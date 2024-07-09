Тур: 1. Стадион: Центральный (Актобе).
Результаты последних матчей
Актобе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Актобе - Спартак Москва 1:1 Актобе - Тобол 3:4 Актобе - Шахтёр Караганда 1:0 Елимай Семей - Актобе 2:1
Елимай Семей - Актобе 2:2 Туран Туркестан - Актобе 0:1 Актобе - Елимай Семей 2:0 Актобе - Ордабасы 0:0 Кызылжар - Актобе 0:2 Ордабасы - Актобе 1:2 Актобе - Астана 1:1 Жетысу - Актобе 2:1 Кайрат - Актобе 1:3 Актобе - Жетысу 1:0 Актобе - Атырау 1:1 Актобе - Женис 3:0 Рубин - Актобе 1:1 Кайсар - Актобе 1:3 Актобе - Тобол 2:4 Шинник - Актобе 1:2
Сараево
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2
Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Сараево 0:0 Звьезда Бргуле - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 1:3
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Актобе - Сараево
Исход игры
Актобе
68.4% (39)
Ничья
26.3% (15)
Сараево
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
1:0 Актобе
28.1% (16)
2:1 Актобе
24.6% (14)
1:1 Ничья
15.8% (9)
2:2 Ничья
8.8% (5)
2:0 Актобе
7% (4)
1:2 Сараево
3.5% (2)
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