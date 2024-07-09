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Тур: 1. Стадион: .
Актобе
 
Позже
Сараево
Прогнозы 57
Актобе 68.4% (39)
X 26.3% (15)
Сараево 5.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Сараево
3.45
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3.55
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3.60
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Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2
Сараево
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2
Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 1:3

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Актобе - Сараево от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Актобе 68.4% (39)
    X 26.3% (15)
    Сараево 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Актобе
    Ничья
    Сараево
    3.45
    Реклама, zenit.win
    3.55
    Реклама, zenit.win
    3.60
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Актобе - Сараево онлайн

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    Прогнозы на матч Актобе - Сараево

    Исход игры
    Актобе
    68.4% (39)
    Ничья
    26.3% (15)
    Сараево
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (31)
    Нет
    39.22% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Актобе
    28.1% (16)
    2:1 Актобе
    24.6% (14)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    2:2 Ничья
    8.8% (5)
    2:0 Актобе
    7% (4)
    1:2 Сараево
    3.5% (2)
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    Актобе
    Сараево
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