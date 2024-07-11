Тур: 1. Стадион: Центральный (Актобе).
0'
24' Желтая карточкаМустафич Мирза
37' Желтая карточкаАнджушич Неманья
55' Желтая карточкаСолдо Винко
66' Желтая карточкаБессмертный Дмитрий
Ход матча
24'
37'
55'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шацкий
Игорь
44
Барач
Матео
4
Агбо
Уче
15
Кики
Габи
12
Думбуя
Амаду
17
Ромеро
Дорни
42
Роков
Эмил
33
Челик
Нидал
16
Йович
Филип
24
Солдо
Винко
- Основной состав
-
30 Шацкий ИгорьВратарь
-
44 Барач МатеоЗащитник
-
4 Агбо УчеЗащитник
- Защитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
-
12 Думбуя АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромеро ДорниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Умаев ИдрисНападающий
-
18 Жан ДжейроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
-
42 Роков ЭмилВратарь
-
33 Челик НидалЗащитник
- Защитник
-
16 Йович ФилипЗащитник
-
24 Солдо ВинкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Рогич ЛовреВратарь
- Защитник
-
28 Унусич БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Анджушич Неманья
|1
|0
|Солдо Винко
|1
|0
Результаты последних матчей
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2
Сараево
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2
Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 1:3
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Актобе 0:0 Сараево
Исход игры
Актобе
77.7% (101)
Ничья
16.9% (22)
Сараево
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
1:0 Актобе
30% (39)
2:1 Актобе
29.2% (38)
1:1 Ничья
11.5% (15)
2:0 Актобе
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:1 Актобе
2.3% (3)
1:2 Сараево
1.5% (2)
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