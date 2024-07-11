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Тур: 1. Стадион: .
Ноа Ереван
0:0
Первый тайм: 25'
Шкендия
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 116
Ноа Ереван 50% (58)
X 28.4% (33)
Шкендия 21.6% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
Шкендия
2.20
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3.45
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3.82
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Чанчаревич
Огньен
31
Амбарцумян
Оганес
26
Милькович
Александар
37
Силва
Гонсалу
28
Сантос
Пабло
27
Манвелян
Гор
20
Гамбош
Мартин
18
Аванесян
Артём
7
Элдер
Феррейра
11
Эральдо
Синари
9
Айяс
Матеус
95
Талески
Давор
2
Aleksander
Trumci
85
Адили
Мевлан
5
Цаке
Клисман
11
Ronaldo
Webster
8
Тотре
Эннур
4
Рамадани
Решат
19
Vane
Krstevski
10
Красники
Эндрит
17
Шала
Аденис
9
Fiton
Ademi
Ноа Ереван
4-4-2
Шкендия
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1
Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0 Ноа Ереван - Урарту 1:1 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Аль-Вакра - Ноа Ереван 0:1
Шкендия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Партизани - Шкендия 2:1 Шкендия - Дрита 4:0 КФ Лапи - Шкендия 2:0 Тирана - Шкендия 0:1
Шкендия - Тиквеш 1:0 Работнички - Шкендия 0:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Шкупи - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 3:2 Шкендия - КФ Гостивари 4:1 Тиквеш - Шкендия 2:1 Шкендия - Силекс 6:1 Македония Джёрче Петров - Шкендия 1:1 Шкендия - Брегалница 4:1 Шкендия - Работнички 1:1 Вардар - Шкендия 1:1 Шкендия - Воска Спорт 0:0 Академия Пандев - Шкендия 0:0 Шкендия - Вардар 3:0 Шкендия - КФ Гостивари 2:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лиепая Симич Марко 1
Ауда Тайво Абдулрахман 1
Левадия Таллин Мусаба Ричи 1
Левадия Таллин Felipe Felicio 1
Викингур Poul Kallsberg 1
Весь список

Топ нарушителей
Вележ Штурм Клемен 1
Сараево Мустафич Мирза 1
Сараево Анджушич Неманья 1
Сараево Солдо Винко 1
Левадия Таллин Мавретич Тиль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    На газоне Силва, досталось ему от Шала, который в опасном подкате влетал в соперника! Рефери ограничился устным предупреждением. 
  • 24'
     Талески от ворот пробил, на левом фланге расположился Рамадани, сыграл на Красники, тот неудачно в чужую штрафную площадь подачу исполнил.
  • 23'
    В районе центрального круга с мячом  Гамбош, сыграл на Манвеляна, который неудачно отдал передачу.
  • 22'
    Из обороны выходит "Ноа", передача на левый край на  Эральдо, который не догнал этот пас. Слишком сильно. Трумчи уже берёт разбег для ввода мяча из-за боковой.
  • 21'
     Эральдо исполнил подачу на дальнюю штангу ворот соперника, не успел к мячу  Элдер. 
  • 20'
    Трумчи, стандартный исполнитель аутов у "Шкендии", к центральному кругу аж забросил, где нарушение правил со стороны Рамадани было зафиксировано. 
  • 19'
    Манвелян очень активен на левом фланге, да ещё и болельщики подгоняют! Чуть не хватило ему скорости в последнем эпизоде.
  • 17'
    Быстрая атака через правый край у "Ноа", запутался с мячом Элдер, упустив его чуть далеко от себя.
  • Опасный момент
    16'
    Талески в красивом прыжке проводил мяч, который был пущен от Манвеляна! На левом фланге разобрался с Тотре Манвелян, сместился в центр и пробил с правой ноги! Анти-Роббен этакий, но рядом со штангой! Талески ситуацию контролировал, отметим это. 
  • 15'
     Сантос с мячом, отыграл на Чанчаревича, тот на правый край на Мильковича, дальше по флангу на Сантоса.
  • 14'
    Манвелян с мячом в районе центрального круга, перевод на левый край затеял и потерял игровой снаряд. 
  • 13'
    Досталось по ногам сзади Амбарцумяну, разыграл стандарт  Гамбош. Длинный заброс не нашёл адресата. 
  • 12'
    Аут бросил  Амбарцумян, но далеко от себя отпустил мяч Аванесян, пришлось лезть в отбор  Гамбошу, нарушение правил против Тотре.
  • 11'
    Дважды играла "Ноа" в Еврокубках. И образа не могла пройти первый квалификационный раунд. Сначала Лиги Европы с "Кайратом" (сезон-2020/2021, общий счёт 1:4), а через год в Лиге Конференций с финским "КуПС" (общий счёт 1:5). 
  • 10'
    От ворот пробил  Чанчаревич. Точнее разыграл на ближнего. Стадион заполнен под завязку. Вмещает он почти 5000 человек. Вполне себе достижение для "Ноа", которому исполнилось только 7 лет. 
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    • 9'
      Трумчи один из самых активных у гостей. Небольшая пауза, развязались шнурки у Чанчаревича, помог ему в этой непростой операции Сантос. 
    • 8'
      Трумчи бросил аут, перевод в линию атаки пошёл, не удалось зацепиться за мяч Фитону.
    • 7'
      Подача с правого фланга на Шала, но до мяча центральный атакующий полузащитник "Шкендия" не успел. Подача неплохая была. Пока что проигрывают по левому краю обороны футболисты "Ноа".
    • 5'
      В центре поля сыграл головой  Амбарцумян, передача на Аванесяна, пока что только попытки зацепиться за мяч у хозяев. И очередной аут для них.
    • 4'
       Чанчаревич разыграл от ворот,  Силва с мячом, перевод на Сантоса, тот дальше по краю сыграл. 
    • 3'
      Крупным планом Руй Мота - главный тренер "Ноа". Недавно он возглавил клуб и уже пригласил 11 новых игроков.
    • 2'
      Через правый край развивают свою атаку гости. Аут бросил Трумчи, но мяч тут же был доставлен Цаке в линию обороны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноа Ереван 0:0 Шкендия

    Исход игры
    Ноа Ереван
    50% (58)
    Ничья
    28.4% (33)
    Шкендия
    21.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (33)
    Меньше
    69.44% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Ноа Ереван
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    2:1 Ноа Ереван
    13.8% (16)
    1:2 Шкендия
    13.8% (16)
    0:1 Шкендия
    6% (7)
    2:0 Ноа Ереван
    2.6% (3)
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