Тур: 1. Стадион: Абовян Сити.
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сантос
Пабло
27
Манвелян
Гор
85
Адили
Мевлан
17
Шала
Аденис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
-
27 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дашян АртакПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Омар ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Rui Mota
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
85 Адили МевланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шала АденисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Амзай АстритВратарь
-
30 Рамани ФератВратарь
-
20 Кочев СтефанЗащитник
-
28 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Lorik Kaba
-
38 Amir Nuhija
-
24 Arbin Kurti
-
Главный тренер: Jeton Bekjiri
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1
Шкендия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Тирана - Шкендия 0:1
Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0 Шкендия - КФ Гостивари 2:2
Будет доступно позже.
|Лиепая
|Симич Марко
|1
|Ауда
|Тайво Абдулрахман
|1
|Левадия Таллин
|Мусаба Ричи
|1
|Левадия Таллин
|Felipe Felicio
|1
|Викингур
|Poul Kallsberg
|1
|Вележ
|Штурм Клемен
|1
|Сараево
|Мустафич Мирза
|1
|Сараево
|Анджушич Неманья
|1
|Сараево
|Солдо Винко
|1
|Левадия Таллин
|Мавретич Тиль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноа Ереван 0:0 Шкендия
Исход игры
Ноа Ереван
50% (58)
Ничья
28.4% (33)
Шкендия
21.6% (25)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (33)
Меньше
69.44% (75)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
1:0 Ноа Ереван
27.6% (32)
1:1 Ничья
26.7% (31)
2:1 Ноа Ереван
13.8% (16)
1:2 Шкендия
13.8% (16)
0:1 Шкендия
6% (7)
2:0 Ноа Ереван
2.6% (3)
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