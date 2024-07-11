Манвелян очень активен на левом фланге, да ещё и болельщики подгоняют! Чуть не хватило ему скорости в последнем эпизоде.

Трумчи, стандартный исполнитель аутов у "Шкендии", к центральному кругу аж забросил, где нарушение правил со стороны Рамадани было зафиксировано.

Эральдо исполнил подачу на дальнюю штангу ворот соперника, не успел к мячу Элдер.

Из обороны выходит "Ноа", передача на левый край на Эральдо, который не догнал этот пас. Слишком сильно. Трумчи уже берёт разбег для ввода мяча из-за боковой.

В районе центрального круга с мячом Гамбош, сыграл на Манвеляна, который неудачно отдал передачу.

Талески от ворот пробил, на левом фланге расположился Рамадани, сыграл на Красники, тот неудачно в чужую штрафную площадь подачу исполнил.

На газоне Силва, досталось ему от Шала, который в опасном подкате влетал в соперника! Рефери ограничился устным предупреждением.

17' Быстрая атака через правый край у "Ноа", запутался с мячом Элдер, упустив его чуть далеко от себя.

16' Талески в красивом прыжке проводил мяч, который был пущен от Манвеляна! На левом фланге разобрался с Тотре Манвелян, сместился в центр и пробил с правой ноги! Анти-Роббен этакий, но рядом со штангой! Талески ситуацию контролировал, отметим это.

15' Сантос с мячом, отыграл на Чанчаревича, тот на правый край на Мильковича, дальше по флангу на Сантоса.

14' Манвелян с мячом в районе центрального круга, перевод на левый край затеял и потерял игровой снаряд.

13' Досталось по ногам сзади Амбарцумяну, разыграл стандарт Гамбош. Длинный заброс не нашёл адресата.

12' Аут бросил Амбарцумян, но далеко от себя отпустил мяч Аванесян, пришлось лезть в отбор Гамбошу, нарушение правил против Тотре.

11' Дважды играла "Ноа" в Еврокубках. И образа не могла пройти первый квалификационный раунд. Сначала Лиги Европы с "Кайратом" (сезон-2020/2021, общий счёт 1:4), а через год в Лиге Конференций с финским "КуПС" (общий счёт 1:5).