)
Сараево 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Сараево
3.75
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5.30
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7.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шацкий
Игорь
44
Барач
Матео
4
Агбо
Уче
3
Бессмертный
Дмитрий
15
Кики
Габи
88
Вэтэжелу
Богдан
12
Думбуя
Амаду
16
Севальос
Хосе
5
Струмиа
Леонель
10
Самородов
Максим
17
Ромеро
Дорни
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
44
Джуричкович
Миомир
16
Йович
Филип
24
Солдо
Винко
22
Беганович
Амар
29
Бубанья
Владан
10
Мустафич
Мирза
14
Джорджевич
Александар
II
7
Чатакович
Хамза
11
Кьеремех
Франсис
Актобе
5-4-1
Сараево
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Солдо Винко 1 0

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2
Сараево
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2
Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 1:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    67'
    Бессмертный снес оппонента в центре поля на большой скорости. Этого хватило, чтобы рефери впервые в матче показал карточку игроку хозяев. 
  • 66'
    Увязла сейчас игра в центре поля, стало куда меньше опасных моментов.Ждем мы все-таки голы, ведь времени для взятия ворот еще хватает. 
  • 65'
    Ромеро сместился из центра на левый край, откуда тут же выполнил подачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. 
  • 64'
    Агбо сумел дальним ударом по воротам соперника отметиться - мяч полетел слишком высоко и крайне неточно. Взглядом проводил сферу за пределы поля вратарь. 
  • 63'
    Активная поддержка сейчас слышна в адрес игроков "Актобе". Стали более агрессивно вести себя болельщики за пределами поля. Теперь дело за футболистами. 
  • Замена
    62'
    Вместо Думбуя на поле Умаев появился в составе "Актобе". 
  • Травма, повреждение
    61'
    Столкнулись соперники головами у ворот "Актобе" при розыгрыше углового. Хорошо, что все обошлось, но медики все равно на поле вышли.
  • Угловой
    60'
    Барач сейчас сумел грудью заблокировать прострел от соперника. В итоге мяч ушел за лицевую линию. Будет очередной угловой в матче.
  • Фол, нарушение
    58'
    Солдо теперь получил по ногам от соперника. Попытался он обратиться к рефери, чтобы тот показал карточку обидчику, но судья претензии проигнорировал. 
  • Желтая карточка
    57'
    Готовятся замены в матче. У нас же Солдо получает за удар соперника по ногам карточку желтого цвета от рефери.
  • 56'
    Угловой гостевая команда попыталась сейчас заработать, но мяч ушел от нападающего "Сараево". Много пока ошибок на ровном месте у гостей.
  • 54'
    "Сараево" на фоне соперника смотрится неплохо. Еще и стоит учитывать тот факт, что команда играет на выезде. Владеет инициативой все же команда хозяев. 
  • 53'
    Анджушич попытался дальним ударом по воротам соперника отметиться. Мяч сорвался с ноги у футболиста и полетел намного выше цели. 
  • 52'
    Ничего пока не удается "Актобе" сделать у ворот соперника, хотя два попадания в каркас ворот были в первом тайме. Но казахстанскому коллективу не повезло. 
  • 51'
    Угловой ни к чему интересному у ворот "Актобе" не принес. Челик пришел на подачу стандарта и головой допрыгнул до сферы, но на метров пять выше цели сферу направил. 
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    • Угловой
      49'
      Солдо по воротам соперника пробил сейчас, но попал в ногу защитнику, после чего сфера спланировала за пределы поля, на угловой. 
    • Травма, повреждение
      48'
      Габи Кики оказался сейчас на футбольном газоне. Удар в спину футболист получил, но смог подняться с газона. Судя по всему, все с ним в порядке. Хотя медики долго над ним колдовали там. 
    • 47'
      Пока не вижу я замен в составах коллективов. Видимо, их действительно не было и в прежнем составе на футбольный газон вышли оппоненты. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм на стадионе "Центральный"! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. Пока без голов в нашем матче. Ждем забитых мячей после перерыва. Пока же на табло нули. 
    • 45'
      Ромеро с правого края вышел на ударную позицию, пробил, но был далек от попадания в цель. Мяч полетел слишком сильно. Вратарь взглядом проводил сферу. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Самородов слишком агрессивно в прессинг пошел. В итоге по ноге он зарядил сопернику. Желтой карточки не получил футболист "Актобе". 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил судья. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Джорджевич сейчас по ноге получил от соперника. В результате чуть травму не получил игрок. Но поднимается игрок с газона, встречу он продолжит. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Вэтэжелу получил удар по ногам от соперников. Желтой карточки его обидчик в этой ситуации не получил. Подкат был очень опасным. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Гостевая команда снова штрафной удар зарабатывает. Еще один фол фиксируется. По ноге прилетел удар игроку "Сараево". 
    • 41'
      Йович попыткой дальнего удара отметился тем временем. Мяч сорвался с ноги и за пределы футбольного поля улетел. Не самый перспективный выстрел. 
    • Желтая карточка
      40'
      Анджушич получил за "накладку" в центре поля еще одну карточку желтого цвета. Пока только гости предупреждения получают. Вторая карточкав матче. 
    • 39'
      Пять минут в первом тайме остается играть соперникам еще. Дальний улар по воротам от Ромеро сейчас последовал - мяч полетел слишком высоко и неточно. 
    • 38'
      Последние минуты первого тайма идут. Уже сейчас становится понятно, что первая половина встречи, скорее всего, взятие ворот соперникам не принесет. 
    • Офсайд
      37'
      В атаку устремились сейчас игроки "Актобе". Снова подача в центр штрафной, но в офсайде оказался Ромеро в этой ситуации. Судейский корпус работает четко и слаженно. 
    • 36'
      Сумел от соперника освободиться Ромеро, который с линии штрафной направлял мяч в сторону левого угла, но явно сорвал удар, направив сферу выше цели. 
    • Штанга
      35'
      СТРУМИА! Опасно как! После подачи с правого края Думбуя из центра сделал скидку на левую штангу, откуда Струмиа в касание с двух метров пробил в перекладину! 
    • Угловой
      33'
      Угловой заработали футболисты "Актобе" на правом фланге. Посмотрим, что казахстанская команда придумает в атаке после этого навеса.
    • Фол, нарушение
      32'
      Беганович в спину подтолкнул сейчас соперника, завалив его на газон. Рефери дал свисток, определив фол в атаке со стороны боснийцев. 
    • 31'
      Думбуя отметился дальним ударом по воротам соперника. С левого края в центр он сместился, нанес выстрел в дальний угол, но точности его выстрелу явно не хватило. 
    • 30'
      Джорджевич сейчас вышел на ударную позицию в центре, нанес удар по воротам соперника, но попал в своего же игрока. Мяч в итоге в створ так и не прилетел. 
    • Замена
      29'
      Интересно, что и сам Мустафич получил травму. Не может футболист встречу продолжить. Судя по всему, ему замена потребуется. Так и есть, Анджушич на поле вместо партнера появился. 
    • Желтая карточка
      28'
      Мустафич получает за "накладку" в центре поля первую в матче карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока, который явно сфолил, неудачно сыграл на опережении. 
    • 27'
      Известно, что Дмитрий Парфёнов тренирует "Актобе". Очень приятные впечатления своими выступлениями команда производит, и сегодня также смотрится с позиции силы весьма уверенно. 
    • 25'
      Ромеро после подачи от левого углового флага добрался в центре до мяча, но головой он направил сферу несколько выше перекладины. 
    • Угловой
      24'
      Ромеро нельзя было играть по мячу, который адресовал ему Самородов. И не стал он доставать до снаряда, в то время, как Роков сыграл кулаками за пределы поля. Угловой.
    • Офсайд
      23'
      Офсайд тут же у Думбуя был зафиксирован в центре перед воротами "Сараево". Очень четко и слажено пока что бригада арбитров работает в матче. 
    • Штанга
      22'
      МОМЕНТ! Самородов в центре получил мяч, пробил со средней дистанции в левый угол, но попал он в штангу. Мяч вылетел в поле, и его вынесли в центр поля защитники. 
    • 21'
      На своей половине поля перекатывают мяч хозяева. Ушли они под давлением соперника на свою половину поля. Пока без обострений действуют оппоненты. 
    • 20'
      Самородов классно с левого края выполнял навес на дальнюю штангу. Роков сумел в рамке уверенно сыграть и забрать в высоченном прыжке сферу в перчатки. 
    • 19'
      Боснийцы пока явно не в кондициях. Команда пребывает в плохой форме, и первая половина первого тайма это наглядно демонстрирует. 
    • 18'
      Чатакович у гостей едва ли не впервые вышел на ударную позицию. Пробил он с левого края в дальний угол, и мяч просвистел рядом со стойкой.
    • 17'
      Самородову удалось сместиться с левого края в центр. Последовал удар от футболиста по центру - мяч сумел отбить в сторону от рамки Роков. 
    • Анонс
      16'
      12 700 фанатов вмещает стадион "Центральный" в Актобе. Мне кажется, что где-то на 90% местная футбольная арена сегодня заполнена. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Фол на половине поля "Актобе". Думбуя снова по ноге получил от своего соперника. Много фолят гости, но пока без желтых карточек они обходятся. 
    • 14'
      Казахстанская команда снова по левой бровке прошла к воротам соперника. Последовал навес в центр штрафной - Роков забрал сферу в перчатки. 
    • 12'
      Кстати говоря, все-таки пассивно себя ведут фанаты на стадионе. Ромеро, к примеру, нанес у хозяев удар по воротам оппонента, но болельщики на эту ситуацию никак не отреагировали. 
    • 11'
      Ромеро сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Мяч полетел чуть выше перекладины. Вратарь проводил сферу взглядом. 
    • 10'
      Хорошая атака хозяев по центру была, но перевод на Думбуя оставлял желать лучшего. По итогу со снарядом расстались хозяева после неточной передачи. 
    • 9'
      Почти 10 минут отыграли соперники в этой встрече. Активнее "Актобе" в первом тайме. Видно, что коллектив из Казахстана хочет забить гол как можно скорее, но пока не получается. 
    • 7'
      Штрафной заработали игроки "Актобе" на правом фланге. Самородов выполнил заброс в центр штрафной, где до снаряда раньше других добрался вратарь.
    • Травма, повреждение
      6'
      Один из игроков "Актобе" на газоне оказался. Это как раз Думбуя, о котором мы только что говорили. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. 
    • 5'
      Думбуя с левого края подключился к атаке своей команды. Выполнил 12-й номер хозяев подачу в центр штрафной, где никого не оказалось.
    • 4'
      Неплохо сегодня все с посещаемостью. Немалое количество болельщиков собралось на стадионе "Центральный". Без поддержки "Актобе" не остался  сегодня. 
    • 3'
      На первых минутах встречи "Актобе" захватил мяч под свой контроль. Активно с фланга на фланг команда хозяев мотает мяч под давлением оппонента.
    • 2'
      Футболисты "Актобе" вышли на футбольное поле в красных цветах, а игроки "Сараево" предстали на поле в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, встреча между командами стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aktobe Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Актобе 0:0 Сараево

    Исход игры
    Актобе
    77.7% (101)
    Ничья
    16.9% (22)
    Сараево
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    1:0 Актобе
    30% (39)
    2:1 Актобе
    29.2% (38)
    1:1 Ничья
    11.5% (15)
    2:0 Актобе
    5.4% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    3:1 Актобе
    2.3% (3)
    1:2 Сараево
    1.5% (2)
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    Актобе
    Сараево
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